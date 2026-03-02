بأكثر من لغة وقلب واحد.. مقيمو الإمارات يحولون "إنستغرام" إلى تظاهرة حب وتضامن

اجتاح وسم (Template) منصات التواصل الاجتماعي يحمل عبارة "اخترنا هذا البلد. ونقف معه"، حيث نشر السكان رسائل تضامن مع دولة الإمارات، تنوعت بين الصلوات والرسائل الشخصية ومشاركة المعلومات الموثقة، ليعبر المقيمون من مختلف الجنسيات عن تآزرهم وطمأنينتهم.

يتسارع سكان دولة الإمارات عبر منصة "إنستغرام" لإرسال رسائل الوحدة والطمأنينة والامتنان للبلد الذي يعتبرونه وطناً لهم. ومن الصلوات القصيرة إلى التأملات الشخصية، شارك العديد من الوافدين منشورات توضح أسباب اختيارهم للإمارات وسبب تمسكهم بالوقوف إلى جانبها. ورغم أن الوسم المتداول "اخترنا هذا البلد.. ونقف معه" أصبح رمزاً بصرياً شائعاً، إلا أن المشاعر المنشورة تجاوزت مجرد التصميم الجاهز.

مسؤولية الحقيقة

بالنسبة لصانعة المحتوى الأوكرانية تيتيانا سكوراينا، فإن قرار التحدث جاء من شعور بالمسؤولية، وقالت: "شاركت رسالتي لأنني أهتم حقاً بدولة الإمارات. أعيش هنا منذ 11 عاماً، وهذا البلد منحني الأمان والاستقرار والكثير من الفرص". ومع تداول معلومات متضاربة عبر الإنترنت، شعرت تيتيانا بضرورة نقل تجربتها الحقيقية: "أردت إظهار الوضع الواقعي، ففي بعض الأحيان يصدق الناس ما يرونه عبر الإنترنت دون معرفة الحقيقة. الإمارات بالنسبة لي تعني الأمن والنمو والمكان الذي أسميه وطني بكل فخر".