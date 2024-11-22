اليوم ..الفرصة الأخيرة لحضور حفل"كولدبلاي" في أبوظبي

أُتيحت لجمهور "كولدبلاي" في الإمارات، ممن لم يحالفهم الحظ في اقتناص تذاكر حفلات الفرقة الممتدة لأربعة أيام، فرصة أخيرة لمشاهدة نجومهم على الهواء مباشرة في أبوظبي. حيث سيتم طرح عدد محدود من "تذاكر إنفينيتي" بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات، اليوم الجمعة 22 نوفمبر.