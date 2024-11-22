اليوم ..الفرصة الأخيرة لحضور حفل"كولدبلاي" في أبوظبي
أُتيحت لجمهور "كولدبلاي" في الإمارات، ممن لم يحالفهم الحظ في اقتناص تذاكر حفلات الفرقة الممتدة لأربعة أيام، فرصة أخيرة لمشاهدة نجومهم على الهواء مباشرة في أبوظبي. حيث سيتم طرح عدد محدود من "تذاكر إنفينيتي" بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات، اليوم الجمعة 22 نوفمبر.
وتتوفر هذه التذاكر الخاصة لكل حفل ضمن جولة "كولدبلاي" الموسيقية العالمية لعام 2025، بسعر يعادل 20 يورو، أي ما يقارب 76.92 درهماً إماراتياً.
تُباع هذه التذاكر بشكل ثنائي حصراً، بحد أقصى تذكرتين للشخص الواحد. ونظراً لمحدودية عددها، يُنصح بالتسجيل في الموقع الإلكتروني لـ "كولدبلاي" لتلقي تنبيه فور طرحها.
يُرجى العلم أن توزيع الأماكن في هذه التذاكر الخاصة عشوائي تماماً. فقد تجد نفسك في الصفوف الخلفية أو حتى على الأرض، أو قد يحالفك الحظ وتفوز بأفضل مقعد في الحفل!
تستعدّ الفرقة لإشعال حماس جمهورها في العاصمة في التواريخ التالية:
الخميس 9 يناير 2025
السبت 11 يناير 2025
الأحد 12 يناير 2025
الثلاثاء 14 يناير 2025
وستقام هذه الحفلات الأربع ضمن جولة الفرقة العالمية "ميوزيك أوف ذا سفيرز" (Music Of The Spheres) لعام 2025، في ملعب مدينة زايد الرياضية الذي يتّسع لأكثر من 44 ألف متفرّج.
وكان من المقرر أن تُحيي كولدبلاي حفلاً واحداً في أبوظبي بتاريخ 11 يناير 2025، لكن نظراً للإقبال الجماهيري الهائل، قررت الفرقة إضافة المزيد من الحفلات. وجاء الإعلان عن هذه الحفلات الإضافية بينما كان الجمهور يتسابق لاقتناص تذاكر الحفل الأول.