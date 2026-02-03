"اليوتيوبر" الإماراتي أنس بوخش يلتقي شاروخان

حضر خان - الذي حققت أفلامه الأخيرة Pathaan و Jawan أرقامًا قياسية في شباك التذاكر الهندي - حفل جوائز دبي مول العالمية للموضة في 30 يناير، حيث تم تكريمه كأيقونة الأناقة العالمية، تقديرًا لمسيرته التي امتدت لثلاثة عقود في السينما وبصمته العالمية في شباك التذاكر. وبطبيعة الحال، أثار هذا الحدث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.