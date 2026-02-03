"اليوتيوبر" الإماراتي أنس بوخش يلتقي شاروخان

كان من المفاجئ أن هذا اللقاء مر دون أن يلاحظه أحد. التقى الإعلامي الإماراتي وأحد أشهر مقدمي البودكاست في المنطقة، أنس بوخش، مؤخرًا بنجم بوليوود شاروخان.
نشر رائد الأعمال، الذي يدير البودكاست الشهير AB Talks، صورة للقائه مع خان، الذي يزور دبي بشكل متكرر، على إنستغرام.
تضمن المنشور، الذي اشتمل على سلسلة من الصور ومقطع فيديو، صورة واحدة لبوخش وهو يلتقط صورة مع خان في موقع عشاء خارجي غير معلن، يُفترض أنه في منتجع صحراوي. كما تضمن المنشور مقطع فيديو لجمال تسير في الصحراء.
عنون بوخش المنشور بـ "كوكتيل الحياة".
حضر خان - الذي حققت أفلامه الأخيرة Pathaan و Jawan أرقامًا قياسية في شباك التذاكر الهندي - حفل جوائز دبي مول العالمية للموضة في 30 يناير، حيث تم تكريمه كأيقونة الأناقة العالمية، تقديرًا لمسيرته التي امتدت لثلاثة عقود في السينما وبصمته العالمية في شباك التذاكر. وبطبيعة الحال، أثار هذا الحدث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تذكرت الأمسية أيضًا تبادلًا وديًا بين خان، الذي غالبًا ما يُشار إليه بـ 'ملك بوليوود'، ومحمد العبار، مؤسس إعمار والرؤيوي وراء ناطحات السحاب الشهيرة، مثل برج خليفة.
قد يكون خان زائرًا متكررًا لدبي ويمتلك منزلًا هنا، لكن الحدث كان بمثابة تذكير بالرابطة العميقة التي يشاركها نجم بوليوود مع الإمارات العربية المتحدة.
أنس بوخش، وهو أحد الأخوين بوخش رواد الأعمال، كان من أوائل الأشخاص في المنطقة الذين أدركوا إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أسس وكالة تسويق للمؤثرين في عام 2014. بودكاسته، AB Talks، يحظى بشعبية كبيرة ويستضيف مشاهير ورواد أعمال ورياضيين وغيرهم. يهدف البودكاست إلى إظهار الجانب "الحقيقي" للشخصيات العامة كبشر.
من بين الشخصيات الشهيرة التي ظهرت في البودكاست: المؤسس المشارك لنتفليكس مارك راندولف؛ والمغنية والشخصية التلفزيونية اللبنانية نانسي عجرم؛ والرائدة وراء شوكولاتة دبي سارة حمودة؛ ومصمم الأزياء إيلي صعب.
في سبتمبر من العام الماضي، شارك بوخش منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر سيارته وهي تشتعل فيها النيران أثناء ركنها في دبي. وأشاد بشرطة دبي لسرعة تصرفهم بعد الحادث.