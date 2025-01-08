الهند :"ضبط "بوتشي"المتحرش بالممثلة "هوني روز"
ذكرت وسائل إعلام هندية أن رجل الأعمال "بوبي تشيمانور" اعتقل في مدينة كوتشي الهندية، وذلك على خلفية قضية التحرش الجنسي التي رفعتها الممثلة المالايالامية "هوني روز".
وقد تم تسجيل قضية ضد بوتشي، كما يُطلق على رجل الأعمال، بموجب المواد التي لا يمكن الإفراج عنها بكفالة، بما في ذلك المادة 75 من قانون "بهاراتيا نيايا سانهيتا".
تم القبض عليه في منزله في "واياناد".
واتهمت هوني روز تشيمانور باستخدام لغة غير لائقة ووصفت أفعاله بأنها "مهينة ومحزنة".
وبعد فترة وجيزة من إلقاء القبض عليه، نُقل عن روز قولها إنها أعربت عن ارتياحها للتطورات.
بعد تقديم الشكوى، تم تشكيل فريق تحقيق خاص للتحقيق في تفاصيل القضية.
ويواجه تشيمانور اتهامات بموجب بنود لا يمكن الإفراج عنها بكفالة، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة.
وأثارت القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والجماهيرية، حيث قدم رئيس وزراء ولاية كيرالا، بيناراي فيجايان، دعمه المعنوي للممثلة. وأكد للجمهور أن الشرطة ستتخذ إجراءات صارمة في هذا الشأن. كما عبرت جمعية فناني السينما المالايالامية عن تضامنها الكامل مع هوني روز في هذا الموقف.