الهند :"ضبط "بوتشي"المتحرش بالممثلة "هوني روز"

وأثارت القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والجماهيرية، حيث قدم رئيس وزراء ولاية كيرالا، بيناراي فيجايان، دعمه المعنوي للممثلة. وأكد للجمهور أن الشرطة ستتخذ إجراءات صارمة في هذا الشأن. كما عبرت جمعية فناني السينما المالايالامية عن تضامنها الكامل مع هوني روز في هذا الموقف.