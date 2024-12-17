الهند تحتفل بمئوية "راج كابور" بعرض أفلامه في 40 مدينة
في حين تحتفل الهند بالذكرى المئوية لميلاد "راج كابور"، يتم الاحتفال بإرثه على مستوى البلاد من خلال عرض 10 أفلام شهيرة في 40 مدينة و135 دار سينما. وقد أشاد أفراد الأسرة مثل رانبير كابور ونيتو سينغ وراندهير كابور وريما كابور وكاريشما وكارينا كابور، إلى جانب نجوم بوليوود مثل ريكا وكاران جوهر وعامر خان وهريثيك روشان بصانع الأفلام الأسطوري في فعالية أقيمت في مومباي في 13 ديسمبر.
وشوهد رانبير بشارب، وهو ما قد يكون جزءًا من مظهره في الفيلم القادم Love and War ، حيث يشارك في البطولة إلى جانب زوجته آليا بهات وزميله في فيلم Sanju فيكي كوشال. وفي الوقت نفسه، بدا بهات مذهلًا في ساري أبيض منسدل بطبعات زهور، مما أضاف أناقة إلى المناسبة.
التقت عائلة كابور برئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي لدعوته إلى الاحتفالات بالذكرى المئوية لميلاد راج. كما كرمه مودي، واصفًا إياه بأنه "صانع أفلام وممثل ورجل استعراضي خالد"، معترفًا بتأثيره الدائم على السينما الهندية وتأثيره العالمي على أجيال من صناع الأفلام والممثلين.
على مدى القرن الماضي، شهدت بوليوود عددًا لا يحصى من المخرجين والممثلين بما في ذلك جورو دوت، وبيمال روي، ومحبوب خان، ولكن لماذا يظل راج شخصية بارزة حتى بعد عقود من رحيله؟ كانت قدرته على مزج السينما الشعبية بالفن الشعري، ومهارته في الموازنة بين أدواره كممثل ومخرج. لقد حول الرجل العادي إلى رمز للنجاح الاستثنائي. لقد تردد صدى شخصياته، وخاصة "المتشرد" الشهير، بعمق لدى الجماهير لأنها تجسد أحلام ونضالات وتطلعات الشخص العادي، مما جعله شخصية محبوبة في السينما الهندية والخارج.
في أفلامه "أوارا" و "شري 420"، ارتدى بنطالاً يصل إلى الكاحل ومعطفاً مرقعاً وقبعة بولر لخلق شخصية راجو المتشرد. ومن خلال راجو، غرس كابور شغفاً غنائياً تردد صداه بعمق في الأمة. واحتضن الجمهور الهندي راجو لأنهم رأوا أنفسهم فيه. لقد نجح راج في تجسيد السعي وراء الهوية الوطنية في الخمسينيات من القرن العشرين، حيث أصبح راجو رمزاً لبراءة الهند ونضالاتها بعد الاستقلال.
في فيلم شري 420، ينقسم راجو بين امرأتين - فيديا (نرجس)، التي ترمز إلى المعرفة، ومايا (ناديرا)، التي تمثل الوهم. وبالمثل، في فيلم أوارا ، يجب على راجو الاختيار بين جاجا، قوة الشر، وريتا، قوة الخلاص. وهذا يعكس معضلة الجمهورية الهندية الجديدة، المحاصرة بين اشتراكية نهرو وإغراء الرأسمالية البراقة. حولت إخراجاته عالم الرجل العادي إلى نموذج مصغر للمجتمع الهندي، يصور التطلعات البشرية بأكثر الطرق قابلية للتواصل. في أغاني مثل غار آيا ميرا بارديسي من أوارا ، حيث يغني، " موجهكو يه نا تشاهيه ... موجهكو تشاهيه بهار [لا أريد هذا؛ أريد الربيع]،" أصبحت أفلام كابور تمثيلًا قويًا للرجل الصغير الذي يحلم بأحلام كبيرة.
وُلِد رانبير راج كابور للممثل بريثفيراج كابور، ولم يكن لدى راج ما يجعله عظيمًا في وقت مبكر. فقد فشل في امتحان الثانوية العامة وبدأ حياته المهنية بالعمل خلف الكواليس في فيلم Jwar Bhata للمخرج ديليب كومار. وقد كُلِّف بمهام شاقة مثل كنس الأرضيات والتمثيل دور صبي المصفق. وفي مرحلة ما، صفعه المخرج كيدار شارما عندما أفسد مهمة. ومع ذلك، أعطى شارما راج فرصته الأولى كممثل رئيسي في فيلم Neel Kamal (1947).
أخرج راج فيلم Aag (1948)، وهو فيلم تجريبي صارخ مستوحى من التعبيرية الألمانية، والذي تحدى السرد القصصي التقليدي. ومع ذلك، جاء صعوده إلى النجومية مع فيلم Andaz (1949)، حيث نال اهتمامًا واسع النطاق بأدائه كزوج نرجس الغيور. في نفس العام، أخرج الفيلم الموسيقي Barsaat (1949)، مما عزز مكانته بين كبار نجوم الصناعة إلى جانب ديليب كومار وديف أناند.
مع أفلام مثل Aawara (1951) و Shree 420 (1955)، وصلت شهرة راج إلى آفاق جديدة. حقق فيلم Aawara نجاحًا كبيرًا في روسيا، حتى أن الزعيم الصيني ماو تسي تونج وصفه بأنه فيلمه المفضل. عكست علاقته الرومانسية على الشاشة مع نرجس، والتي انعكست في أغاني شهيرة مثل Pyar Hua Ikraar Hua Hai ، قصة حبهما الحقيقية وظلت أيقونية.
بعد رحيل نرجس عن حياته، استمرت أفلام راج، لكن خسارته لمصدر إلهامه الحقيقي في الحياة كان محسوسًا. استمر تصويره لشخصية المتشرد في أفلام مثل Anari (1959)، و Jis Desh Mein Ganga Behti Hai (1961)، و Mera Naam Joker (1970)، وكان الأخير فيلمًا سيرة ذاتية يعكس الذات وكان فشلًا تجاريًا وبيانًا نقديًا.
حقق راج عودة ناجحة كمخرج في فيلم بوبي (1973) واستكشف لاحقًا العلاقات الإنسانية المعقدة في فيلم سانجام (1964). وعلى الرغم من طموحاته الفنية، فإن فيلمه ساتيام شيفام سوندارام (1978)، الذي ركز على الروح على الجسد، طغى عليه التركيز على جسد زينات أمان.
واستمرت إرثه كمخرج سينمائي يتمتع برؤية وطنية في أفلامه اللاحقة مثل "بريم روج" (1982)، الذي تناول قضية إعادة زواج الأرامل، و "رام تيري جانجا مايلي" (1985)، الذي قدم استعارة للنقاء المفقود بسبب الفساد. وقبل وفاته، اختبر راج الرضا الذي يشعر به عند مشاهدة فيلم ناجح نال استحسان النقاد.
كان راج فريدًا حقًا في قدرته على الوصول إلى العقل والقلب، ومزج القصص العاطفية مع الشعور العميق بالوعي الاجتماعي. جعلت أفلامه الجمهور يرى نفسه في الشخصيات التي صورها، مما ترك تأثيرًا دائمًا على السينما الهندية.
حقائق غير معروفة عن حياة راج كابور:
1. أراد أن يصنع فيلمًا بعنوان Make Up Utaro [اخلع الماكياج]، والذي يدور حول هوس النجوم بالبقاء شبابًا.
2. أسس شركة RK Films عندما كان عمره 24 عامًا وأصبح أصغر مخرج بفيلم Aag (1948).
3. تم اختيار مشهد من فيلم Barsaat لعام 1949، والذي يظهر فيه راج وهو يحمل نرجس في ذراعه وكمان في الذراع الأخرى، كأساس لشعار شركة RK Films.
4. أنقذ سونيل دوت نرجس من حريق في موقع تصوير فيلم Mother India، في حين لم يفعل راج كابور ذلك. ثم تزوجت نرجس من سونيل، الأمر الذي ترك راج حزينًا.
5. شكل راج ونرجس أحد أكثر الأزواج شهرة على الشاشة في الخمسينيات، حيث كان راج يحبها بشدة على الرغم من زواجه من كريشنا كابور.
6.من عام 1950 إلى عام 1956، كان راج وديليب كومار الممثلين الأعلى أجراً في السينما الهندية؛ وكان راج في المركز الثاني من عام 1957 إلى عام 1963.
7. كان راج يعمل على فيلم Henna عندما توفي في عام 1988؛ وأكمله ابناه راندهير وريشي في عام 1991.
8. ثم قام الرئيس الهندي آر. فينكاتارامان بزيارة راج في عام 1988 لتقديم جائزة، حيث كان الممثل يعاني من صعوبة في التنفس وكان يحتاج إلى قناع أكسجين.
9. رفضت لاتا مانجيشكار الغناء لراج بسبب رفضه دفع حقوق الملكية.
10. اعتنق خال راج، جوجال كيشور ميهرا، الإسلام وتزوج الممثلة أنواري بيجوم. كانت ابنتهما نسرين أغا، وابنتها سلمى أغا، مما يجعلها ابنة أخت راج.
11. لم يلعب راج وديف أناند أي أدوار سلبية في حياتهما المهنية.
12. في عام 2013، تم تصنيف راج باعتباره سادس أعظم نجم بوليوود على الإطلاق من قبل مجلة Eastern Eye ، بعد نرجس دوت وفوق ديف أناند.
صادق سليم كاتب مقيم في الإمارات العربية المتحدة ويمكن التواصل معه على حسابه على الانستغرام @sadiqidas.