الهند تحتفل بمئوية "راج كابور" بعرض أفلامه في 40 مدينة

في فيلم شري 420، ينقسم راجو بين امرأتين - فيديا (نرجس)، التي ترمز إلى المعرفة، ومايا (ناديرا)، التي تمثل الوهم. وبالمثل، في فيلم أوارا ، يجب على راجو الاختيار بين جاجا، قوة الشر، وريتا، قوة الخلاص. وهذا يعكس معضلة الجمهورية الهندية الجديدة، المحاصرة بين اشتراكية نهرو وإغراء الرأسمالية البراقة. حولت إخراجاته عالم الرجل العادي إلى نموذج مصغر للمجتمع الهندي، يصور التطلعات البشرية بأكثر الطرق قابلية للتواصل. في أغاني مثل غار آيا ميرا بارديسي من أوارا ، حيث يغني، " موجهكو يه نا تشاهيه ... موجهكو تشاهيه بهار [لا أريد هذا؛ أريد الربيع]،" أصبحت أفلام كابور تمثيلًا قويًا للرجل الصغير الذي يحلم بأحلام كبيرة.