الهند: انتحار ملكة جمال"بودوتشيري" السابقة عن 26 عاماً

توفيت "سان ريتشال غاندي"، ملكة جمال بودوتشيري السابقة والمدافعة عن الشمولية في صناعة الأزياء، يوم السبت في معهد جواهر لال للدراسات الطبية العليا والبحث العلمي (JIPMER)، بعد أيام من محاولة انتحار مزعومة.
وأفادت التقارير أن عارضة الأزياء والناشطة الاجتماعية البالغة من العمر 26 عامًا تناولت جرعة زائدة من الحبوب المنومة في 5 يوليو. ووفقًا لوسائل الإعلام في الهند، فقد تم نقلها في البداية إلى مستشفى بودوتشيري الحكومي من قبل والدها ثم تم نقلها لاحقًا إلى مستشفى خاص قبل إدخالها إلى JIPMER، حيث استسلمت.
اشتهرت ريتشال بتحديها التمييز على أساس اللون وتعزيزها للتنوع في عالم الموضة. تُوجت بلقب ملكة جمال البشرة الداكنة في تاميل نادو عام ٢٠١٩، ثم فازت بلقب ملكة جمال بودوتشيري عام ٢٠٢١. كما مثّلت الهند في فعاليات دولية لعرض الأزياء أقيمت في لندن وألمانيا وفرنسا.
وفقًا لمصادر الشرطة في تقارير نشرتها وسائل إعلام هندية، كانت ريتشال قد تزوجت مؤخرًا، وكانت تعاني من الاكتئاب وقت وفاتها. وقد سجلت شرطة أورولايانبيتاي قضيةً وبدأت تحقيقًا.
نشأت ريتشال على يد والدها بعد أن فقدت والدتها في سن مبكرة، وكانت معروفة بعملها في مجال سلامة المرأة وكسر معايير الجمال التقليدية في صناعة عرض الأزياء.
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