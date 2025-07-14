الهند: انتحار ملكة جمال"بودوتشيري" السابقة عن 26 عاماً

توفيت "سان ريتشال غاندي"، ملكة جمال بودوتشيري السابقة والمدافعة عن الشمولية في صناعة الأزياء، يوم السبت في معهد جواهر لال للدراسات الطبية العليا والبحث العلمي (JIPMER)، بعد أيام من محاولة انتحار مزعومة.

وأفادت التقارير أن عارضة الأزياء والناشطة الاجتماعية البالغة من العمر 26 عامًا تناولت جرعة زائدة من الحبوب المنومة في 5 يوليو. ووفقًا لوسائل الإعلام في الهند، فقد تم نقلها في البداية إلى مستشفى بودوتشيري الحكومي من قبل والدها ثم تم نقلها لاحقًا إلى مستشفى خاص قبل إدخالها إلى JIPMER، حيث استسلمت.