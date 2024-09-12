النجوم تهبط على الأرض في "تورنتو السينمائي 2024"

الفيلم الوثائقي، الذي أخرجه "توم زيمني" ورواه "الرئيس" بنفسه، يصور المحادثات والروابط بين أعضاء الفرقة والتي تتردد في موسيقاهم، بينما يتطرق سبرينغستين إلى العمر والحاضر والموت. في الفيلم، تكشف زوجة سبرينغستين وزميلة فرقة إي ستريت، باتي سكالفا، أنه تم تشخيصها بالورم النخاعي المتعدد، وهو نوع من سرطان الدم.