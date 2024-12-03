النجم عثمان مختار يتحدث عن "جافا" وزيارته للإمارات

وفي البداية، تم وصف شخصية الدور الذي يؤديه بأنه يمثل "علماً أخضر كبيراً" لأنه أصبح داعماً لأندليب (سحر خان) التي تعاني من معاركها الخاصة، ولكن الأمر يأخد منعطفاً آخر عندما يتم الكشف عن أنه كان يعاني ويخفي حقيقة تشخيصه بالعقم.

تطرق مختار للحديث الذي يدور حول شخصيته، وتفكيره في اختيار النصوص وكيف أن الإمارات العربية المتحدة هي مكان محبوب له.