النجم "ديلجيت دوسانجي" يكرم عائلته على خشبة المسرح
لم ينسَ المغني والممثل البنجابي "ديلجيت دوسانجي"، الذي يستمتع بنجاح جولته المستمرة "Dil -Luminati"، من يدعمه، في الواقع، ولأول مرة، خلال حفل موسيقي في مانشستر، عرّف العالم بوالدته وأخته.
لقد أبقى نجم "Chamkila" عائلته دائماً بعيدة عن الأضواء، مشيراً إلى حاجتهم إلى الخصوصية، ولكن في هذه المرة، كرّمهم على خشبة المسرح أثناء غنائه لأغنيته الناجحة "Haas Haas" وسار نحو امرأة مسنة على خشبة المسرح، وغنى قائلاً "لقد وهبتك قلبي وكرست حياتي عند قدميك" ، قبل أن يقول للجمهور، "هذه أمي"، ورفع يدها وانحنى احتراماً لها. ثم قدّم سيدة أخرى كانت تقف بالقرب منه، وقال: "هذه أختي"، حسبما ذكرت صحيفة" إنديان إكسبريس".
وُلِد دوسانجي في قرية صغيرة تُدعى دوسانجي كالان عام 1984. وكان والده، بالبير سينغ، سائق حافلة. وعندما كان صغيراً جداً، ذهب ليعيش مع خاله، وهو مغني ترانيم. وسرعان ما انضم إليه أثناء العروض.
اليوم هو ممثل وموسيقي عالمي، ظهر في البرنامج الحواري الأمريكي "ذا تونايت شو مع المقدم جيمي فالون" "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".
وجمهور الإمارات متحمسون لوصوله إلى البلاد في التاسع من نوفمبر المقبل، حيث سيحيي حفلاً موسيقياً في جزيرة ياس بأبوظبي.
ومن بين الأغاني التي اشتهر بها "S auda Khara Khara" و "Main Deewana Tera" و "Chandigarh Mein".
أما بالنسبة لما إذا كنا سنلتقي بأمه وأخته، فالوقت فقط هو الذي سيخبرنا بذلك.