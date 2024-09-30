النجم "ديلجيت دوسانجي" يكرم عائلته على خشبة المسرح

لقد أبقى نجم "Chamkila" عائلته دائماً بعيدة عن الأضواء، مشيراً إلى حاجتهم إلى الخصوصية، ولكن في هذه المرة، كرّمهم على خشبة المسرح أثناء غنائه لأغنيته الناجحة "Haas Haas" وسار نحو امرأة مسنة على خشبة المسرح، وغنى قائلاً "لقد وهبتك قلبي وكرست حياتي عند قدميك" ، قبل أن يقول للجمهور، "هذه أمي"، ورفع يدها وانحنى احتراماً لها. ثم قدّم سيدة أخرى كانت تقف بالقرب منه، وقال: "هذه أختي"، حسبما ذكرت صحيفة" إنديان إكسبريس".