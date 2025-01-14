النجم السينمائي"أجيث كومار"يفوز بسباق"ميشلان" بدبي
في مفاجأة درامية أذهلت المعجبين والنقاد، خرج أيقونة السينما التاميلية "أجيث كومار" من الظل بعد 15 عاماً من الصمت، ليس لمناقشة مسيرته الفنية المشرقة، بل للاحتفال بقفزته الجريئة إلى عالم سباقات السيارات الاحترافية. وقد أحدث دخول الممثل الأسطوري إلى عالم رياضة السيارات، والذي تميز بتشكيل فريق "أجيث كومار" للسباقات، موجات صدمة في عالم السينما والرياضة على حد سواء.
بداية مدوية
حقق فريق "كومار" للسباقات ظهوراً مثيراً في سباق التحمل ميشلان 24 ساعة في دبي، حيث حصل على المركز الثالث في فئة 991. وإضافة إلى الانتصار، تم تكريم "كومار" بجائزة "روح السباق" المرموقة في فئة "جي تي 4". وفي حديثه عن اختياره للمشاركة لأول مرة في هذا الحدث المهم، حملت كلمات "كومار" جانباً واثقاً: "هذه مجرد ساحة تدريب لاختبار معداتي وخطة السباق. اللعبة الرئيسية هي في سباق ميشلان 24 ساعة الرئيسي في برشلونة 2025 الذي سيُقام في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر من هذا العام".
وكان امتنان "كومار" لفريقه متجلياً عندما أشار إلى زملائه في الفريق "فابيان دوفيو"، و"ماتيو ديتري"، و"كاميرون ماكليود". وقال بصدق من القلب: "معظم السائقين لا يحبون مشاركة بياناتهم أو مهندسيهم، لكن فريقي كان شفافاً للغاية، وعلّمني كل ما أحتاج إلى معرفته للوصول إلى هذه المرحلة. أنا مدين لهم بهذا الفوز".
وعندما عاد كومار إلى الحلبة للمشاركة في سباق دبي 24 ساعة 2025، لم يكن يعلم أن حادث أثناء التدريب سيجعله يعيد النظر في السباق.
وذكرت وسائل إعلام هندية أن "كومار" اصطدم بسيارته بحاجز أثناء التدريب، ممّا أدى إلى تدميرها بالكامل. ولم يصب بأذى. وفي وقت لاحق، أصدر فريقه بياناً جاء فيه: "في اليومين الماضيين، قامت اللجنة الأساسية لفريق "أجيث كومار" للسباقات بتقييم شامل لتأثير الحادث الأخير الذي تعرض له السيد "أجيث كومار" أثناء الاستعدادات لسلسلة سباقات التحمل 24 ساعة في دبي. إن صيغة سباقات التحمل 24 ساعة تتطلب الكثير من الجهد، وقد وضع الفريق في الاعتبار التحديات التي تنتظر الموسم الطويل. وبصفته مالكاً للفريق وجزءاً لا يتجزأ من الفريق، تظل سلامة السيد "أجيث كومار" والنجاح العام للفريق على رأس الأولويات".
"في خطوة فريدة وجريئة، سيتولى دوراً مزدوجاً حيث سيكون مالك فريق "أجيث كومار" للسباقات بواسطة "باس كوتين" في سيارة "بورش 992 كوب" (رقم 901)، بينما سيتنافس كسائق لفريق "أجيث كومار" للسباقات بواسطة "رازون" في سيارة "بورش كايمان جي تي 4" (رقم 414) في هذا الحدث"، كما يضيف البيان.
جذور المتسابق
كومار، الذي بدأت رحلته السينمائية في عام 1990 مع "إن فيدو إن كانافار" (En Veedu En Kanavar) ويضم الآن 61 فيلماً في رصيده، ولديه هذا العام إصداران تاميليان ينتظرهما الجمهور بشغف: "فيدامويارشي" (Vidamuyarchi)، و"جود باد أغلي"(Good Bad Ugly). يعزو مرونته في السباقات إلى ماضيه المتنوع. "تنبع مهاراتي في إدارة المشاريع من حياتي المهنية المبكرة كميكانيكي متدرب وعارض أزياء، من بين أمور أخرى. ومثابرتي؟ كل هذا بفضل زوجتي "شاليني". لقد كانت تمثل منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، وقد علمتني ما يعنيه الاستمرار مهما حدث"، كما شارك بصوت مليء بالفخر.
أثار اعتراف "كومار" بدعم "شاليني" المستمر صدى واسعاً بين الجماهير. وأضاف في لمحة نادرة من حياته الشخصية: "إنها السبب وراء تمكني من المشاركة في السباق اليوم. لقد سمحت لي بملاحقة هذا الحلم، وسأظل ممتناً لها إلى الأبد".
ظاهرة حطمت الأرقام القياسية
وشهد سباق دبي 24 ساعة 2025 إقبالاً غير مسبوق، حيث تدفق المشجعون إلى المضمار بأعداد غير مسبوقة في تاريخه الممتد على مدار 19 عاماً. حتى أن عشاق رياضة السيارات الدوليين لاحظوا أن حضور "كومار" ينافس معجبي المتسابق المخضرم "ماكس فيرستابين". وعندما سُئل عن الضغط الإضافي الناجم عن قاعدته الجماهيرية الضخمة، كان رد "كومار" ثابتاً مثل روحه في السباق: "سأكون ساذجاً إذا قلت أن الحضور الهائل لمعجبيّ لا يزيد من الضغط. لكنني لم أكن خائفاً أبداً من الخسارة. أنا أحبهم دون قيد أو شرط وآمل أن يترجم هذا إلى حصول رياضة السيارات على التقدير المستحق بين الجالية الهندية، مثل لعبة الكريكيت".
وقد تم الاحتفال بفوز "كومار" في جميع أنحاء صناعة السينما، حيث أظهر الممثل "آر مادهافان" دعمه مباشرة من مكان الحدث. وقال: "لقد جعل "أجيث" المستحيل ممكناً، ولا يمكننا أن نكون أكثر فخراً به لرفع العلم الهندي عالياً في مسابقة دولية". كما لجأ ممثلون مثل "كمال حسن" ونائب رئيس وزراء ولاية تاميل نادو "أودايانيدهي ستالين" إلى موقع "إكس"، المعروف سابقاً باسم "تويتر"، للتعبير عن أمنياتهم.
النجم المتواضع
ورغم مكانته كأحد نجوم السينما الهندية، رفض "كومار" باستمرار وصف "النجم الخارق"، وحثّ المعجبين على التركيز على حياتهم الخاصة بدلاً من تقديسه. وقال: "الحياة قصيرة للغاية، والوقت ثمين للغاية. لا أريد أن يضيع الناس وقتهم. أحب معجبي دون قيد أو شرط وأشعر دائماً بالامتنان لدعمهم". وأظهر ابتسامته المميزة عندما سُئل عن الحشود من الأشخاص الذين انتظروا خارج بابه لمجرد إلقاء نظرة خاطفة على "ثالا" المحبوب.
الطريق إلى الأمام
أما بالنسبة لمستقبل فريق "أجيث كومار" للسباقات، فقد قرّر الممثل الذي تحول إلى سائق سباقات أن يظل على نفس المسار. وقال بنبرة حازمة: "الخطة هي أن أظل ثابتاً بينما أحقق التوازن بين مسيرتي السينمائية وشغفي بالسباقات. وآمل أن يظل الفريق هنا لسنوات عديدة قادمة".
لقد أثبت "كومار" أنه ليس مجرد نجم على الشاشة الفضية بل إنه قوة لا يستهان بها في مضمار السباق. إن رحلته من أيقونة السينما التاميلية إلى نجم سباقات السيارات العالمي هي شهادة على شجاعته، وعزيمته، وشغفه اللامحدود بالحياة. ومع استعداد عالم رياضة السيارات لسباق ميشلان 24 ساعة الرئيسي في برشلونة، ستتجه كل الأنظار إلى كومار - الممثل، والمتسابق، والأسطورة.