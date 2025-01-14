النجم السينمائي"أجيث كومار"يفوز بسباق"ميشلان" بدبي

وشهد سباق دبي 24 ساعة 2025 إقبالاً غير مسبوق، حيث تدفق المشجعون إلى المضمار بأعداد غير مسبوقة في تاريخه الممتد على مدار 19 عاماً. حتى أن عشاق رياضة السيارات الدوليين لاحظوا أن حضور "كومار" ينافس معجبي المتسابق المخضرم "ماكس فيرستابين". وعندما سُئل عن الضغط الإضافي الناجم عن قاعدته الجماهيرية الضخمة، كان رد "كومار" ثابتاً مثل روحه في السباق: "سأكون ساذجاً إذا قلت أن الحضور الهائل لمعجبيّ لا يزيد من الضغط. لكنني لم أكن خائفاً أبداً من الخسارة. أنا أحبهم دون قيد أو شرط وآمل أن يترجم هذا إلى حصول رياضة السيارات على التقدير المستحق بين الجالية الهندية، مثل لعبة الكريكيت".