النجمة "سواثيكا" من مطار كوتشي: الإمارات أدارت الموقف باحترافية وسيطرة كاملة

بالنسبة للعالم الخارجي، ربما كان الوضع استثنائيًا، ولكن بالنسبة للممثلة الهندية سواثيكا، فقد بدا الأمر كالمعتاد.

وصلت الممثلة المالايالامية والتاميلية، التي تقطعت بها السبل في الإمارات لمدة أسبوع تقريبًا وسط إلغاء الرحلات الجوية بعد التطورات الجيوسياسية في المنطقة، إلى مدينة كوتشي الكبرى جنوب الهند في وقت مبكر من يوم 4 مارس. وفي حديثها للصحفيين خارج المطار، قالت نجمة Lubber Pandhu و Porinju Mariam Jose إنها شعرت أن الوضع في البلاد طبيعي.

"لا يوجد وضع ذعر شديد، ولكن مع ذلك، بما أننا من بلد آخر، فبالتأكيد سنصاب (هكذا ورد) بقليل من الذعر. كان من المفترض أن آتي في 28 فبراير"، قالت لوسائل الإعلام، مطمئنة بأن كل شيء على ما يرام. "كل شيء كان تحت السيطرة. الجميع من حولي كانوا داعمين للغاية."