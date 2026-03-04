النجمة "سواثيكا" من مطار كوتشي: الإمارات أدارت الموقف باحترافية وسيطرة كاملة

بالنسبة للعالم الخارجي، ربما كان الوضع استثنائيًا، ولكن بالنسبة للممثلة الهندية سواثيكا، فقد بدا الأمر كالمعتاد.
وصلت الممثلة المالايالامية والتاميلية، التي تقطعت بها السبل في الإمارات لمدة أسبوع تقريبًا وسط إلغاء الرحلات الجوية بعد التطورات الجيوسياسية في المنطقة، إلى مدينة كوتشي الكبرى جنوب الهند في وقت مبكر من يوم 4 مارس. وفي حديثها للصحفيين خارج المطار، قالت نجمة Lubber Pandhu و Porinju Mariam Jose إنها شعرت أن الوضع في البلاد طبيعي.
"لا يوجد وضع ذعر شديد، ولكن مع ذلك، بما أننا من بلد آخر، فبالتأكيد سنصاب (هكذا ورد) بقليل من الذعر. كان من المفترض أن آتي في 28 فبراير"، قالت لوسائل الإعلام، مطمئنة بأن كل شيء على ما يرام. "كل شيء كان تحت السيطرة. الجميع من حولي كانوا داعمين للغاية."
كانت سواثيكا في أبو ظبي لحضور حدث خاص. وقال زوجها بريم جاكوب، الذي كان حاضرًا أيضًا خارج مطار كوتشي، إن حقيقة أنها كانت وحدها في البلاد أضفت عنصرًا من التوتر.
"جميع المحلات التجارية و(المؤسسات الأخرى) كانت مفتوحة"، قال، مضيفًا أن لا شيء بدا غريبًا.
أكد جاكوب حقيقة أن حكومة الإمارات كانت تفعل كل شيء لضمان الوضع الطبيعي، وأنه لم تكن هناك مشاكل في الطعام أو الإقامة.
في وقت سابق من اليوم، نشرت الممثلة تحديثًا على إنستغرام، قائلة إنها كانت عائدة إلى المنزل. وعلقت قائلة: "كوتشي، أنا' قادمة أخيرًا'".
تتفق آراء سواثيكا' مع آراء مشاهير هنود آخرين، بمن فيهم بطلة الريشة الطائرة بي في سيندو والممثلة البوليوودية إيشا جوبتا، الذين أشادوا بحكومة الإمارات لضمان شعور العالقين في البلاد بالترحيب والأمان.
"كانت الأيام القليلة الماضية مكثفة وغير مؤكدة، لكنني’ ممتنة حقًا للعودة إلى منزلي"، كتبت سيندو على X. "شكرًا جزيلًا للفرق الأرضية الرائعة، وسلطات دبي، وموظفي المطار، والهجرة، وكل شخص قدم المساعدة واعتنى بنا جيدًا خلال فترة صعبة للغاية. التعاطف والاحترافية يعنيان أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر عنه."
غوبتا، الذي عاد إلى دلهي في وقت مبكر من هذا الأسبوع، شكر حكومة الإمارات العربية المتحدة على "العمل بتضامن مع كل دولة من أجل مواطني العالم".
بالإضافة إلى ذلك، لجأ العديد من المشاهير البارزين المرتبطين بالبلاد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم والدعوة إلى الوحدة.