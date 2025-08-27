"النبوءة تغيرت": "تايلور سويفت" و"ترافيس كيلسي" ينهيان رحلة الحب بالخطوبة

أعلنت المغنية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي خطوبتهما رسمياً، وكان الإعلان بارعًا ومرحاً كما توقعه المعجبون.

كشفت تايلور عن الخبر عبر إنستغرام بتعليق ظريف: "معلمتك ومعلم الرياضة سيتزوجان". وهي إشارة ذكية إلى دعابة قديمة بين المعجبين مفادها أنها لو لم تصبح نجمة بوب عالمية، لكانت بسهولة معلمة لغة إنجليزية، نظراً لسمعتها في كتابة كلمات أغاني حادة وذات طابع أدبي.

في المقابل، لطالما جسّد ترافيس طاقة الرياضي الكلاسيكي في المدرسة الثانوية، وهو تناقض صورته تايلور سويفت بنفسها في أغنيتها "So High School" بكلمات: "أنت تعرف كيف تلعب الكرة، وأنا أعرف أرسطو".

."النبوءة" تتحقق في حديقة خلابة

كانت الأجواء لا تقل عن كونها شاعرية؛ حديقة ورود حالمة، تذكر بالجمال التأملي لأغنيتها "The Lakes" حيث تتأمل: "أريد شفقًا وخواطر حزينة، أريد أن أشاهد زهور الوستيريا تنمو فوق قدميّ العاريتين، لأنني لم أتحرك منذ سنوات". لكن هذه المرة، لم تكن الزهور عن التجذر في الحزن، بل عن الإزهار في شيء جديد.

ولإضفاء لمسة خاصة، استخدمت أغنية "So High School" كخلفية صوتية لمنشور الخطوبة. الأغنية المليئة بحنين المراهقة والمغازلة، حملت سؤالاً مرحاً: "هل ستتزوجني، تقبلني، أم تقتلني؟"، وهي إشارة واضحة للعبة "تزوج، قبّل، اقتل" الكلاسيكية - والآن حصلنا على الإجابة. لقد اختار "الزواج".

وفي إحدى صور الخطوبة التي شاركتها تايلور، يلمع خاتم برّاق في إصبعها، وهو ليس خاتماً ورقياً بالتأكيد. إنه تناقض مرح مع كلمات أغنية "Paper Rings" حيث تغني: "أنا أحب الأشياء اللامعة، لكنني سأتزوجك حتى بخواتم ورقية".

ويبدو الآن أنها يمكنها الحصول على الاثنين معاً.