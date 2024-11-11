الممثل الهندي "كارتيك أريان" يحتفل بنجاحه في دبي

قد يستمر حجم ملصقاته في الازدياد (رغم أنها لن تكون أكبر من برج خليفة!)، وقد يزداد راتبه، وقد تضاف سيارة خارقة أخرى إلى قائمة سيارات لامبورجيني وماكلارين مع كل 100 كرور روبية* يحققها. ولكن في قلب نجاحه الهائل، لا يزال "كارتيك أريان" صبياً من بلدة جواليور الصغيرة في الهند.
يبدو ذلك واضحاً في المحادثات التي يجريها مع الأشخاص من حوله، والطريقة التي يحيي بها معجبيه، والتواضع الذي يتمتّع به - غير منزعج من حقيقة أن فيلمه الأخير، "بهول بهولايا 3" Bhool Bhulaiyaa 3، حقق نجاحاً كبيراً بإيرادات شبّاك تذاكر عالمية تجاوزت 250 كرور روبية (2.5 مليار روبية) في وقت كتابتنا لهذا المقال، وما زال العدد في ازدياد.
في الآونة الأخيرة، زار الممثل مكتب صحيفة خليج تايمز في دبي للاحتفال بمسيرته الرائعة في دور السينما، حيث حقّق ارتفاعات جديدة من كونه "غريباً" إلى الحظ الساحر في بوليوود. الرحلة دائماً محفوفة بالتحديات، لكن كارتيك يجعلها تبدو سهلة للغاية. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل يشعر المرء بالوحدة في القمة؟ في أحدث محادثة له، يتعمق في الحديث عن كونه "صانع نجاحات"، ولماذا تظل الصحة العقلية للرجال موضوعاً مهماً يجب على الفنانين الذكور تناوله دائماً.
لقد حققت ستة أفلام ناجحة بلغت إيراداتها 100 كرور روبية حتى الآن، ثلاثة منها كانت بعد الوباء، حيث كافح صناع الأفلام في جميع أنحاء العالم لجذب الجماهير إلى دور السينما. ما هو السّر؟
يقول: بصراحة، أركز فقط على عملي، وآمل أن يصل إلى المزيد والمزيد من الناس. منذ الوباء (كورونا)، كنت محظوظاً بالحصول على مزيج رائع من الأفلام - سواء كان (بهول بهولايا 2) Bhool Bhulaiyaa 2 أو Bhool Bhulaiyaa 3 (بهول بهولايا 3) أو "شاندو شامبيون" Chandu Champion أو"فريددي" Freddy أو "ساتيبريم" Satyaprem Ki Katha . جاءت كل هذه المشاريع في الوقت المناسب، وقد استمتعت حقاً بهذا المشروع بالكامل. لا أعرف ما إذا كان هناك وصفة سرية - إنه مجرد استثمار كامل، وأعطي 200 في المائة لكل شخصية وكل مشروع أختاره.
إذا كان 100 كرور عبارة عن طبق وكنت أنت الطاهي، فكيف ستبدو الوصفة إذا اكتشفتها وبم يمكننا تشبيه وصفة 100 كرور من الطعام؟
ربما يكون هذا مثل البطاطس المقلية (طعام الشارع الهندي الشهير)! البطاطس المقلية هي شيء يحبه الجميع ويمتزج مع كل طبق - كما تعلمون- مع الجماهير والطبقات المختلفة...لذا، سيكون هذا هو الطبق الذي يصلح لأن نشبه به 100 كرور.
ما هي الصفات التي تشعر أنها ضرورية لخلق هذا الجذب الجماهيري؟
أعتقد أن الأمر يتعلق برؤية الذات الحقيقية من خلال الشخصيات. فكل شيء لابد أن يحتوي على ذلك العنصر الذي يسمح للناس برؤية أنفسهم في القصة، على مستوى ما. وإذا نظرت إلى أفلامي ـ "سون كي تيتو كي سوتي" Sonu Ke Titu Ki Sweety، و" لوكا شوبي"Luka Chuppi، و "آيور واح"Pati Patni Aur Woh ـ فإن جميعها تتواصل مع الجمهور بسبب ذلك.
لقد أصبح لديهم الكثير من الخيارات الآن بفضل منصات OTT، حيث يمكنهم التوقف مؤقتاً وإيقاف التشغيل وإعادة التشغيل متى أرادوا. وللتنافس مع هذا، إذا كنت تريد جلب الناس إلى دور العرض، فأنت بحاجة إلى تقديم شيء يتطلب المشاهدة المجتمعية. آمل أن تكون أفلامي مثل هذه - أفلام يريد الناس مشاهدتها في دور العرض، مع عائلاتهم، بأعداد كبيرة.
في هذا الفيلم، استعنت أيضاً بفيديا بالان، التي كانت أبرز ما في (بهول بهولايا 1) Bhool Bhulaiyaa 1.
كيف كان العمل معها؟ هل كنت تدوّن ملاحظات أثناء التصوير؟
لقد أحببت العمل معها. فهي مرحة للغاية وتضفي الكثير من الطاقة على المجموعة. إنها منفتحة للغاية، وتتحدث دائماً، ومتواضعة للغاية - لا تتظاهر بأنها فيديا بالان. أشعر أنني محظوظة جداً للعمل مع مثل هؤلاء الأشخاص الموهوبين ورؤيتهم يمثّلون أمامي. هذا يسمح لي بالتعلم واستيعاب الكثير منهم.
مع انتشار خطواتك المميزة، أخبرنا، هل كانت مادوري ديكسيت -معلمة الرقص الخاصة بك- في المجموعة؟
يجيب - ضاحكاً- لا، ولكن كان لدينا بضع جلسات بين الحين والآخر، وقد استمتعت بها حقاً. لم أتوقع أن يكون التحدث معها سهلاً إلى هذا الحد. شعرت وكأننا عدنا إلى الكلية، ندرس معاً، ونتبادل أطراف الحديث، ونتبادل النميمة. كان الجو هادئاً للغاية في موقع التصوير، ولم يتصرف أي شخص وكأنه "اسم".
من خلال حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أنك لا تنام أبداً. أولاً، أخبرنا إذا كنت تنام، وكيف تستطيع التوفيق في الوقت بين كل هذا؟
يقول ضاحكاً : لم أنم منذ شهر. لا أعلم. في بعض الأحيان، أشعر وكأن 24 ساعة ليست كافية. الأمر كله يتعلق بالعمل. عندما يتعلق الأمر بحياتي، فأنا أفكر، وأتناول الطعام، وأشرب، وأنام - فقط أفكر في عملي. أريد دائماً أن أفعل المزيد. هذا ما يجعلني مستمراً- إنها الطاقة والشغف للاستمرار في فعل المزيد.
ألا تجد حاجة لقطع الاتصال في أي وقت؟
ربما الآن، بسبب نوع النتيجة التي حصلنا عليها من الفيلم، آمل أن أحصل على بعض الراحة قبل البدء في مشروعي التالي. أشعر أنني بحاجة إلى بعض الوقت "الذاتي" على الأقل، للراحة. بعد فيلم "شاندو شامبيون" Chandu Champion مباشرة، انغمست مباشرة في تصوير فيلم (بهول بهولايا1) ، ثم تم إصداره. لذا، فأنا بالتأكيد بحاجة إلى هذه الراحة الآن. ربما، سأذهب في رحلة بمفردي.
ماذا يعني لك النجاح، قادماً من حيث أتيت؟
النجاح؟ إنه نسبي للغاية. في البداية، كان النجاح يعني الحصول على فرصة للتمثيل في فيلم. ثم، كان القدوم إلى مومباي نجاحاً كبيراً في مرحلة ما من الحياة. بالنسبة لي، كان الحصول على أول نجاح بمثابة نجاح مبهر. والحصول على انطلاقة جديدة مع "سونا كي تيتا كي سويتي" Sonu Ke Titu Ki Sweety ، حتى يعرف الناس اسمي - كان هذا نجاحاً. وختم تلك النجاحات بأفلام أخرى، مرة أخرى، كان نجاحاً. تتغير أهدافك وغاياتك مع مرور الوقت. ربما كنت أهدف إلى أشياء معينة قبل خمس سنوات، لكنني لا أهدف إلى نفس الأشياء الآن. يمكن أن يعني النجاح أشياء كثيرة، لكن الأهداف لا تتحقق دائماً لذلك لا يجب أن تتعلق به كثيراً.
مع النجاح يأتي الشعور بالوحدة، وفي بعض الأحيان قد تشعر بالعزلة في تجاربك. إذن، هل تشعر بالوحدة وأنت في قمة نجاحك؟
في أغلب الأوقات، أكون إما مع فريقي أو مع عائلتي، وأحياناً مع أصدقائي في الكلية، الذين هم أصدقائي الحقيقيون. لذا، لا أعلم ما إذا كان الأمر يتعلق بالوحدة. أنا سعيد لأنني محاط بأشخاص سعداء.
قد تشعر بالوحدة، لكن الأمر يعتمد كلياً على حالتك الذهنية. هناك طريقتان للتفكير في الأمر - يمكنك إما أن تظل إيجابياً أو تعتقد أنك وحيد. هناك حزن ووحدة داخل كل شخص. حتى لو كنت محاطاً بالناس، فما يزال بإمكانك الشعور بالوحدة. الأمر لا يتعلق بالموقف أو الظروف. إنه مجرد عاطفة إنسانية للغاية أن تشعر بالوحدة في بعض الأحيان. نعم، يحدث لي هذا أيضاً، لكنه ليس شيئاً أشعر به طوال الوقت. في الوقت الحالي، أنا سعيد حقاً، لذلك لا أشعر بهذه الطريقة في الوقت الحالي.
نحن الآن في شهر "نوفمبر" الذي يسلط الضوء على مثل هذه القضايا. كيف يمكننا تعزيز المزيد من المحادثات حول الصحة العقلية للرجال؟
الصحة العقلية هي شيء يجب على الناس التحدث عنه كثيراً لأن الكثير من الناس ما زالوا يتجنبونه. كثير من الناس يكتمون مشاعرهم في داخلهم - لا يتحدثون عن الشعور بالوحدة أو المعاناة العقلية. يجب أن نكون أكثر انفتاحاً وصراحة بشأن الصحة العقلية لأنه عندما نخفيها، فإنها تتراكم في الداخل، وقد لا ندرك حتى مدى تأثيرها علينا.
من المهم أيضاً أن يفهم الجميع أن الصحة العقلية ليست مرتبطة بجنس محدد، بل يمكن أن تؤثر على أي شخص. صحتك العقلية مهمة جداً، وكلما تحدثت عنها أكثر، كلما وجدت حلولاً أكثر. هذه هي الخطوة الأولى. عليك التحدث إلى شخص تثق به حقاً، سواء كان أحد أفراد أسرتك أو أحد أصدقائك المقربين. أعتقد أنه بمجرد أن تبدأ في التحدث، فإن كل شيء آخر يتبع ذلك.
وأخيراً، عيد ميلادك قادم في 22 نوفمبر. هل لديك أي خطط كبيرة للاحتفال؟
لنرى. ما زلت أروج لفيلم (بهول بهولايا 3) Bhool Bhulaiyaa 3 في الوقت الحالي، لذا لست متأكداً بعد، لكنني آمل أن أحصل على بعض الراحة في ذلك اليوم. يقول ضاحكاً: ربما بعض النوم، وآمل أن أكون محاطاً بأحبائي!
(*100 كرور هو مصطلح هندي، يشير إلى مليار)