الممثل الهندي "كارتيك أريان" يحتفل بنجاحه في دبي

من خلال حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أنك لا تنام أبداً. أولاً، أخبرنا إذا كنت تنام، وكيف تستطيع التوفيق في الوقت بين كل هذا؟

يقول ضاحكاً : لم أنم منذ شهر. لا أعلم. في بعض الأحيان، أشعر وكأن 24 ساعة ليست كافية. الأمر كله يتعلق بالعمل. عندما يتعلق الأمر بحياتي، فأنا أفكر، وأتناول الطعام، وأشرب، وأنام - فقط أفكر في عملي. أريد دائماً أن أفعل المزيد. هذا ما يجعلني مستمراً- إنها الطاقة والشغف للاستمرار في فعل المزيد.

ألا تجد حاجة لقطع الاتصال في أي وقت؟

ربما الآن، بسبب نوع النتيجة التي حصلنا عليها من الفيلم، آمل أن أحصل على بعض الراحة قبل البدء في مشروعي التالي. أشعر أنني بحاجة إلى بعض الوقت "الذاتي" على الأقل، للراحة. بعد فيلم "شاندو شامبيون" Chandu Champion مباشرة، انغمست مباشرة في تصوير فيلم (بهول بهولايا1) ، ثم تم إصداره. لذا، فأنا بالتأكيد بحاجة إلى هذه الراحة الآن. ربما، سأذهب في رحلة بمفردي.

الرجال والصحة العقلية

ماذا يعني لك النجاح، قادماً من حيث أتيت؟

النجاح؟ إنه نسبي للغاية. في البداية، كان النجاح يعني الحصول على فرصة للتمثيل في فيلم. ثم، كان القدوم إلى مومباي نجاحاً كبيراً في مرحلة ما من الحياة. بالنسبة لي، كان الحصول على أول نجاح بمثابة نجاح مبهر. والحصول على انطلاقة جديدة مع "سونا كي تيتا كي سويتي" Sonu Ke Titu Ki Sweety ، حتى يعرف الناس اسمي - كان هذا نجاحاً. وختم تلك النجاحات بأفلام أخرى، مرة أخرى، كان نجاحاً. تتغير أهدافك وغاياتك مع مرور الوقت. ربما كنت أهدف إلى أشياء معينة قبل خمس سنوات، لكنني لا أهدف إلى نفس الأشياء الآن. يمكن أن يعني النجاح أشياء كثيرة، لكن الأهداف لا تتحقق دائماً لذلك لا يجب أن تتعلق به كثيراً.

مع النجاح يأتي الشعور بالوحدة، وفي بعض الأحيان قد تشعر بالعزلة في تجاربك. إذن، هل تشعر بالوحدة وأنت في قمة نجاحك؟

في أغلب الأوقات، أكون إما مع فريقي أو مع عائلتي، وأحياناً مع أصدقائي في الكلية، الذين هم أصدقائي الحقيقيون. لذا، لا أعلم ما إذا كان الأمر يتعلق بالوحدة. أنا سعيد لأنني محاط بأشخاص سعداء.