الممثلة ليزا راي: مرض السرطان غير حياتي وأولوياتي
في عمر 52 عامًا، أصبحت الممثلة "ليزا راي" أكثر لياقة من أي وقت مضى، تقول خريجة قسم السرطان، كما تحب أن تطلق على نفسها: "أعتقد، بصفتي ناجية من السرطان، أن تشخيصي في عام 2009 وإعطائي ثلاث سنوات للعيش، حرفياً، وضع الكثير من الأشياء في سياقها الصحيح وساعدني على تغيير أولويات الأشياء في حياتي. ومنذ ذلك الحين، في رحلة الشفاء، وضعت صحتي ولياقتي البدنية على رأس القائمة".
وتوضح عارضة الأزياء السابقة، التي انتقلت إلى دبي قبل عامين ونصف العام، أن كونها أماً - ولديها توأم يبلغان من العمر ست سنوات - جعلها تعيد تقييم أهدافها في الحياة وتحاول أن تصبح أفضل نسخة من نفسها. "لقد غير ذلك تجربتي في التمرين؛ فأنا لا أنظر إلى الخارج، مثل "هل فقدت كل هذه الكيلوجرامات؟" ولأنني أستمتع بالتمرين، فأنا لا أشعر بهذا الضغط الخارجي، ولا أحاول الارتقاء إلى مستوى معايير أي شخص آخر. إنها معاييري الخاصة".
وهذه المعايير للنجاح هي التي تجعلها أيضاً تحافظ على "تناول الطعام النظيف" وممارسة التمارين الرياضية مع مدرب.
وهي الآن حاضرة في افتتاح مركز ثومبي المتقدم لعلاج السرطان، والذي يقع داخل مستشفى ثومبي الجامعي في عجمان، وهو ما يجعلها تعكس رحلتها مع السرطان.
"كانت تلك فترة غير عادية في حياتي"، كما تتذكر، "لأنك تعلم غريزياً أن هناك خطأ ما على مستوى أعمق ولكنك لا تعرف ما هو. بمجرد تشخيصي، أدركت أنني أستطيع فعل شيء حيال ذلك، على الرغم من أن الطبيب الأول الذي شخّص حالتي أعطاني عامين للعيش ورسم لي مخططاً بيانياً وقال، كما تعلم، البيانات تخبرنا بذلك".
لقد تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بمرض الورم النقوي المتعدد، وهو شكل غير قابل للشفاء من سرطان الدم.
وتقول إن رد فعلها الأول لم يكن الخوف بل العزم. وتقول: "فكرت في أنني لست مجرد نقطة بيانات. كنت أعلم أن الرحلة لن تكون سهلة، لكنني كنت أعلم أنها لن تكون نهاية الطريق بالنسبة لي. لذا فإن الجمع بين عنادي وإصراري على تحدي البيانات وإظهار أنه بصفتي إنساناً، هناك الكثير من الاحتمالات المختلفة ساعدني في معالجة التشخيص".
تتذكر كفاحها لتقبل نقاط ضعفها، وتقبل حقيقة أنها كانت في بعض الأحيان بحاجة إلى المساعدة. وفي هذا الوقت أيضًا بدأت في توثيق رحلتها في مدونة تسمى The Yellow Diaries والتحدث عما كان يدور في ذهنها خلال العملية. تقول: "بدأت في كتابة مدونتي وأعلنت عن تشخيص إصابتي بالسرطان، وأعتقد أنني كنت أول شخص هندي يفعل ذلك. وكان الأمر بمثابة راحة. وأعتقد أنه ساعدني حقًا في الحصول على هذا التدفق، وموجة من الدعم والبركات وكذلك المحادثات مع الناجين من السرطان، والأشخاص الذين خاضوا الرحلة قبلي، والأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثًا. لقد أعطاني أساسًا عاطفيًا لا يصدق يمكنني أن أستمد منه الكثير من الطاقة".
الوصول إلى القبول
وبينما كانت الممثلة تمر بالغثيان وتتعرف على الاحتمالات والتحديات المتعلقة بحالتها، كانت تتعامل أيضًا مع الصدمة - فقد توفيت والدتها قبل ستة أشهر. تقول: "كان والدي رائعاً"، مضيفة أنها وجدت أيضًا العزاء في التعاطف الذي قدمه لها الغرباء الذين تواصلوا معها. "سأشارككم شيئًا مثيرًا للاهتمام بقي معي. عندما تحدثت إلى الكثير من الأشخاص الذين كانوا حقًا مثل الملائكة المتنكرين - سواء كانوا ممرضات أو مرضى سرطان آخرين أو أشخاصًا كنت أتحدث إليهم في غرفة الانتظار - كنت دائمًا [أخبرهم] أنهم ساعدوني في هذه الرحلة، وحسنوا حياتي أيضًا. كانوا يقولون، "في المستقبل كلما أمكنك، افعل الشيء نفسه لشخص آخر". لذلك أصبح هذا الآن جزءًا لا يتجزأ من فلسفتي"، كما تقول.
وتشير نجمة فيلم "أربع جرعات إضافية من فضلك!" إلى أنه لا يوجد حتى الآن "علاج" لنوع السرطان الذي كانت تعاني منه - لكنها تضيف: "بفضل الكثير من التطورات في علم الأورام المناعي، تحسن متوسط العمر المتوقع لدينا بشكل كبير، وهناك في الواقع فرصة لتحويله إلى مرض مزمن، مثل مرض السكري، حيث يتعين عليك تناول علاج مستمر. ومن المتوقع أن أستمر في العلاج لبقية حياتي. أنا مجتهدة للغاية في ذلك، لكنني قللت تدريجيًا من جرعتي، لأنني أشعر بشكل حدسي أنه أفضل بالنسبة لي"، كما تقول.
كما تؤمن بالحياة الشاملة. "أنا من الأشخاص الذين يؤمنون بالعلاجات الطبيعية، سواء كانت الأيورفيدا أو العلاج الطبيعي... وأحب أن أقول إنها رحلة شفاء مستمرة؛ فأنا لا أبحث بالضرورة عن هدف معين، بخلاف عيش حياة صحية وسعيدة والازدهار حيث أنا اليوم. أنا اليوم في أتم صحة مما كنت عليه في حياتي في عمر 52 عامًا وأعيش مع مرض غير قابل للشفاء".
تقول راي إن إصابتها بالسرطان كانت بمثابة جرس إنذار لها فيما يتعلق بالأمومة. وتقول: "كنت مترددة بشأن الأمومة. لكنني أعتقد أن السرطان كان بمثابة المحفز لاحتضانها. لذا، على الرغم من أن رحلتنا، رحلتي أنا وزوجي نحو أن نصبح أبوين، كانت صعبة بعض الشيء، إلا أن الأمومة جاءت في الوقت المناسب تمامًا بالنسبة لي".
تزوجت راي من زوجها "جيسون ديهني" في عام 2012 وأنجبا توأماً عن طريق الأم البديلة في يونيو 2018. وباعتبارها أماً أكبر سناً - فقد تقبلت دورها الجديد في الأربعينيات من عمرها - "تحصل على منظور أفضل؛ يمكن أن يذهب الأمر في أي اتجاه، ولكن بالنسبة لي، إذا كنت أصغر سنًا، لما كان لدي الصبر أو النطاق الترددي أو أي شيء"، كما تقول ضاحكة.
لقد أثر السرطان، كما تقول بحق، على حياة العديد من الناس. وعندما سُئلت عن زميلتها في العمل "هينا خان"، التي كشفت عن تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة هذا العام، قالت: "أود أن أحتضنها. الشيء الذي اكتشفته في رحلتي هو... ما لم يطلب منك شخص ما مساعدة محددة، فمن الأفضل أن تكون موجودًا. فقط أعرض وجودك، لأن ما يحدث أحيانًا هو أن الأمر يصبح مربكًا للغاية. عندما يتم تشخيصك، ستحصل على الكثير من النصائح، والنصائح الحسنة النية، لكنني أعتقد أن المريض يجب أن يفهم، حتى يتمكن من التنقل، ويجب أن يأخذ زمام المبادرة لطلبها".
هضم النص
وتوضح النجمة، المعروفة باختياراتها غير التقليدية في الأفلام، أن عملها في التصوير يعتمد على الغريزة. وتقول: "بصراحة، أنا في مرحلة لا أحتاج فيها إلى العمل. إذا اخترت العمل، فيجب أن يكون شيئًا يثير اهتمامي ويبقيني منشغلة".
وتضيف أن صناعة بوليوود أصبحت الآن في مجال "احتضان بعض القصص الرائعة والشخصيات النسائية الرائعة والأدوار الرائعة".
"الكثير من أصدقائي يقومون بأشياء عظيمة وأنا سعيد بمتابعتهم من على الهامش. أتدخل من حين لآخر، لكن الأمر لابد أن يكون منطقيًا بالنسبة لي."