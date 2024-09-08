الممثلة ليزا راي: مرض السرطان غير حياتي وأولوياتي

لقد أثر السرطان، كما تقول بحق، على حياة العديد من الناس. وعندما سُئلت عن زميلتها في العمل "هينا خان"، التي كشفت عن تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة هذا العام، قالت: "أود أن أحتضنها. الشيء الذي اكتشفته في رحلتي هو... ما لم يطلب منك شخص ما مساعدة محددة، فمن الأفضل أن تكون موجودًا. فقط أعرض وجودك، لأن ما يحدث أحيانًا هو أن الأمر يصبح مربكًا للغاية. عندما يتم تشخيصك، ستحصل على الكثير من النصائح، والنصائح الحسنة النية، لكنني أعتقد أن المريض يجب أن يفهم، حتى يتمكن من التنقل، ويجب أن يأخذ زمام المبادرة لطلبها".