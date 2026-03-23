الممثلة الهوليوودية "أماندا بيت" تواجه سرطان الثدي

كشفت الممثلة الهوليوودية أماندا بيت عن مفاجأة صادمة بأنها تعاني من سرطان الثدي.
في مقال بعنوان موسمي مع أتيفان نُشر في ذا نيويوركر، كتبت نجمة أفلام مثل 2012، Something's Gotta Give و Brockmire أن "كان والداي كلاهما في دار رعاية المسنين، على ساحلين متقابلين. ثم اكتشفت أنني مصابة بسرطان الثدي."
يقدم المقال أيضًا سرداً حميمياً لتجارب الممثلة الطبية وتحدياتها العائلية وعلاجاتها الطبية.
كتبت بيت، التي كانت تخضع لفحوصات ثدي نصف سنوية، أن فحصًا روتينيًا قبل عيد العمال العام الماضي أثار علامة حمراء.
"عادة ما كانت الدكتورة ك. تتحدث معي أثناء فحصي، لكن هذه المرة صمتت. أخبرتني أنها لم تعجبها طريقة ظهور شيء ما في الموجات فوق الصوتية وأرادت إجراء خزعة،" كتبت بيت. "بعد الإجراء، قالت إنها ستأخذ العينة إلى مركز سيدرز سيناي وتسلمها يدويًا إلى قسم علم الأمراض. في تلك اللحظة عرفت."
قالت الممثلة إنها فهمت مدى انتشار السرطان الذي أصابها من خلال تشبيه يتضمن الكلاب.
"في صباح اليوم التالي، استيقظت على رسالة نصية من الدكتورة ك.، تقول إن لديها تقريرًا أوليًا. بدا الورم 'صغيرًا'، لكنني سأحتاج إلى تصوير بالرنين المغناطيسي بعد عطلة نهاية الأسبوع لتحديد 'مدى انتشار المرض'. يوم الثلاثاء، سنتعرف أيضًا على حالة مستقبلاتي، والتي تشير إلى مدى شدة سلالة السرطان لديك."
"'الأمر يشبه الكلاب،' أوضحت. 'لديك كلاب بودل في أحد الطرفين، وفي الطرف الآخر، كلاب بيتبول.'"
في تلك اللحظة، اضطرت إلى مصارحة عائلتها، بما في ذلك زوجها ديفيد بينيوف، أحد مبدعي صراع العروش.
"اتصلت بصديقتيّ الأقدمين، اللتين سارعتا إلى منزلي. اتصلت بأختي، في فيلادلفيا، وبزوجي، ديفيد، الذي كان قد أخذ طفلينا الأصغرين—مولي، التي كانت في الخامسة عشرة، وهنري، الذي كان في العاشرة—إلى بطولة كرة قدم،" كتبت بيت.
أضافت الممثلة أنها لم تستطع إخبار والدتها عن حالتها. "كانت أمي تعيش في كوخ يبعد عشرين قدمًا عن مطبخنا، لكن لم يخطر ببالي أن أذهب لأخبرها لأنها كانت في المرحلة الأخيرة من مرض باركنسون. كانت لا تزال تتعرف عليّ، وأحيانًا تجيب 'نعم' أو 'لا' على أسئلتي، لكنها كانت دائمًا تعود إلى نظرة فارغة."
ثم جاءت ضربة أخرى قاسية: فقدان والدها.
"لم أصل قبل أن يلفظ والدي أنفاسه الأخيرة، لكنني تمكنت من رؤية جسده قبل أن يُنقل من شقته،" كتبت بيت. "بمجرد أن اختفى جثمان والدي عن الأنظار، أصبحت حرة في الذعر بشأن سرطاني مرة أخرى."