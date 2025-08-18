المغني الباكستاني حسن رحيم يعقد قرانه: الإنترنت يحتفل بزفاف نجم الجيل "زد"

ربما تعرفونه من خلال أغانيه الناجحة مثل "جونا" و "آيساي كايساي" و "ويشز": أغاني جعلته نجمًا من جيل Z، وحظيت بشهرة واسعة على مستوى العالم. والآن، منح حسن رحيم معجبيه سببًا جديدًا للترويج له. تزوج المغني وكاتب الأغاني الباكستاني رسميًا، وانتشر على الإنترنت بشكل كبير منذ أن نشر لقطات من حفل زفافه على إنستغرام.
هذه ليست المرة الأولى التي يُفكّر فيها حسن في هذه الفكرة. ففي وقت سابق من هذا العام، قدّم إعلانًا جريئًا عن زواجه ضمن فيديو كليب، تاركًا المعجبين في حيرة من أمرهم. لكن هذه المرة، الأمر حقيقي. فتعليقه "Teri chaiye ni raaye | Real hai" حسم الالتباس نهائيًا.
كان الحفل بحد ذاته مُشبعًا بتقاليد جيلجيتي. ارتدى حسن شالوار قميص أبيض يعلوه معطف مطرز بالورود، وقبعة باركسين الشهيرة المزينة بريشة طاووس. بدت العروس متألقة بفستان أزرق فاتح بتفاصيل دقيقة.
وكان من بين الضيوف أيضًا عدد من المشاهير الباكستانيين، من مؤمنة مستحسن وأحمد علي أكبر إلى عزير جاسوال وعثمان خالد بوت.
بالطبع، كان للمعجبين ردود أفعالهم الخاصة. كثيرون، متشككون في البداية بعد المزحة السابقة، سارعوا للاحتفال بمجرد ظهور الصور. لخص أحد التعليقات الأمر ببراعة: "لم أرَ عريسًا أسعد مني".
من الأغاني التي تتصدر المخططات إلى اتجاهات الزفاف، يبدو أن حسن قد أتقن فن البقاء في دائرة الضوء، لكنه دائمًا ما يضيف لمسته الفريدة إلى المزيج.