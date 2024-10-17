المعجبون يشعلون الشموع حداداً على وفاة "ليام باين"
توفي المغني البريطاني "ليام باين"، العضو السابق في فرقة "وان دايركشن"، أمس الأربعاء عن عمر ناهز 31 عاماً بعد سقوطه من الطابق الثالث بفندق في بوينس آيرس، حسبما قالت الشرطة وفرق الطوارئ.
وبعد دقائق من انتشار الخبر، تجمع المشجعون الحزينون - ومعظمهم في العشرينات والثلاثينات من العمر - والمتفرجون بالقرب من مكان الحادث في العاصمة الأرجنتينية، حيث كانت الفرق الطبية لا تزال تعمل، وقامت العشرات من فرق الشرطة وخدمات الطوارئ بتطويق المنطقة مع حلول الليل على المدينة.
وقالت المعجبة بيلار بيليك (27 عاماً) التي كانت في مكان الحادث: "لقد أثر فيّ الخبر بشدّة".
أشعل محبو المغني البريطاني الشموع بجوار الفندق الذي توفي فيه.
وتجمع المشجعون خارج الفندق في الأرجنتين حيث سقط النجم لحتفه قبل الأوان.
استخدم الطبيب الشرعي هاتفه خارج الفندق حيث تم العثور على ليام باين ميتاً، بينما تجمع حشد من المعجبين بالقرب من الموقع.
وظهر المعجبون وهم يبكون ويواسون بعضهم البعض خارج الفندق بعد وفاة النجم المفاجئة.
رد فعل أحد المعجبين خارج الفندق الذي تم العثور فيه على النجم ميتاً.
وأغلقت الشرطة المنطقة بينما تجمع المعجبون بالقرب من الفندق الذي سقط فيه مغني فرقة وان دايركشن السابق من شرفته في الطابق الثالث.
وظهر المعجبون وهم ينظرون عبر نوافذ الفندق الذي عُثر فيه على المغني البريطانية ميتاً.
اكتسب مغني (فور يو)"For You" شهرة عالمية كجزء من فرقة البوب وان دايركشن التي تم حلها منذ ذلك الحين، إلى جانب هاري ستايلز وزين مالك ونيل هوران ولويس توملينسون.
بدأت الفرقة الغنائية بعد حصولها على المركز الثالث في النسخة البريطانية من برنامج المسابقات الموسيقية (إكس فاكتر)X Factor في عام 2010، لكن المجموعة انفصلت في عام 2016 حيث سعى أعضاؤها إلى مشاريع مختلفة بما في ذلك المهن الفردية.
تم تصنيف فرقة وان دايركشن كثالث أفضل فرقة فتيان على الإطلاق من قبل مجلة إنترتينمنت ويكلي في عام 2024. فازت المجموعة بالعشرات من الجوائز الكبرى وباعت حوالي 70 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها واحدة من أكثر فرق الفتيان مبيعاً على الإطلاق.