المعجبون يشعلون الشموع حداداً على وفاة "ليام باين"

وبعد دقائق من انتشار الخبر، تجمع المشجعون الحزينون - ومعظمهم في العشرينات والثلاثينات من العمر - والمتفرجون بالقرب من مكان الحادث في العاصمة الأرجنتينية، حيث كانت الفرق الطبية لا تزال تعمل، وقامت العشرات من فرق الشرطة وخدمات الطوارئ بتطويق المنطقة مع حلول الليل على المدينة.