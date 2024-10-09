المشي على السطح يعود إلى عالم "فيراري"بأبوظبي

خذ قسطًا من الراحة من كل ما يحيط بك من أجواء مليئة بالإثارة في عالم فيراري على جزيرة ياس بأبوظبي، وقم بنزهة على السطح. إنها ليست مجرد نزهة في الحديقة، بل هي نزهة على السطح. نعم، لقد عادت تجربة "المشي على السطح". وهذا يعني أنك ستتمكن من المشي على أكبر شعار فيراري في العالم بينما تستمتع بالمناظر الرائعة لجزيرة ياس وأبوظبي.

هل تتساءل متى يمكنك البدء؟ النشاط المناسب للعائلة متاح بين الساعة 3 مساءً و8 مساءً كل يوم من أيام الأسبوع (ما عدا إذا كان الطقس قاسياً للغاية). تستوعب كل جلسة "Roof Walk" ما يصل إلى ثمانية ضيوف، وسيقوم خبير بإرشادهم. سواء كنت تريد تجربة تواصل مع صديق أو مجرد تقديم عرض زواج، فستحتاج إلى التفكير في هذا المكان.

إذا كان لديك تذكرة دخول إلى الحديقة، فسوف تحتاج إلى دفع 125 درهماً إماراتياً لهذه المغامرة، بينما إذا كنت تبحث عن تجربة مستقلة، فسوف تدفع 195 درهمًا إماراتيًا.

بمجرد الانتهاء من هذه الحركة الجريئة، سيكون الوقت مناسبًا للعودة إلى إحدى الألعاب والتجارب الـ43 المتوفرة في المنتزه الترفيهي.

تتميز أول حديقة ترفيهية مستوحاة من فيراري في العالم بوجود فورمولا روسا، أسرع أفعوانية في العالم - استعد للشعور بالرياح تداعب شعرك حقًا.