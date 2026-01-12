المشاهير الأفضل أناقة في "جولدن جلوب 2026"

وضع حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي الثالث والثمانون معيارًا عاليًا لعام 2026، مما يجعله عامًا يتميز بـ 'المزيج الراقي للموضة'. من فستان شانيل المذهل المصمم خصيصًا لـ سيلينا غوميز إلى إطلالة بريانكا شوبرا جوناس الملكية بفستان ديور المنحوت، غمر فندق بيفرلي هيلتون بمزيج من السحر الخالد والتصريحات الطليعية.