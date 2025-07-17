المخرج والممثل : عندما تحول العداء إلى حب

كان هذا تعاونًا منتظرًا ألا يتحقق. ومع ذلك، قرر شخصان وضع خلافاتهما الشخصية جانبًا والعمل معًا.
رأى بانديراج، مخرج الفيلم التاميلي القادم "ثاليفان ثاليفي" ، بطولة النجمين متعددي المواهب نيثيا مينين وفيجاي سيثوباتي، أنه لا ينبغي له العمل مع الأخير. وهو رأي بدا أن الممثل وافق عليه، في حفل ما قبل إطلاق الفيلم، والذي وُصف بأنه "قصة حب قاسية".
لم يُفصّل الثنائي في خلافهما الذي، وفقًا لسيثوباثي، "استمر قرابة 15 عامًا". يعمل الاثنان في صناعة السينما منذ قرابة عقدين. صدر أول فيلم لبانديراج، "باسانغا" ، وهو دراما واقعية تتناول حياة خمسة أطفال صغار، عام 2009. أما سيثوباثي، فقد لعب أول دور كامل له كشخصية شريرة في الدراما الريفية "سوندارابانديان" عام 2012، قبل أن يُحقق نجاحًا باهرًا في فيلم الرعب والغموض " بيتزا" .
قال بانديراج على خشبة المسرح بجانب سيثوباتي: "كنا نفضل تجنب بعضنا البعض حتى في حفلات صناعة السينما. لكن الآن، ومع ذلك، تطور العداء بيننا إلى عاطفة".
وفي مناسبة أخرى، قال بانديراج، الذي قدم أيضًا أغاني ناجحة مثل مارينا ، وكيدي بيلا كيلادي رانجا ، وكادايكوتي سينجام ، إن سوء التفاهم بينهما كان بسبب اختلاف في الرأي تفاقم مع مرور الوقت.
وقال إن التوتر بينهما تم تهدئةه في حفل عيد ميلاد المخرج ميسكين، المعروف بإنتاجاته الجريئة.
نقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية عن بانديراج قوله: "كنتُ قد ذهبتُ إلى الحفلة ورأيتُ سيثوباتي يدخل. لم أكن متأكدًا إن كان عليّ تحيته". وأضاف: "في لحظة ما، دعانا السيد ميسكين جميعًا للتجمع حول تقطيع الكعكة". وأضاف أن سيثوباتي جاء إليه لاحقًا وسأله إن كان بإمكانهما إنتاج فيلم معًا.
في تلك اللحظة، قال بانديراج، اندثرت العداوة بينهما. وأضاف أن هذا النص ( لثاليفان ثالافي ) كُتب مع مراعاة سيثوباتي.
ثالايفان ثالايفي يجمع بين سيثوباتي ومينين على الشاشة للمرة الثانية، بعد الدراما المالايالامية 19(1)(أ) .
يُقال إن سيثوباتي، الذي يلعب دور صاحب مطعم في الفيلم، تدرب مع "أساتذة الباروتا"، كما يُعرفون في مطاعم ولاية تاميل نادو، ليتمكن من تجسيد الشخصية. أما بانديراج، المعروف بأفلامه في المناطق الريفية، فقد أخرج آخر فيلم من بطولة سوريا بعنوان "إيثاركوم ثونيندافان" .
سانثوش نارايانان، الذي قام بتأليف الموسيقى للعديد من أغاني Sethupathi الأولية، بما في ذلك بيتزا و Soodhu Kavvum و Kadhalum Kadandhu Pogum ، يعود كمدير الموسيقى لـ Thalaivan Thalaivii ، بينما يتولى M Sukumar التصوير السينمائي.
يضم فيلم Thalaivan Thalaivii ، من إنتاج شركة Sathya Jyothi Films، كوكبة من الممثلين البارزين، بما في ذلك النجم المالايالامي المخضرم تشيمبان فينود خوسيه، ويوجي بابو، وكالي فينكات، وآر كي سوريش، و"مينا" نانديني، وأرولدوس.