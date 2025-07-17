المخرج والممثل : عندما تحول العداء إلى حب

لم يُفصّل الثنائي في خلافهما الذي، وفقًا لسيثوباثي، "استمر قرابة 15 عامًا". يعمل الاثنان في صناعة السينما منذ قرابة عقدين. صدر أول فيلم لبانديراج، "باسانغا" ، وهو دراما واقعية تتناول حياة خمسة أطفال صغار، عام 2009. أما سيثوباثي، فقد لعب أول دور كامل له كشخصية شريرة في الدراما الريفية "سوندارابانديان" عام 2012، قبل أن يُحقق نجاحًا باهرًا في فيلم الرعب والغموض " بيتزا" .