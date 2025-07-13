المؤثر الإماراتي خالد العامري في فيلم"مالايالامي"

خالد العامري، أحد أشهر رواة القصص الرقمية الإماراتيين في العالم العربي، يدخل حلبة السينما حرفيًا.
يقوم صانع المحتوى الإماراتي والإنساني بأول ظهور له في السينما الهندية من خلال ظهور قصير في فيلم الأكشن المالايالامي القادم Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ، وهو دراما مستوحاة من WWE تدور أحداثها في مدينة كوتشي الساحلية.
نشر خالد منشورًا على إنستغرام ستوري يُشير إلى ظهوره كضيف شرف في الفيلم المالايالامي. ويبدو من خلال قصصه على إنستغرام أنه موجود حاليًا في كوتشي، حيث تدور أحداث الفيلم.
تشاتا باتشا: حلقة المشاغبين يُقدم مزيجًا ترفيهيًا فريدًا من النكهة المحلية والعرض العالمي. يستوحي الفيلم إلهامه من عالم المصارعة المحترفة. ويشارك في بطولته نخبة من ألمع المواهب في السينما المالايالامية، منهم أرجون أشوكان، وروشان ماثيو، وفيشاك ناير، والممثل الصاعد إيشان شوكاث.
يتمتع المشروع أيضًا بثقل إبداعي كبير. ويتولى شيهان شوكات، المخرج الحائز على جائزة كان والمعروف بفيلم ماركو ، دور المنتج الإبداعي للفيلم.
يُضيف الثلاثي الموسيقي الأسطوري شانكار-إحسان-لوي، الذي يُقدّم أول ظهور له باللغة المالايالامية، المزيد من الهيبة. يشتهر الثلاثي بأعماله في أفلام بوليوود الناجحة مثل "ديل شاهتا هاي" و "روك أون!!" ، ويُعدّ انضمامهم تجربة غنية.
من المقرر إطلاق فيلم Chatha Pacha: The Ring of Rowdies بحلول نهاية العام.