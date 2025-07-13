المؤثر الإماراتي خالد العامري في فيلم"مالايالامي"

خالد العامري، أحد أشهر رواة القصص الرقمية الإماراتيين في العالم العربي، يدخل حلبة السينما حرفيًا.

يقوم صانع المحتوى الإماراتي والإنساني بأول ظهور له في السينما الهندية من خلال ظهور قصير في فيلم الأكشن المالايالامي القادم Chatha Pacha: The Ring of Rowdies ، وهو دراما مستوحاة من WWE تدور أحداثها في مدينة كوتشي الساحلية.

نشر خالد منشورًا على إنستغرام ستوري يُشير إلى ظهوره كضيف شرف في الفيلم المالايالامي. ويبدو من خلال قصصه على إنستغرام أنه موجود حاليًا في كوتشي، حيث تدور أحداث الفيلم.