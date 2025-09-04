الكشف عن خطط زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

بعد أيام قليلة من إعلان خطوبتهما، ربما تكون تايلور سويفت ونجم اتحاد كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي قد حددا بالفعل مكان حفل زفافهما. ووفقًا لموقع Page Six ، من المتوقع أن يعقد الزوجان قرانهما الصيف المقبل في رود آيلاند، وهي الولاية التي كانت قريبة من قلب سويفت منذ فترة طويلة.
وقال مصدر للصحيفة: "إنها في عجلة من أمرها لإنجاب الأطفال"، مضيفًا أنه في حين أشارت بعض التقارير إلى أن الزوجين ليسا في عجلة من أمرهما، فإن تركيز سويفت على الأسرة يشكل الجدول الزمني لهما.
حتى حاكم ولاية رود آيلاند دان ماكي بدا حريصًا على استضافة حفل الزفاف رفيع المستوى، حيث أعاد نشر خبر الخطوبة مع إشارة مرحة: "رود آيلاند لديها بعض من أفضل أماكن الزفاف في العالم، فقط أقول ذلك".
ولن يكون حفل الزفاف باذخًا أو علنيًا كما يتوقع الكثيرون. وقد أفادت التقارير أن سويفت وكيلسي يخططان لحفل خاص يضم العائلة والأصدقاء المقربين. وقال مصدر مطلع: "سيكون أكثر بساطة مما يظن الناس".
أعلنت سويفت خطوبتها في منشورٍ ساخر على إنستغرام، علّقت فيه: "معلمة اللغة الإنجليزية ومعلمة التربية البدنية سيتزوجان". وظهر الزوجان في الصور في حديقة زهور خلابة.
ويصف المقربون منهما علاقتهما بأنها مبنية على الثقة والحماية. وقال مصدر عن كيلسي: " أن تايلور تشعر معه بأمان أكثر من أي شخص عرفته. إنه حاميها بكل معنى الكلمة، ويحرص على شعورها بالأمان جسديًا ونفسيًا".