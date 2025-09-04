الكشف عن خطط زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

بعد أيام قليلة من إعلان خطوبتهما، ربما تكون تايلور سويفت ونجم اتحاد كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي قد حددا بالفعل مكان حفل زفافهما. ووفقًا لموقع Page Six ، من المتوقع أن يعقد الزوجان قرانهما الصيف المقبل في رود آيلاند، وهي الولاية التي كانت قريبة من قلب سويفت منذ فترة طويلة.