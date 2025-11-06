القرية العالمية موسمية و"ريفرلاند"مركز عائلي متقدم

لا توجد حالياً أي خطط لجعل القرية العالمية وجهة مفتوحة على مدار العام، على الرغم من شعبيتها الهائلة. هذا ما أكده مسؤول رفيع في "دبي القابضة للترفيه" (DHE) التي تدير الوجهة.

قال رامي مشيني، نائب الرئيس للمبيعات في "دبي القابضة للترفيه": "القرية العالمية في الغالب مفتوحة في الهواء الطلق، ولديها جدول مزدحم للغاية. تعمل حالياً سبعة أشهر في السنة. للحفاظ عليها في أفضل حالاتها، نحتاج إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل خلال العام للارتقاء بها وبنائها وتطويرها لتحسين رحلة العميل. لذا، فإن الخطة هي الإبقاء عليها كما هي".

جاء حديثه على هامش معرض سوق السفر العالمي (WTM) في لندن، حيث تتواجد "دبي القابضة للترفيه" في جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وأضاف أن هدف الوجهة الترفيهية، التي تحتفل بـ موسمها الثلاثين هذا العام، هو تجاوز أعداد الزوار للموسم الماضي، والتي بلغت 10.5 مليون زائر. وقال: "إذا أخذت هذا العدد من الزوار وقسمته على عدد الأشهر التي نعمل فيها، فإن ذلك يضعنا ضمن أفضل خمسة معالم جذب في العالم".

تحويل "ريفرلاند"

قال رامي إنه كان هناك تركيز كبير على تحويل منطقة "ريفرلاند" في "دبي باركس آند ريزورتس" إلى أحد "أكثر مراكز الترفيه العائلي تقدماً في المنطقة"، وأنهم يضيفون العديد من عوامل الجذب إلى المنتزه.

وقال: "إذا ذهبت إلى ريفرلاند، ستجد الرماية ورمي الفأس. كما نقوم بإضافة سباق سيارات الكارتينج، وتجربة غامرة تُسمى 'Perplex city'، وغرفة هروب 'The Hidden Chambers' والعديد من المطاعم الجديدة. لدينا أيضاً عروض ليزر ليلاً ونحن نساعد بعض الشركات الصغيرة على إقامة بازارات في ريفرلاند. الهدف للعام المقبل هو أن يصبح مركزاً للترفيه العائلي".

وقال إن هناك العديد من المشاريع المثيرة التي ستتم إضافتها إلى المنتزه وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. وفي العام الماضي، افتتحت هناك منطقة "عالم ريال مدريد" ذات الطابع الكروي، والتي تضم لعبة تسلية بارتفاع 460 قدماً وأول أفعوانية خشبية في المنطقة تجسد مشاعر رحلة ريال مدريد.

"دبي القابضة للترفيه" هي منظمة للترفيه والضيافة تملك وتدير 17 شركة ترفيه وإعلام بما في ذلك القرية العالمية، وعين دبي، وكوكا كولا أرينا، وروكسي سينما.

عروض فاخرة جديدة

قال رامي إنه لاحظ زيادة في الطلب على التجارب الفاخرة للغاية وكذلك التخييم الفاخر (Glamping). لتلبية هذا الطلب، أطلقت "دبي القابضة للترفيه" العديد من عوامل الجذب الجديدة. وقد أُطلق مؤخراً مشروع التخييم الفاخر T-Rex في "دبي باركس آند ريزورتس"، حيث يوفر 65 خيمة عائلية وخيارات شواء ودخولاً مجانياً للمتنزهات.

كما تقدم الشركة تجربة إرشادية فاخرة برفقة خادم شخصي داخل برج العرب، حيث يتوفر للضيوف أيضاً خيار اختيار مشروب ذهبي حصري مع الجولة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط "دبي القابضة للترفيه" أيضاً لتجربة معسكر فضاء جديدة بالإضافة إلى رحلات سفاري صحراوية لتوسيع عروضها.