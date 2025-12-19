ترفيه
القرية الشتوية تعيد سحر أوروبا إلى دبي هذا الموسم
«المول العربي» يستضيف فعالية مجانية للعائلات من 18 ديسمبر إلى 4 يناير وسط أجواء احتفالية وأنشطة تفاعلية.
يستضيف مول العربي سنتر في دبي فعالية «القرية الشتوية» من 18 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026، مقدماً أجواء مستوحاة من القرى الأوروبية الكلاسيكية، مع دخول مجاني يومياً من 2 ظهراً حتى 10 مساءً.
تشمل الفعالية أنشطة عائلية مجانية كـ«ورشة الحرف المسحورة» للأطفال، و«الأزياء الملكية والتصوير»، وجلسات «وقت الحكاية مع الساحر»، وألعاب السوق التقليدي، ورسم الوجوه، إلى جانب هدايا يومية للعائلات.
كما يتخلل الحدث عروض ترفيهية جوالة تعم المول بتاريخ 19، 20، 25، 26 ديسمبر و2، 3، 9، 10 يناير، عند الساعة 5 و6 و7 و8 مساءً، تتنوع بين عروض فقاعات، واستعراضات احتفالية، وشخصيات مرحة.
وتهدف الفعالية إلى خلق تجربة احتفالية عائلية غامرة تجمع الإبداع والخيال وروح الموسم الشتوي في أجواء من الدفء والبهجة.