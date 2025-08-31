القبض على امرأة تعدت على منزل عضو فرقة "بي تي إس" في سيئول

اعتقلت الشرطة في سيول امرأة في الأربعينيات من عمرها بعد محاولتها التعدي على منزل عضو فرقة BTS جونغكوك، في حادثة هي الثانية من نوعها في مقر إقامته في الأشهر الأخيرة.
أكد مركز شرطة يونغسان أن المرأة دخلت إلى موقف السيارات تحت الأرض في مبنى جونغكوك حوالي الساعة 11:20 مساءً يوم السبت بالتسلل خلف سيارة أخرى. ولاحظ حارس أمن يقظ يراقب تسجيلات كاميرات المراقبة الاقتحام وأبلغ السلطات. وعند استجوابها، زُعم أن المرأة أعطت إجابات وهي مُرتبكة، مُصرةً على أنها كانت هناك "لزيارة صديقة". ولا تزال نواياها الحقيقية قيد التحقيق.
تأتي هذه القضية في أعقاب واقعة مماثلة في يونيو/حزيران، عندما حاولت امرأة صينية في الثلاثينيات من عمرها دخول منزل المغني بعد ساعات قليلة من تسريحه من الخدمة العسكرية. وأُلقي القبض عليها أثناء محاولتها اختراق رمز باب المبنى، وأفادت التقارير أنها أخبرت الشرطة أنها جاءت إلى كوريا خصيصًا لمقابلة جونغكوك. وتتولى النيابة العامة حاليًا هذه القضية.
تسلط مثل هذه الانتهاكات المتكررة الضوء على المشكلة المستمرة لمعجبي "الساساينج" - الأفراد الذين يذهبون إلى أطوال متطرفة وتطفلية من أجل الاقتراب من الأصنام.
وفقًا لصحيفة كوريا هيرالد، ينص قانون مكافحة المطاردة في كوريا الجنوبية، الصادر عام ٢٠٢١، على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامات تصل إلى ٣٠ مليون وون (حوالي ٢١ ألف دولار أمريكي). وفي القضايا المتعلقة بالأسلحة أو المواد الخطرة، قد تصل العقوبات إلى خمس سنوات أو غرامات تصل إلى ٥٠ مليون وون.