القبض على امرأة تعدت على منزل عضو فرقة "بي تي إس" في سيئول

تأتي هذه القضية في أعقاب واقعة مماثلة في يونيو/حزيران، عندما حاولت امرأة صينية في الثلاثينيات من عمرها دخول منزل المغني بعد ساعات قليلة من تسريحه من الخدمة العسكرية. وأُلقي القبض عليها أثناء محاولتها اختراق رمز باب المبنى، وأفادت التقارير أنها أخبرت الشرطة أنها جاءت إلى كوريا خصيصًا لمقابلة جونغكوك. وتتولى النيابة العامة حاليًا هذه القضية.