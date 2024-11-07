الفنان المكسيكي "سامي حايك": يكتشف الحياة داخل الأشياء

سامي، مثله مثل جميع الفنانين، ينظر إلى العالم بشكل مختلف. من السهل على الفنان أن يعبر عن أفكاره كأعمال فنية، ولكن عندما يتم تجسيد هذه الأفكار في أشياء من المفترض أن تصل إلى المستهلك، يتساءل المرء عما إذا كان الجمهور المستهدف سيفهم نفس الفروق الدقيقة. هل يمكن أن يتعارض دور الفنان مع دور المصمم؟ يقول سامي، الذي يقيم في لوس أنجلوس: "أعتقد أنه من السهل إيجاد توازن بين كونك فناناً ومصمماً. يتمتع الفنانون بأسلوب فريد فيما يتعلق بتلقي المعلومات. فكر في مصدر أفكارك. لماذا لديك فكرة مختلفة عن أفكاري؟ إن الأمر له علاقة بالتردد وإلى ما تستمعه. لذلك يستمع الفنانون إلى شيء ما، ويدخلون إلى أماكن جئنا إليها من قبل ولكنهم يفسرونها بشكل مختلف ويعطونها شكلاً مختلفاً؟ كمصمم، تفعل نفس الشيء. حتى لو لم يرغب الناس في الانخراط في محادثة عن تلك الأشياء، إلا أن القطعة ستظل تجذبك لأنها ستترك بصمة في أذهانهم. قد يقول بعض الناس: "أوه، إنه لون جميل أو شكل جميل". أنا لا أمانع ذلك. إذا كان بإمكان شخص ما أن ينظر إلى فني ويشعر بشيء ما، فهذا جيد بما فيه الكفاية بالنسبة لي. ربما قد أشاركهم من أين أتى كل ذلك، ولكن من الناحية المثالية، لا نحتاج إلى إجراء محادثة حتى نتمكن من التفاعل مع الفن".