العرض الأول للمسرحية الموسيقية"ويكيد" في أوبرا دبي

تُعرض المسرحية الموسيقية الأيقونية لبرودواي "ويكيد" في دبي. ستُبهر هذه المسرحية الموسيقية الناجحة جمهورها في دار أوبرا دبي من 28 يناير إلى 15 فبراير 2026.
هذه هي المرة الأولى التي تُعرض فيها مسرحية "ويكيد" على خشبة المسرح في دبي، مقدمةً قصتها الآسرة لجمهور جديد في المنطقة. يتميز هذا الإنتاج النابض بالحياة بديكورات وأزياء مُعاد تصميمها، بما في ذلك مشهدٌ آسرٌ تحلق فيه ساحرةٌ فوق الجمهور - وهو الأول من نوعه في أي إنتاج لـ"ويكيد". بمؤثرات بصرية جريئة ونهج إبداعي جديد، يَعِد هذا الإنتاج بتجربة مسرحية لا تُنسى.
تُعد Wicked واحدة من المسرحيات الموسيقية الأكثر شعبية في العالم، حيث تجذب إنتاجاتها المتعددة أكثر من 65 مليون مشاهد عبر أكثر من 130 مدينة في 16 دولة.
يكشف هذا الإنتاج الجديد المذهل قصة ساحرات أوز غير المروية كما لم تُروَ من قبل - بمشاركة أكثر من 100 فنان وطاقم عمل وأعضاء أوركسترا. استمتعوا بعروض آسرة، وأكثر من 350 زيًا رائعًا، وموسيقى آسرة، بما في ذلك "تحدي الجاذبية" و"شعبية" و"للخير".
تأخذ المسرحية الموسيقية Wicked، التي تم إنتاجها دوليًا من قبل شركة الإنتاج المسرحي Broadway Entertainment Group ومقرها دبي، الجمهور في رحلة لا تصدق لفتاتين شابتين مميزتين تشكلان صداقة غير متوقعة سرعان ما تتحول إلى منافسة مثيرة، وتشكل مصيرهما كجليندا الطيبة والساحرة الشريرة من الغرب.
تحتفل مجموعة برودواي للترفيه، التي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها في دبي، بهذه المناسبة المميزة بتقديم مسرحية "ويكد" إلى المنطقة لأول مرة على الإطلاق. يُمثل هذا الإنتاج تتويجًا لرحلة امتدت لخمس سنوات من الفكرة إلى التنفيذ، مما يُؤكد التزام الشركة طويل الأمد بتقديم تجارب مسرحية عالمية المستوى لجمهورها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
يقول ستيفن شوارتز، ملحن وكاتب أغاني فرقة ويكد: "يسعدني أن ويكد قادمة إلى دبي، حيث لم يسبق لها مثيل. هذا الإنتاج الجديد يحمل في طياته حيوية وإبداعًا خاصين، ويواصل سرد قصتنا عن الصداقة والحب والشجاعة لنكون صادقين مع أنفسنا وندافع عن مبادئنا."
تقول ليز كوبس، المنتجة والرئيسة التنفيذية لمجموعة برودواي إنترتينمنت: "إنه لشرف عظيم أن نُقدّم مسرحية ويكد الموسيقية إلى الشرق الأوسط. إنها لحظة تاريخية، ونحن فخورون بإنتاج هذا العرض المسرحي الأيقوني وتقديمه لجمهور من عشاق الموسيقى المتحمسين في المنطقة. بالنسبة لمجموعة برودواي إنترتينمنت، يُمثّل ويكد أيضًا احتفالًا خاصًا بمرور خمسة عشر عامًا على إنتاج المسرحيات في دبي. تعكس هذه اللحظة التفاني الاستثنائي والتعاون الإبداعي لتحويل هذا الإنتاج الجديد إلى واقع ملموس."
يقول باولو بيتروسيلي، رئيس أوبرا دبي: "مع العرض الموسيقي "ويكد"، تواصل أوبرا دبي التزامها بتقديم إنتاجات عالمية المستوى تُجسّد المسرح المعاصر. ويؤكد استضافة هذه الظاهرة العالمية لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة مكانة دبي كمركز للتميز الثقافي والترفيه الحيّ من الطراز الرفيع. لقد أسرت "ويكد" جماهيرنا حول العالم، ونحن فخورون بتقديمها في دبي بالتعاون مع مجموعة برودواي إنترتينمنت، معززين بذلك دورنا كوجهة رائدة للفنون الأدائية في المنطقة."