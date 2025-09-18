العرض الأول للمسرحية الموسيقية"ويكيد" في أوبرا دبي

تقول ليز كوبس، المنتجة والرئيسة التنفيذية لمجموعة برودواي إنترتينمنت: "إنه لشرف عظيم أن نُقدّم مسرحية ويكد الموسيقية إلى الشرق الأوسط. إنها لحظة تاريخية، ونحن فخورون بإنتاج هذا العرض المسرحي الأيقوني وتقديمه لجمهور من عشاق الموسيقى المتحمسين في المنطقة. بالنسبة لمجموعة برودواي إنترتينمنت، يُمثّل ويكد أيضًا احتفالًا خاصًا بمرور خمسة عشر عامًا على إنتاج المسرحيات في دبي. تعكس هذه اللحظة التفاني الاستثنائي والتعاون الإبداعي لتحويل هذا الإنتاج الجديد إلى واقع ملموس."