السينما العالمية تودع "روبرت دوفال" حامل أسرار "العرّاب"

مع مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ستة عقود وتكريمات تملأ العديد من الرفوف، انتمى "روبرت دوفال" إلى جيل هوليوود الذهبي مقدمًا أداءً بارعًا تلو الآخر في العديد من الكلاسيكيات الخالدة. قالت عائلته إنه توفي "بسلام" في منزله بفرجينيا، الولايات المتحدة، يوم الأحد عن عمر يناهز 95 عامًا.
دعونا نلقي نظرة على ما جعله أحد أبرز نجوم جيله. تلميح: كان معروفًا بأدواره كشخصية قوية على الشاشة، من رعاة البقر إلى العسكريين، واشتهر بأدواره كمحامٍ لعصابات المافيا.
لن تكتمل أي مجموعة لأعمال روبرت دوفال دون ذكر عابر لدوره كتوم هاغن، الـ consigliere أو المستشار لعائلة كورليوني، إحدى العائلات الإجرامية الخمس في نيويورك في ثلاثينيات القرن الماضي.
يُحسب لدوفال أن دوره يبرز في الجزأين الأولين من ثلاثية فرانسيس فورد كوبولا العراب التي ضمت أيضًا عمالقة مثل آل باتشينو ومارلون براندو وديان كيتون وجيمس كان. أداؤه المتزن كمساعد لدون فيتو كورليوني (براندو)، الذي يقف بجانبه في السراء والضراء ويساعد العائلة على تجاوز الأزمات.
يُعدّ دوفال وهو يلقي جملة "السيد كورليوني رجل يصر على سماع الأخبار السيئة فورًا" بأسلوب جاد لمسؤول تنفيذي في فيلم العراب أحد اقتباساته الأيقونية. جلب له الفيلم الذي صدر عام 1972 أول ترشيح من ترشيحاته السبعة لجوائز الأوسكار.
في العراب الجزء الثاني، عاد دوفال كمستشار لمايكل كورليوني (باتشينو).
الفيلم الذي جلب لدوفال ترشيحه الثاني لجائزة الأوسكار. هذه المرة، جسّد دور المقدم بيل كيلغور، وهو دور يُذكر بشكل خاص بالجملة: "أحب رائحة النابالم في الصباح."
فيلم الحرب عام 1979، الذي تدور أحداثه في خلفية حرب فيتنام، يرى دوفال يلعب دورًا قصيرًا ذا تأثير دائم: دور ضابط جيش قوي يتجول في ساحة المعركة. قال دوفال لاحقًا إن الشخصية كان من المفترض أن تكون مبالغًا فيها لكنه قرر تخفيفها.
وصف فرانسيس فورد كوبولا، الذي أخرجه مرة أخرى، دوفال بأنه أحد "أفضل أربعة أو خمسة ممثلين في العالم"، في مقابلة مع مجلة بيبول.
الفيلم الذي جلب ترشيحًا آخر لجائزة الأوسكار لدوفال في سن 84، مما جعله أكبر ممثل يحقق ذلك. يلعب دوفال دور جوزيف بالمر، قاضٍ محترم على نطاق واسع في بلدة صغيرة يعاني من السرطان وقد تورط في قضية دهس وفرار. الضحية: رجل كان بالمر قد سجنه ذات مرة.
ابنه المنفصل عنه، روبرت داوني جونيور، محامٍ دفاع لامع عاد إلى المنزل لحضور جنازة والدته، يجب أن يتعامل مع هذا السيناريو، ويصلح علاقته بوالده ويدافع عنه. يُعرف هذا الفيلم لعام 2014 بأدائه المؤثر والرقيق من قبل داوني جونيور ودوفال.
من إخراج ديفيد دوبكين، يشارك في بطولة فيلم القاضي أيضًا فيرا فارميغا، فينسنت دي'أونوفريو، جيريمي سترونج، داكس شيبرد وبيلي بوب ثورنتون في أدوار محورية.
الفيلم الذي فاز دوفال بسببه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.
في هذه الدراما لعام 1983 من إخراج بروس بيريسفورد وتأليف هورتون فوت، يلعب دوفال دور المغني وكاتب الأغاني ماك سليدج، نجم موسيقى الريف السابق الذي دمر إدمانه الكحول مسيرته المهنية وعلاقته بزوجته السابقة وابنته.
بينما يسعى لإعادة بناء حياته، يطلب سليدج المساعدة من أرملة شابة وابنها. يضم الفيلم تيس هاربر، بيتي باكلي، ويلفورد بريملي، إلين باركين وآلان هوبارد في أدوار مساعدة. فاز فيلم رحمات رقيقة أيضًا بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي.
للدخول في الشخصية، يُقال إن دوفال تجول في تكساس، وتحدث إلى الغرباء، وانضم أيضًا إلى فرقة ريفية، وقدم عروضًا لهم. وحتى يومنا هذا، يُشاد بالفيلم لأدائه المنضبط كرجل يتصارع مع خيارات الحياة' وتداعياتها.
كان جاك ريتشر فيلم إثارة وحركة يتناول مواضيع حساسة مثل التجسس وحوادث إطلاق النار الجماعية والتحقيقات. ومع ذلك، فإن ظهور دوفال' كمالك لميدان رماية رفع من مستوى هذا الفيلم من خلال إدخال روح الدعابة الخفيفة، بفضل الكيمياء بينه وبين توم كروز.
بإخراج كريستوفر ماكواري، يظهر جاك ريتشر مع مارتن كاش (دوفال) وهو يساعد الشخصية الرئيسية (كروز) في سعيه لتحقيق العدالة ومحاولته الخاصة للحصول على تلك اللقطة المثالية في النهاية، على الرغم من كونه جنديًا سابقًا في مشاة البحرية الأمريكية.
مع تصاعد الحبكة، يقدم كاش رؤى حيوية للقضاء على الأعداء، وهي مثيرة ومضحكة في آن واحد. وهذا يدل على براعة الممثل.
شبكة (1976)، هبط النسر (1976)، عزيمة حقيقية (1969)، سانتيني العظيم (1979).
