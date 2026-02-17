السينما العالمية تودع "روبرت دوفال" حامل أسرار "العرّاب"

مع مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ستة عقود وتكريمات تملأ العديد من الرفوف، انتمى "روبرت دوفال" إلى جيل هوليوود الذهبي مقدمًا أداءً بارعًا تلو الآخر في العديد من الكلاسيكيات الخالدة. قالت عائلته إنه توفي "بسلام" في منزله بفرجينيا، الولايات المتحدة، يوم الأحد عن عمر يناهز 95 عامًا.

دعونا نلقي نظرة على ما جعله أحد أبرز نجوم جيله. تلميح: كان معروفًا بأدواره كشخصية قوية على الشاشة، من رعاة البقر إلى العسكريين، واشتهر بأدواره كمحامٍ لعصابات المافيا.

العراب والعراب الجزء الثاني

لن تكتمل أي مجموعة لأعمال روبرت دوفال دون ذكر عابر لدوره كتوم هاغن، الـ consigliere أو المستشار لعائلة كورليوني، إحدى العائلات الإجرامية الخمس في نيويورك في ثلاثينيات القرن الماضي.

يُحسب لدوفال أن دوره يبرز في الجزأين الأولين من ثلاثية فرانسيس فورد كوبولا العراب التي ضمت أيضًا عمالقة مثل آل باتشينو ومارلون براندو وديان كيتون وجيمس كان. أداؤه المتزن كمساعد لدون فيتو كورليوني (براندو)، الذي يقف بجانبه في السراء والضراء ويساعد العائلة على تجاوز الأزمات.

يُعدّ دوفال وهو يلقي جملة "السيد كورليوني رجل يصر على سماع الأخبار السيئة فورًا" بأسلوب جاد لمسؤول تنفيذي في فيلم العراب أحد اقتباساته الأيقونية. جلب له الفيلم الذي صدر عام 1972 أول ترشيح من ترشيحاته السبعة لجوائز الأوسكار.