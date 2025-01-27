السينما"المالايالامية" تفقد المخرج"شافي" عن عمر 56 عاماً
توفي المخرج المالايالامي "رشيد إم. إتش"، المعروف باسم "شافي"، يوم الأحد عن عمر يناهز 56 عاماً.
وكان المخرج قد أصيب بجلطة دماغية في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، وبعدها ظلت حالته حرجة، بحسب تقارير إعلامية محلية.
أقيمت جنازة المخرج في مسجد كالور جمعة في كوتشي وحضرها مشاهير وشخصيات مثل مامووتي، وبريثفيراج سوكوماران، ومانوج ك. جايان، وسيبي ملايل، وفينايان، وراميش بيشارودي، وسوريش كريشنا، وناميثا برامود.
وتم السماح للجمهور أيضاً بتقديم تعازيهم قبل إعادة رفات شافي لإجراء الطقوس الأخيرة.
وترك شافي خلفه زوجته "شميلة" وابنتيه "عليمة" و"سلمى".
وكان شافي شقيقاً لكاتب السيناريو الشهير "رافي"، والشقيقان الآخران هما أبناء شقيق المخرج الراحل صديق.
كان المخرج الراحل معروفاً بعمله في السينما المالايالامية والتي تضمنت أفلاماً ناجحة مثل Mayavi وLollipop وChattambinaadu وMarykkondru Kunjaadu.