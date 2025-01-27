السينما"المالايالامية" تفقد المخرج"شافي" عن عمر 56 عاماً

أقيمت جنازة المخرج في مسجد كالور جمعة في كوتشي وحضرها مشاهير وشخصيات مثل مامووتي، وبريثفيراج سوكوماران، ومانوج ك. جايان، وسيبي ملايل، وفينايان، وراميش بيشارودي، وسوريش كريشنا، وناميثا برامود.