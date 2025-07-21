السيناريو جاهز… "دريشيام 3" يبدأ رحلة التصوير بفريق الأحلام

كشف المخرج الشهير جيتو جوزيف، الذي قدّم فيلمين من أنجح الإنتاجات في السينما الهندية، دريشيام ودريشيام 2، أن النص الكامل للجزء الثالث من سلسلة "دريشيام" أصبح جاهزًا.

وقد أشار المخرج إلى أن النجم موهانلال — الذي قام بدور جورجكوتي، الأب المستعد لفعل أي شيء لحماية أسرته — كان الحافز الأساسي وراء العودة لكتابة تتمة جديدة للسلسلة المحبوبة. فبعد النجاح الكبير للجزء الثاني، جاء موهانلال ليقترح عليه التفكير بجزء ثالث.

لحظة الولادة… من الفكرة إلى الورق

وفي كلمة ألقاها مؤخرًا خلال حفل افتتاح نادٍ مخصص للأفلام والمسرح في كلية "نيرمالا" في مدينة موفاتوبيوزا بولاية كيرالا، وصف جوزيف الضغط الهائل الذي كان يعيشه أثناء كتابة هذا الجزء، وقال:

"كنت أشعر بإرهاق نفسي وبدني. لكن عندما أنهيت الكتابة، شعرت بارتياح عظيم."

وأشار إلى أن يومه كان يبدأ عند الساعة الثالثة والنصف فجرًا، حيث يخصص وقتًا مبكرًا للكتابة قبل الانشغال بتصوير مشاريعه السينمائية الأخرى، ومنها "ميراج" الذي يشارك فيه الممثلان آصف علي وأبارنا بالامورالي، و**"فالاثو فاشاثي كالان"** من بطولة بيجو مينون وجوجو جورج.

البداية من القمة... النهاية أولاً

في مقابلة مع صحيفة "ماثروبهومي" الهندية، أكد جوزيف أن فكرة جزء ثالث تولدت مباشرة بعد صدور "دريشيام 2" عام 2021. ورغم أنه لم يكن جاهزًا من ناحية القصة، فقد شارك موهانلال بالتصوّر النهائي لنهاية الفيلم قائلاً:

"إذا قررنا صنع جزء ثالث، فأنا أتمنى أن تكون النهاية بهذه الطريقة."

يتحدث جوزيف عن هذه اللحظة قائلًا:

"لاليتان" (وهو الاسم الذي يُطلق بحب على الممثل موهانلال في كيرالا) أعجب بالفكرة. وقال لي: جرِّب كتابتها، وإن خرجت بالشكل الصحيح، نكمل القصة."