ترفيه
السماح ببنوك الطاقة في حفل "كولدبلاي" في بأبو ظبي
كان في وقت سابق جزءاً من قائمة طويلة من العناصر المحظورة، والتي تشمل اللافتات وعصي السيلفي
هل أنت واحد من آلاف الأشخاص المتجهين إلى استاد مدينة زايد الرياضية الليلة؟
ستتمكن من تسجيل الأضواء التي سترشدك إلى المنزل ، دون القلق بشأن نفاد البطارية.
أعلن تقويم أبو ظبي للتو أن الحاضرين في حفل Coldplay الليلة سيكونون الآن قادرين على حمل بنوك الطاقة داخل منازلهم.
وكانت بنوك الطاقة جزءًا من قائمة طويلة من العناصر المحظورة داخل الملعب - بما في ذلك اللافتات وعصي السيلفي.