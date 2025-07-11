السجن 3.5 سنوات لنجم الكيبوب "تاييل" لاغتصاب سائحة

حُكم على نجم البوب الكوري تاييل، العضو السابق في فرقة "إن. سي. تي" NCT الكورية الجنوبية الشهيرة، ورجلين آخرين بالسجن لمدة 3.5 سنة لكل منهم، الخميس، بتهمة الاغتصاب في قضية تتعلق بسائحة كانت تزور كوريا الجنوبية العام الماضي.

كان تاييل، البالغ من العمر 31 عامًا، واسمه القانوني مون تاي-إيل، قد أقرّ بالذنب الشهر الماضي مع المتهمين الآخرين. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، التقى المتهمون بالمرأة، وهي مواطنة صينية، في حانة بسيول. واصطحبوها في سيارة أجرة إلى منزل أحد المتهمين، حيث اعتدوا عليها جنسيًا وهي في حالة سُكر شديد.

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مثل مون أمام محكمة سيول المركزية يوم الخميس مرتديًا قميصًا أسود وبنطالًا. كانت عيناه مغمضتين بينما كان القاضي لي هيون كيونغ يقرأ حكمه بصوت عالٍ.

قال: "الجريمة خطيرة". وأضافت أن الضحية "على الأرجح عانت من ألم نفسي شديد نتيجة تعرضها لحادث في مكان غير مألوف".

ولم يكن هناك أي رد فعل ملحوظ من المتهمين أو الآخرين في قاعة المحكمة على الأحكام، لكن بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم، قائلين إن الأحكام لم تكن طويلة بما يكفي.

أقرّ الرجال الثلاثة بالذنب فيما يُسمّيه القانون الكوري الجنوبي "شبه اغتصاب خاص"، وهو ما ينطبق في حالات مُحدّدة، مثل عندما تكون الضحية فاقدة للوعي، ويتورط في الجريمة اثنان أو أكثر من الجناة. وأقصى عقوبة لهذه الجريمة هي السجن المؤبد.

أُلقي القبض على المتهمين الثلاثة فور صدور الحكم. وسيُطلب منهم أيضًا إكمال 40 ساعة من برنامج تدريبي حول العنف الجنسي.

مون ليس أول نجم كوري بوب يتم سجنه بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في السنوات الأخيرة.

في عام ٢٠١٩، حُكم على تشوي جونغ هون وجونغ جون يونغ بالسجن خمس وست سنوات بتهمة اغتصاب نساء كنّ في حالة سُكر شديد منعهن من الموافقة، ولتصوير مقاطع فيديو للاعتداءات ونشرها على الإنترنت. وحُكم على سينغري، العضو السابق في فرقة بيغ بانغ، بالسجن ثلاث سنوات في عام ٢٠٢١ بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، شملت الترتيب للدعارة في ملهى ليلي يُدعى "الشمس الحارقة".

في أغسطس/آب، أصدرت شركة إدارة أعمال مون بيانًا قالت فيه إنه "متهم في قضية جنائية تتعلق بجرائم جنسية" وأنه ترك الفرقة.

نعتذر عن الجدل الذي أثاره فناننا، حسبما أعلنت الشركة. في أكتوبر، أعلنت الشركة إنهاء عقد مون.