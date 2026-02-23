السجن أنقذ حياتي": روان بن حسين تخلع قناع الشهرة وتختار "الخلوة مع الله" في رمضان

بعد ما وصفته بأنه أصعب عام في حياتها، تدخل روان بن حسين، المقيمة في الإمارات، شهر رمضان بعقلية مختلفة تماماً.

شاركت المؤثرة الكويتية، وسيدة الأعمال، والمغنية والممثلة - التي يتابعها أكثر من 7 ملايين شخص على إنستغرام وما يزيد عن 700 ألف مشترك على يوتيوب - سلسلة من التأملات الشخصية، واصفة العام الماضي بأنه نقطة تحول أعادت صياغة أولوياتها ونظرتها للحياة.

تحدثت الشابة البالغة من العمر 29 عاماً بصدق عن النمو، والمسؤولية، وإعادة البناء، وأخبرت متابعيها أن هذه التجربة دفعتها إلى إعادة تقييم حياتها وتقوية إيمانها.

وفي منشور حديث لها على إنستغرام، كشفت قائلة: "في نوفمبر 2024، أُدخلت إلى وحدة العناية المركزة إثر محاولة انتحار. وبينما كان العالم كله يظن أنني أملك كل شيء، كنت في أعماقي بائسة تماماً".

وتابعت واصفةً فترة اتسمت بالخسارة الشخصية والصراعات العاطفية: "طلاقي ألحق بي الضرر، لكن وفاة والدتي حطمتني. وبدلاً من الحزن (بشكل صحي)، اخترت تعاطي مواد لتخدير مشاعري. اخترت الإفراط في التمرين كآلية للتأقلم، ممارسة الرياضة لساعات طويلة حتى أصبت نفسي بجروح".

كما تأملت بن حسين في الاختيارات التي اتخذتها خلال تلك الفترة، قائلة: "اخترت العمل الإضافي لإبقاء نفسي مشغولة حتى لا أضطر لمواجهة "روان". صادقت الأشخاص الخطأ، وأحببت الرجال الخطأ، وسقطت في الحشد الخطأ حيث لا أنتمي، مما أطفأ نوري وقلبي".

وفي نهاية منشورها، كتبت: "السجن أنقذ حياتي لأنني أدركت أن نهايتي كانت ستكون مأساوية. كان عليّ أن أفقد كل شيء لأدرك كم أنا مباركة. لقد مُنحت فرصة ثانية في الحياة لأنهض وأنمو وأشرق، وهذه المرة بعقلية مختلفة".

كما شاركت كيف سيكون نهجها في رمضان مختلفاً هذا العام:

"في هذا الرمضان، لن تروني أرتدي ملابس متأنقة (للتصوير). لن أشارك إطلالاتي أو وجبات الإفطار والسحور بالطريقة التي كنت أفعلها كل عام. هذا العام، أريد تخصيص رمضان لله، خالقنا".

من هي روان بن حسين؟

تعد بن حسين واحدة من أبرز الشخصيات الرقمية في المنطقة، وتشتهر بمحتواها المتعلق بالجمال والموضة وأسلوب الحياة. تتنقل في إقامتها بين الكويت والإمارات، وقد وسعت حضورها خارج وسائل التواصل الاجتماعي إلى ريادة الأعمال والموسيقى والتمثيل، بالتعاون مع كبرى العلامات التجارية الإقليمية والدولية.

على مر السنين، شاركت أيضاً جوانب من رحلتها الشخصية عبر الإنترنت، بما في ذلك الأمومة ومشاريعها التجارية، وبناء مجتمع حول موضوعات الثقة وتطوير الذات.

عام صعب

في وقت سابق من هذا الشهر، نشرت بن حسين مقطع فيديو يوثق إطلاق سراحها بعد إكمال فترة ستة أشهر في الحجز تتعلق بقضية قانونية في الإمارات.

وفي العام الماضي، وفقاً لعدة وسائل إعلام كويتية، حُكم على المؤثرة بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 20 ألف درهم في تهم تتعلق بسوء السلوك العام. ومع ذلك، في منشوراتها الأخيرة، لم تتطرق إلى تفاصيل القضية، وركزت بدلاً من ذلك على الدروس المستفادة خلال تلك الفترة.