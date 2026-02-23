السجادة الحمراء لـ"بافتا 2026" تتألق بمزيج من الكلاسيكية والجرأة

جمع حفل توزيع جوائز بافتا 2026 عالم السينما مرة أخرى في قاعة المهرجانات الملكية الشهيرة بلندن، وكما هو الحال دائمًا، أثبتت السجادة الحمراء أنها آسرة تقريبًا مثل الجوائز نفسها. من الفساتين الخالدة المستوحاة من هوليوود القديمة إلى التصميمات المعاصرة الأنيقة، قدمت إطلالات هذا العام مزيجًا من الأناقة والتجريب ولحظات الموضة الجاهزة لتصدر العناوين.

وصل المرشحون البارزون بمن فيهم إيما ستون وجيسي باكلي بإطلالات جمعت بين الحرفية الكلاسيكية والتصميم العصري، بينما اتجهت نجمات مثل تيانا تايلور نحو التصاميم النحتية والإكسسوارات الجريئة التي ضمنت بقاء جميع الأنظار مثبتة على السجادة.

اختار العديد من المشاهير أيضًا الأناقة البسيطة، تاركين للتصميمات الخالية من العيوب والقطع المستوحاة من الأرشيف والمجوهرات الراقية أن تتحدث عن نفسها، بينما تبنى آخرون مخاطر الموضة الجريئة التي أثارت المحادثات على الإنترنت على الفور.

مع انطلاق موسم الجوائز على قدم وساق، غالبًا ما يحدد حفل توزيع جوائز بافتا نغمة حفل الأوسكار، وتشير خيارات الموضة لهذا العام إلى موسم يميل نحو الدراما، والتصميم الدقيق، والفردية.