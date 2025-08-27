السبت: "يونج ستونر" و"أفيوسيك" وحفل موسيقي بدبي

تستعد دبي لأمسية موسيقية شيقة مع عودة فرقة Young Stunners إلى مسرح الإمارات العربية المتحدة، جالبين معهم طاقتهم الكهربائية وصوتهم الفريد إلى The Agenda، مدينة الإعلام، في 30 أغسطس. يُعد ثنائي الهيب هوب طلحة أنجوم وطلحة يونس من رموز مشهد الراب والهيب هوب في جنوب آسيا، حيث يمزجان بين الكلمات الخام والإيقاعات التي ألهمت جيلًا كاملاً من المستمعين.
سيستضيف الحدث أيضًا ضيفًا مميزًا، الفنان الصاعد أفوسيك، صاحب الأغنية الرائجة "بال بال" . يشتهر أفوسيك بلمسته العاطفية وأدائه الذي يتخطى حدود الأنواع الموسيقية، ويُعد انضمامه إلى قائمة الفنانين بتعاون لا يُنسى بين الإيقاع والشعر والصوت.
يُقام هذا الحدث برعاية AZB Events وTroopers Event management LLC، اللتين تعاونتا لتقديم إنتاج وإخراج مسرحي عالمي المستوى لعشاق الموسيقى في دبي. أما الشركاء الإعلاميون فهم: Khaleej Times وARY Digital وCity 105.4. كما ستُقام الأمسية على أنغام موسيقى فرقة Opposite Union، مما يُضفي أجواءً حيويةً قبل العروض الرئيسية وبعدها.
مع التحول السريع الذي تشهده دبي لتصبح مركزاً للموسيقى والثقافة في جنوب آسيا، يعكس هذا الحفل حب المدينة المتزايد لموسيقى الهيب هوب والراب.
التذاكر متاحة على Platinumlist.
سواء كنت من متابعي رحلة Young Stunners منذ فترة طويلة أو مستمعًا جديدًا مهتمًا بمعرفة المزيد عن صعود موسيقى الراب الأردية، فهذه ليلة لا ينبغي تفويتها.