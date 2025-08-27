السبت: "يونج ستونر" و"أفيوسيك" وحفل موسيقي بدبي

تستعد دبي لأمسية موسيقية شيقة مع عودة فرقة Young Stunners إلى مسرح الإمارات العربية المتحدة، جالبين معهم طاقتهم الكهربائية وصوتهم الفريد إلى The Agenda، مدينة الإعلام، في 30 أغسطس. يُعد ثنائي الهيب هوب طلحة أنجوم وطلحة يونس من رموز مشهد الراب والهيب هوب في جنوب آسيا، حيث يمزجان بين الكلمات الخام والإيقاعات التي ألهمت جيلًا كاملاً من المستمعين.