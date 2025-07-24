الرجال الأربعة الخارقون: بداية رحلة تليق بعظمة"مارفل"

يقدم فيلم "الرجال الأربعة الخارقون: الخطوات الأولى" عائلة مارفل الأولى في ضوء جديد تمامًا. بتوجيه ثابت وذكي على طريقة التلفزيون من قبل مات شاكمان (المعروف بعمله في WandaVision، وهذا يفسر الطابع القديم)، يتجنب هذا التجسيد الأخير للأبطال الخارقين الأربعة إرهاق قصص المنشأ من خلال إسقاطنا بعد أربع سنوات من بداية رحلتهم. يذكرنا هذا بفيلم جيمس غان سوبرمان الذي صدر مؤخرًا والذي تجنب أيضًا هذا الإرهاق.

الرجال الأربعة الخارقون — ريد ريتشاردز، وسو ستورم، وجوني ستورم، وبن غريم — هم بالفعل شخصيات محبوبة ومنقذة للعالم في عالم بديل مستقبلي بأسلوب رجعي يُعرف باسم Earth‑828. بالنسبة لستينيات القرن الماضي، فإن الجمالية أنيقة — كلها أفق حديث وحنين لجاك كيربي. بصريًا؟ مذهل.

في هذا الواقع، هم الأبطال الخارقون الوحيدون، معروفون بإنجازاتهم العلمية بقدر بطولاتهم. عندما يصل سيلفر سيرفر، الذي تلعبه جوليا غارنر، بتحذير خطير، يضطر الفريق إلى صراع عالي المخاطر يختبر وحدتهم وقيمهم ومستقبلهم كعائلة.

قرار مارفل بجعل سيلفر سيرفر امرأة ربما يكون متأثرًا بقصة مصورة محددة، أو أنهم يقدمون شخصية جديدة كجزء من الكون الأوسع. إنه أمر منعش، تمامًا مثل الكون بأكمله.

تحذير: حرق أحداث على أي حال، الصراع المركزي، حيث يهدد غالاكتوس الأرض ما لم يسلم ريد وسو ابنهما الذي لم يولد بعد، فرانكلين ريتشاردز، هو إعداد واعد. ومع ذلك، نادرًا ما يميل إخراج شاكمان إلى العظمة الكونية أو الوزن الوجودي لتلك المعضلة.

بدلاً من ذلك، تصبح القصة بسيطة وجميلة عن حب الأم لطفلها. في إحدى اللحظات، تقول سو ستورم، التي تلعبها فانيسا كيربي المتألقة، إنها لن تضحي بطفلها من أجل هذا العالم، لكنها أيضًا لن تترك العالم وراءها. إنها قصة واقعية، ساحرة، وسهلة الوصول، خاصة للقادمين الجدد الذين لم يتابعوا فوضى الجداول الزمنية السابقة أو خيوط الأكوان المتعددة في السنوات القليلة الماضية.

الآن، بصفتي من محبي مارفل منذ فترة طويلة، يجب أن أقول: كان من الصعب الشعور بالارتباط بالشخصيات في هذه المرحلة الجديدة من عالم مارفل السينمائي. لم يكن هذا هو الحال في المراحل السابقة. لقد نشأنا مع بعض من أعظم الشخصيات والقصص والأقواس العاطفية التي بلغت ذروتها مع Endgame في عام 2019.

سأعترف، من غير العدل مقارنة إعادة تشغيل بقمة سينمائية استغرقت أكثر من عقد من الزمن في صناعتها. لكنني لا أعتقد أيضًا أنه من الخطأ توقع نفس سحر مارفل. وربما هذه هي المشكلة الحقيقية هنا. ليس أن هذا الفيلم يرتكب أي خطأ معين، بل أن المعيار مرتفع جدًا. مع كل التحولات الداخلية التي مرت بها مارفل — قصص جديدة، إعادة تمثيل، تأخيرات — من الواضح أنهم يحاولون إعادة البناء. وهذا يحسب لهم.

ومع ذلك، هذا الفيلم يستحق المشاهدة. إنه مسلٍ، عاطفي، ومؤثر في بعض الأجزاء. إنه منعش أن يكون لدينا أخيرًا رؤية واضحة تركز على الشخصيات للرجال الأربعة الخارقين. لكن ما ليس كذلك هو كونه مؤثرًا. تستمر في انتظار تلك اللحظة التي لا تُنسى، أو تلك اللكمة القوية، أو تلك اللحظة التي تثير القشعريرة، وفقط عندما تعتقد أنها قد تأتي، ينتهي الفيلم. الفصل الأخير، على وجه الخصوص، يبدو وكأنه ينتهي بسهولة بالغة. لا تتوقع ذلك إذا كنت تواجه أحد أقوى الكيانات الكونية.