الرجال الأربعة الخارقون: بداية رحلة تليق بعظمة"مارفل"

يقدم فيلم "الرجال الأربعة الخارقون: الخطوات الأولى" عائلة مارفل الأولى في ضوء جديد تمامًا. بتوجيه ثابت وذكي على طريقة التلفزيون من قبل مات شاكمان (المعروف بعمله في WandaVision، وهذا يفسر الطابع القديم)، يتجنب هذا التجسيد الأخير للأبطال الخارقين الأربعة إرهاق قصص المنشأ من خلال إسقاطنا بعد أربع سنوات من بداية رحلتهم. يذكرنا هذا بفيلم جيمس غان سوبرمان الذي صدر مؤخرًا والذي تجنب أيضًا هذا الإرهاق.
الرجال الأربعة الخارقون — ريد ريتشاردز، وسو ستورم، وجوني ستورم، وبن غريم — هم بالفعل شخصيات محبوبة ومنقذة للعالم في عالم بديل مستقبلي بأسلوب رجعي يُعرف باسم Earth‑828. بالنسبة لستينيات القرن الماضي، فإن الجمالية أنيقة — كلها أفق حديث وحنين لجاك كيربي. بصريًا؟ مذهل.
في هذا الواقع، هم الأبطال الخارقون الوحيدون، معروفون بإنجازاتهم العلمية بقدر بطولاتهم. عندما يصل سيلفر سيرفر، الذي تلعبه جوليا غارنر، بتحذير خطير، يضطر الفريق إلى صراع عالي المخاطر يختبر وحدتهم وقيمهم ومستقبلهم كعائلة.
قرار مارفل بجعل سيلفر سيرفر امرأة ربما يكون متأثرًا بقصة مصورة محددة، أو أنهم يقدمون شخصية جديدة كجزء من الكون الأوسع. إنه أمر منعش، تمامًا مثل الكون بأكمله.
تحذير: حرق أحداث على أي حال، الصراع المركزي، حيث يهدد غالاكتوس الأرض ما لم يسلم ريد وسو ابنهما الذي لم يولد بعد، فرانكلين ريتشاردز، هو إعداد واعد. ومع ذلك، نادرًا ما يميل إخراج شاكمان إلى العظمة الكونية أو الوزن الوجودي لتلك المعضلة.
بدلاً من ذلك، تصبح القصة بسيطة وجميلة عن حب الأم لطفلها. في إحدى اللحظات، تقول سو ستورم، التي تلعبها فانيسا كيربي المتألقة، إنها لن تضحي بطفلها من أجل هذا العالم، لكنها أيضًا لن تترك العالم وراءها. إنها قصة واقعية، ساحرة، وسهلة الوصول، خاصة للقادمين الجدد الذين لم يتابعوا فوضى الجداول الزمنية السابقة أو خيوط الأكوان المتعددة في السنوات القليلة الماضية.
الآن، بصفتي من محبي مارفل منذ فترة طويلة، يجب أن أقول: كان من الصعب الشعور بالارتباط بالشخصيات في هذه المرحلة الجديدة من عالم مارفل السينمائي. لم يكن هذا هو الحال في المراحل السابقة. لقد نشأنا مع بعض من أعظم الشخصيات والقصص والأقواس العاطفية التي بلغت ذروتها مع Endgame في عام 2019.
سأعترف، من غير العدل مقارنة إعادة تشغيل بقمة سينمائية استغرقت أكثر من عقد من الزمن في صناعتها. لكنني لا أعتقد أيضًا أنه من الخطأ توقع نفس سحر مارفل. وربما هذه هي المشكلة الحقيقية هنا. ليس أن هذا الفيلم يرتكب أي خطأ معين، بل أن المعيار مرتفع جدًا. مع كل التحولات الداخلية التي مرت بها مارفل — قصص جديدة، إعادة تمثيل، تأخيرات — من الواضح أنهم يحاولون إعادة البناء. وهذا يحسب لهم.
ومع ذلك، هذا الفيلم يستحق المشاهدة. إنه مسلٍ، عاطفي، ومؤثر في بعض الأجزاء. إنه منعش أن يكون لدينا أخيرًا رؤية واضحة تركز على الشخصيات للرجال الأربعة الخارقين. لكن ما ليس كذلك هو كونه مؤثرًا. تستمر في انتظار تلك اللحظة التي لا تُنسى، أو تلك اللكمة القوية، أو تلك اللحظة التي تثير القشعريرة، وفقط عندما تعتقد أنها قد تأتي، ينتهي الفيلم. الفصل الأخير، على وجه الخصوص، يبدو وكأنه ينتهي بسهولة بالغة. لا تتوقع ذلك إذا كنت تواجه أحد أقوى الكيانات الكونية.
التأثير الأقوى للفيلم لا يصل إلا في مشهد ما بعد التتر الأول.
لذا، ستشعر بالرغبة في المزيد، ليس لأنه كان سيئًا، ولكن لأنه لم يكن مؤثرًا بالقدر الذي تعرف أن فيلم مارفل يمكن أن يكون عليه.
من حيث الأداء، طاقم الممثلين رائع. بيدرو باسكال موجود في كل مكان هذه الأيام، ويضفي سلطة هادئة على ريد ريتشاردز. كيربي ممتازة حيث تقدم كل ما لديها للمشاهد العاطفية. جوزيف كوين وإيبون موس-باتشراخ ثنائي مبهج، مع مزاح سهل ودفء حقيقي. ديناميكية هيومان تورش-ثينغ لديهم أكثر ودية بكثير مما رأيناه في الإصدارات السابقة، وهذا ينجح.
ما هو مثير للاهتمام بشكل خاص هو كيف تتكشف هذه القصة في عالم جديد، بدون أبطال خارقين آخرين في الأفق. إنها خطوة ذكية من مارفل — يمكن للقادمين الجدد الغوص مباشرة دون الحاجة إلى مشاهدة عشرات العناوين الأخرى. هذا يجعل الفيلم يبدو وكأنه إعادة تشغيل ناعمة مستقلة، على الرغم من أنه يضع بهدوء الأساس لفيلم Avengers: Doomsday العام المقبل وما بعده. ومع ذلك، قد يظل المعجبون القدامى يتساءلون: كيف يتناسب هذا العالم الجديد الذي تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي بالضبط مع عالم مارفل السينمائي الأوسع؟ إعداد التقاطعات المستقبلية، خاصة التي تشمل فرانكلين ريتشاردز والدكتور دووم، يثير تساؤلات أكثر مما يجيب عليها.
لكن هناك شيء واحد مؤكد، ستغادر دور السينما وأنت تدندن جوقة الأغنية الرئيسية الجديدة. يجب أن تشكر مايكل جياكينو على ذلك.
في النهاية، "الرجال الأربعة الخارقون: الخطوات الأولى" هو خطوة صادقة في الاتجاه الصحيح لمارفل. لديه روح. إنه سهل الوصول. تم تقديمه بشكل جيد. ولكن بالنسبة للمعجبين مثلي، الذين كانوا مع هذا الكون منذ البداية، من الصعب ألا تشعر بأن شيئًا ما لا يزال مفقودًا.