الحلقة الأخيرة من جولة جين العالمية المنفردة لعضو فرقة BTS في دور عرض سينمائية إماراتية

أعلنت سينمات فوكس عن عرض حصري لعشاق فرقة BTS في الإمارات العربية المتحدة: ستعرض سينما فوكس الحلقة الختامية من جولة RUNSEOKJIN في أمستردام: عرض مباشر يوم الأحد 10 أغسطس الساعة 2 ظهرًا. سيتمكن عشاق الفرقة في جميع أنحاء الإمارات من مشاهدة الحلقة الختامية لجولة جين العالمية المنفردة مباشرةً من قاعة زيغو دوم في أمستردام.
يمثل هذا الحدث المرتقب للغاية ختام أول جولة عالمية فردية لجين ويأتي بعد إصدار ألبومه الفردي الثاني، Echo ، والذي تم إصداره في مايو 2025 وأحدث ضجة من خلال تصنيف Billboard Hot 100. يقدم البث السينمائي المباشر فرصة نادرة لـ BTS ARMY لمشاهدة التنوع الموسيقي لجين واتصاله الشخصي بالمعجبين على المسرح العالمي.
إليكم قائمة دور السينما في الإمارات التي ستعرض الحفل مباشرة في 10 أغسطس الساعة 2 ظهرًا:
دبي: سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، دبي فستيفال سيتي مول، مول الإمارات
الشارقة: سيتي سنتر الزاهية
أبوظبي: الجاليريا جزيرة الماريه
يُقدّم هذا الحفل شركة ترافالغار ريليسينغ، ويُنتج بالتعاون بين هايب وبيغيت ميوزيك، وهو يُضاف إلى قائمة عروض الموسيقى الحية والفعاليات المُخصصة للمُعجبين في سينما فوكس. وقد سبق للدار أن استضافت عروضًا حية ناجحة لعروض فرقة بي تي أس، بما في ذلك عرض "هوب أون ستيج" لجيه-هوب، و"دي داي ذا موفي" لفرقة شوغا | أغست دي تور ، و "بيرميشن تو دانس أون ستيج - سيول" .
التذاكر متاحة الآن على voxcinemas.com وتطبيق VOX Cinemas.