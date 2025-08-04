الحلقة الأخيرة من جولة جين العالمية المنفردة لعضو فرقة BTS في دور عرض سينمائية إماراتية

أعلنت سينمات فوكس عن عرض حصري لعشاق فرقة BTS في الإمارات العربية المتحدة: ستعرض سينما فوكس الحلقة الختامية من جولة RUNSEOKJIN في أمستردام: عرض مباشر يوم الأحد 10 أغسطس الساعة 2 ظهرًا. سيتمكن عشاق الفرقة في جميع أنحاء الإمارات من مشاهدة الحلقة الختامية لجولة جين العالمية المنفردة مباشرةً من قاعة زيغو دوم في أمستردام.

يمثل هذا الحدث المرتقب للغاية ختام أول جولة عالمية فردية لجين ويأتي بعد إصدار ألبومه الفردي الثاني، Echo ، والذي تم إصداره في مايو 2025 وأحدث ضجة من خلال تصنيف Billboard Hot 100. يقدم البث السينمائي المباشر فرصة نادرة لـ BTS ARMY لمشاهدة التنوع الموسيقي لجين واتصاله الشخصي بالمعجبين على المسرح العالمي.