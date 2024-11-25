الحب الأعمى يقود "شفيق" الى زواج مدى الحياة

وعلى الرغم من أن مفهوم البرنامج غير اعتيادي على الإطلاق، إلا أن شفيق يقول أنه سعيد جداً بالنتيجة. وعلى الرغم من دهشة عائلته من اختياراته التي تم عرضها على التلفزيون، إلا أنهم سرعان ما تقبلوا الفكرة. ويقول: "عندما سمعوا أنه سيعرض باللغة العربية وأن الإنتاج يتم في الإمارات العربية المتحدة، شعروا بالاطمئنان إلى أنه سيكون برنامجاً راقياً ويراعى الاحترام تماماً مثل البلاد. لم يكن هناك قلق بشأن المحتوى أو ما سيتم نشره إلى العالم".