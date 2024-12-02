الجدة "سيلفانا" تصنع السحر في مطعم "نونافيرس" بدبي

ولدت سيلفانا ليجوتي في باليرمو عام 1955، وكانت أصغر إخوتها الخمسة. نشأت في بيئة غنية بالتقاليد الطهوية لعائلتها، حيث ألهمها شغف والدها بالطهي، بينما نقلت والدتها لها فن الحياكة والكروشيه.

في الثانية والثلاثين من عمرها، تزوجت سيلفانا، ورغم أنها مرّت بحزن شديد بعد فقدان زوجها بعد 11 عاماً، إلا أنها حولت حبها إلى خلق حياة دافئة ومبهجة لأطفالها. أصبحت موهبتها في المطبخ الصقلي حجر الزاوية في سعادة أسرتها، ولا يزال إرثها مستمراً في ابنها أندريا، الذي أصبح الآن طاهٍ بنفسه.

إن قصة وصول نونا سيلفانا إلى دبي مؤثرة للغاية مثل طعامها. فقد اعتاد ابنها ماركو، الذي عاش في دبي لأكثر من عقد من الزمان كمدرب لياقة بدنية، استضافة الأصدقاء والعملاء الذين أعجبوا بالوجبات المنزلية التي تعدها سيلفانا أثناء زياراتها. وكانت محادثة عابرة مع أحد عملائه، الذي كان لديه رؤية لمفهوم مطعم نونا المتغير، بمثابة زرع بذرة ما سيصبح فيما بعد "نونافيرس" (Nonnaverse).

"كانت والدتي تزورني في دبي وتطهو أشهى الوجبات. وبدأ أصدقائي وعملائي يسألونني: 'أين يمكننا الحصول على طعام إيطالي أصيل مثل هذا؟' كنت أمزح دائماً: 'تعال إلى شقتي - أمي تصنع الأفضل!' ولكن عندما سنحت الفرصة لإحضار مواهبها إلى أحد المطاعم، عرفت أن لدينا شيئاً مميزاً. وها نحن هنا، نصنع السحر معاً"، يتذكر ماركو ضاحكاً. تبنت سيلفانا، التي كانت مترددة في البداية، الفكرة بحماسة ودفء لا مثيل لهما.

مفهوم يحتفل بالتقاليد