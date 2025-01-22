التكنولوجيا والرياضة في تطوير أحذية الجري في الإمارات

وبالحديث عن المناخ الصعب في الإمارات العربية المتحدة، أكدّ "سينا" على أهمية القدرة على التكيّف. وقال: "الحرارة والرمال هنا تدفعنا إلى التدريب في الداخل خلال ذروة الصيف". ورغم هذه التحديات، يظلّ الجري في الهواء الطلق أمراً بالغ الأهمية حيث تُقام السباقات في الهواء الطلق. ما هو الحذاء المثالي للجري بالنسبة لـ"سينا"؟ "حذاء "فيلوسيتي 3" من "أندر آرمور" - فهو يجسد كل ما كنت أطلبه".