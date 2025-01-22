التكنولوجيا والرياضة في تطوير أحذية الجري في الإمارات
إن تصميم حذاء جري عالي الأداء ليس بالأمر السهل، بل هو عملية تتطلب دقة لا متناهية واهتماماً بالتفاصيل، حيث يتم دمج التصميم والعلم مع آراء الخبراء والعدّائين من جميع المستويات. بدءاً من الرسومات الأولية وحتى وصول المنتج النهائي إلى الرفوف، تتطلب كل خطوة تعاوناً متناغماً بين المصممين، والمطورين، والرياضيين.
وعندما أطلقت شركة الملابس الرياضية "أندر آرمور" حذاءها الجديد "إنفينيت إيلايت 2" في دبي، تحدثنا إلى خبراء التكنولوجيا والرياضيين المحليين حول كل ما يتعلق بإنشاء حذاء الجري المثالي.
ويصف "جوناثان هوتون"، مدير المنتجات في "برفورمانس ران"، عملية تصميم حذاء للجري بأنها رحلة تستغرق 18 شهراً. تبدأ العملية بموجز المنتج الذي يحدد المستهلك المستهدف وفوائد الأداء المرغوبة. ثم يعمل المصممون على تجسيد هذه الرؤية من خلال الرسومات والتصورات، ودمج المواد والابتكارات المتطورة.
ويشرح "هوتون": "الهدف هو ابتكار حذاء يجسد الجاذبية الجمالية مع تقديم أداء لا مثيل له". يتحقق ذلك من خلال مراعاة عوامل مثل ارتفاع الكعب، والهندسة، وأحدث تقنيات الرغوة. يشرف فريق العمل - الذي يتألف من مدير منتج، ومصمم، ومطور - على المشروع من التصميم إلى التسويق.
العلم في الصميم
تلعب الميكانيكا الحيوية دوراً بالغ الأهمية في عملية التطوير. ويخضع كل نموذج أولي جديد لاختبارات صارمة في مختبرات الميكانيكا الحيوية، حيث يركض الرياضيون عبر أسطح مجهزة بأجهزة لجمع البيانات حول أداء الحذاء. ويضاف إلى ذلك الاختبارات الميكانيكية وردود الفعل الواقعية من الرياضيين المحترفين والعدائين العاديين على حد سواء.
قال "هوتون": "يضمن هذا النهج القائم على البيانات أن يتماشى تطور المنتج مع احتياجات المستخدم". يقدم الرياضيون، مثل "آدم فوج"، رؤى لا تقدر بثمن أثناء اختبار الارتداء، مع التركيز على الملاءمة، والتبطين، والوزن، والمتانة.
وتلعب المواد المستخدمة في أحذية الجري - من نعل الرغوة إلى الألواح الكربونية والجزء العلوي الشبكي - دوراً محورياً في تعزيز كل من الراحة والأداء. يركز القطاع حالياً على تقليل الوزن دون المساس بالمتانة. وأشار "هوتون": "تتسابق العلامات التجارية للابتكار باستخدام نعل رغوة أخف وزناً وتجارب الجيل التالي للعدائين".
كما دخل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المعادلة، وإن كان ذلك كأدوات داعمة وليس بديلاً للإبداع البشري. ويستخدم المصممون الذكاء الاصطناعي لتحسين التصميمات واستكشاف إمكانيات جديدة، وضمان أن يكون المنتج النهائي عملياً وجذاباً بصرياً.
الرياضيون في قلب التنمية
ويشارك الرياضيون المحترفون مثل "فوج" بشكل كبير في مرحلة الاختبار، حيث يقدمون الملاحظات التي تشكل المنتج النهائي.
قال "فوج": "من الرائع أن نرى أن تعليقاتنا تؤثر بشكل مباشر على التصميم. فالوزن الأخف للحذاء والتبطين المحسن يجعلك تشعر وكأنه يمكنك الركض إلى الأبد".
كما يميّز الرياضيون بين الميزات التي يعطونها الأولوية في التدريب مقابل أحذية السباق. ففي حين تركز أحذية التدريب على المتانة والراحة في الجلسات الطويلة، تؤكد أحذية السباق على السرعة والاستجابة. ويضمن هذا النهج المزدوج الغرض تجهيز العدائين لكل سيناريو.
الجري في الإمارات
عندما يتعلق الأمر بالجري في الإمارات العربية المتحدة، فنحن موطن لمجموعة متنوعة من المواهب والشغف، والرياضيون أمثال "سينا أكبري"، و"غادة الشيخلي"، و"موسى خلفان" هم دليل على ذلك. إن تفانيهم ورؤاهم في الجري والتدريب يقدمان لمحة عن حياة العدائين التنافسيين في المنطقة.
يصف "سينا" نفسه بأنه عداء لمسافات قصيرة إلى متوسطة، ويقطع في الأساس مسافة تصل إلى 15 كيلومتراً أثناء التدريب. ويتم تنظيم نظامه بدقة: جلستان متقطعتان من التمارين اللاهوائية أسبوعياً تكملهما جولتان من الجري في المنطقة الثانية. بالنسبة له، أحذية الجري هي أكثر من مجرد معدّات - إنها أدوات لمنع الإصابات وتحسين الأداء. وأوضح "سينا"، مؤكداً على أهمية الأحذية التي يمكنها تحمل التدريب الشاق: "الراحة والاستقرار أمران في غاية الأهمية".
وبالحديث عن المناخ الصعب في الإمارات العربية المتحدة، أكدّ "سينا" على أهمية القدرة على التكيّف. وقال: "الحرارة والرمال هنا تدفعنا إلى التدريب في الداخل خلال ذروة الصيف". ورغم هذه التحديات، يظلّ الجري في الهواء الطلق أمراً بالغ الأهمية حيث تُقام السباقات في الهواء الطلق. ما هو الحذاء المثالي للجري بالنسبة لـ"سينا"؟ "حذاء "فيلوسيتي 3" من "أندر آرمور" - فهو يجسد كل ما كنت أطلبه".
تقدّم "غادة" و"موسى"، الرياضيان المحليان، منظورين فريدين للجري. تتميّز "غادة"، وهي عداءة متعددة المهارات، في سباقات السرعة والجري لمسافات طويلة ومسابقات "هاي روكس"، بينما يركز "موسى" حصرياً على سباقات السرعة لمسافة 100 متر.
بالنسبة لـ"غادة"، يعد الثبات وخفة الوزن في حذاء الجري أمراً بالغ الأهمية. وأفادت: "أركض حوالي 50 كيلومتراً في الأسبوع، لذا أتناوب بين الأحذية حسب جلسات الجري". الحذاء المفضل لها للجري من أجل اللياقة هو "فيلوسيتي برو"، بينما "فيلوسيتي إيلايت" هو اختيارها للجلسات السريعة. وأضافت: "ثبات الحذاء رائع، خاصة في الظروف الرطبة".
ويتفق "موسى" مع نفس الرأي، حيث يضع الراحة، والثبات، وخفة الوزن في المقام الأول. وقال: "أحب حذاء "فيلوسيتي إيلايت" وحذاء "فلو" بسبب إحساسهما الاستثنائي بالأرض". وباعتباره عداءً، يقدّر "موسى" الأحذية التي توفر ثبات جيد وخفيفة الوزن بما يكفي للتسارع السريع. وأضاف: "لا يوجد شيء أفضل من أحذية "أندر آرمور"، فهي توفر الأداء والراحة".
رغم اختلاف تخصصاتهم، يتفق "سينا"، و"غادة"، و"موسى" على أمر واحد: أهمية اختيار حذاء الجري المناسب. وسواء كان الأمر يتعلق بمقاومة حرارة الصيف في الإمارات العربية المتحدة، أو تحقيق المراكز الأولى على منصة التتويج، أو التدرّب لبطولات العالم، فإن قصصهم تسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الأحذية في رحلة العداء.