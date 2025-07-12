البيت الأبيض يُحوّل ترامب إلى "سوبرمان" في حملة دعائية تثير الجدل

لقد كان البابا، وشخصية من "حرب النجوم"، والآن هو بطل خارق. شارك البيت الأبيض صورة جديدة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يظهر بدور سوبرمان هذه المرة. تُظهر الصورة المنشورة على حسابات البيت الأبيض في وسائل التواصل الاجتماعي ترامب كبطل دي سي كوميكس الخارق، مرتديًا الزي الأحمر والأزرق الأيقوني.
رافقت الصورة التعليق: "رمز الأمل. الحقيقة. العدالة. الطريقة الأمريكية. سوبرمان ترامب."
يتزامن هذا المنشور مع إطلاق فيلم جيمس غان "سوبرمان"، من بطولة ديفيد كورينسويت. وسارع النقاد إلى الإشارة في التعليقات إلى أن شخصية البطل الخارق هي "أجنبي غير موثق"، في إشارة إلى سياسات الرئيس الأمريكي المناهضة للهجرة.
بعض التعليقات على منشور البيت الأبيض جاءت كالتالي:
"سوبرمان كان مهاجراً غير موثق."
"هل تعلم أن سوبرمان كان مهاجراً، أليس كذلك؟ إنه كائن فضائي حرفيًا."
"أنا متأكد أن شرطة الهجرة والجمارك لديها تفويض بترحيل سوبرمان."
غان نفسه وصف سوبرمان بأنه "مهاجر"، مما أثار رد فعل عنيف من بعض الأوساط. في مقابلة، قال الكاتب والمخرج لصحيفة "تايمز أوف لندن": "أعني، سوبرمان هي قصة أمريكا. مهاجر جاء من أماكن أخرى وسكن البلاد، ولكن بالنسبة لي، هي قصة تقول في الغالب أن اللطف البشري الأساسي قيمة وشيء فقدناه."
سبق أن شارك البيت الأبيض صورًا تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لترامب في زي البابا، بعد أيام من مزاحه مع وسائل الإعلام قائلاً: "أود أن أصبح بابا."
كما حولوه إلى جيداي من حرب النجوم، ممسكًا بسيف ضوئي أحمر، احتفالًا بـ "يوم الرابع من مايو" هذا العام.
يستغل منشور "سوبرمان" الضجة حول فيلم وارنر براذرز الجديد، الذي يعرض في دور السينما اليوم. هذه هي النسخة الثانية من سلسلة أفلام "سوبرمان"، ومن المتوقع أن تحدد نغمة الامتياز.
حاولت العديد من الحيل التسويقية جذب انتباه رواد السينما في العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك "سوبرمان الغواص" في شلال دبي مول. للاحتفال بالإطلاق الإقليمي للفيلم، تم تحويل أحد غواصي شلال دبي مول إلى البطل مرتديًا العباءة نفسه.
في وقت سابق من هذا الشهر، ظهر تمثال لسوبرمان في لندن، معلقًا على ارتفاع يزيد عن 300 متر فوق العاصمة داخل قمة "ذا شارد" المكشوفة. تم مسحه ضوئيًا من الممثل ديفيد كورينسويت، وبلغ وزنه أكثر من 120 كجم. يمثل هذا المشهد اللافت لحظة غير مسبوقة لناطحة السحاب الشهيرة في المملكة المتحدة.