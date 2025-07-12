البيت الأبيض يُحوّل ترامب إلى "سوبرمان" في حملة دعائية تثير الجدل

لقد كان البابا، وشخصية من "حرب النجوم"، والآن هو بطل خارق. شارك البيت الأبيض صورة جديدة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يظهر بدور سوبرمان هذه المرة. تُظهر الصورة المنشورة على حسابات البيت الأبيض في وسائل التواصل الاجتماعي ترامب كبطل دي سي كوميكس الخارق، مرتديًا الزي الأحمر والأزرق الأيقوني.

رافقت الصورة التعليق: "رمز الأمل. الحقيقة. العدالة. الطريقة الأمريكية. سوبرمان ترامب."

يتزامن هذا المنشور مع إطلاق فيلم جيمس غان "سوبرمان"، من بطولة ديفيد كورينسويت. وسارع النقاد إلى الإشارة في التعليقات إلى أن شخصية البطل الخارق هي "أجنبي غير موثق"، في إشارة إلى سياسات الرئيس الأمريكي المناهضة للهجرة.

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