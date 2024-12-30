الاتحاد الأوروبي يلزم "أبل" بوقف إنتاج آيفون 14 و "إس إي"
في قرار تاريخي للحد من النفايات الإلكترونية وتبسيط التكنولوجيا للمستهلكين، فرض الاتحاد الأوروبي استخدام منفذ يو إس بي-سي كمنفذ شحن قياسي للأجهزة الإلكترونية اعتباراً من 28 ديسمبر. لهذا القرار تأثيرات كبيرة على شركات تصنيع الأجهزة، لاسيما أبل، التي أوقفت طرازات آيفون 14 وآيفون إس إي (الجيل الثالث) في الاتحاد الأوروبي — وهي آخر الطرازات التي كانت تستخدم منفذ لايتنينغ الخاص بها.
التحول إلى يو إس بي-سي
تم تصميم القانون الجديد للاتحاد الأوروبي لضمان التوافق بين الأجهزة من خلال تمكين شاحن واحد للهواتف والأجهزة اللوحية والكاميرات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. كما يعمل على توحيد تقنية الشحن السريع بين العلامات التجارية، مما يبسط تجربة المستخدم ويقلل من التأثير البيئي من خلال الحد من النفايات الإلكترونية الناتجة عن ملحقات الشحن غير المتوافقة.
في حين تظل الأجهزة الحالية المزودة بمنافذ لايتنينغ أو مايكرو يو إس بي غير متأثرة، فإن اللائحة تحظر بيع الأجهزة غير المزودة بمنافذ يو إس بي-سي في الاتحاد الأوروبي. وقد تبنى العديد من مصنعي أجهزة أندرويد بالفعل منفذ يو إس بي-سي، مما يجعل الانتقال سلساً نسبياً بالنسبة لهم. ومع ذلك، بالنسبة لشركة أبل، فإن اللائحة تمثل انحرافاً كبيراً عن تقنية لايتنينغ الخاصة بها.
اعتمدت أبل بشكل استباقي منفذ يو إس بي-سي في مجموعة آيفون 15 لعام 2023، مما يعد بداية النهاية لمنفذ لايتنينغ في منتجاتها. تاريخياً، كانت الشركة تقدم النماذج القديمة بأسعار مخفضة، لكن القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي أجبرت أبل على إيقاف إنتاج آيفون 14 وآيفون SE في أوروبا. ومع ذلك، لا تزال هذه النماذج، التي تفتقر إلى منافذ يو إس بي-سي، متاحة عبر بائعي الطرف الثالث في المنطقة طالما أن المخزون متوفر.
وعلى الصعيد العالمي، تواصل شركة أبل بيع هاتفي آيفون 14 وآيفون إس إي في أسواق مثل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والهند والصين. ومع ذلك، ووفقاً للتقارير، تخطط أبل لإطلاق هاتف وآيفون إس إي مزود بمنفذ يو إس بي-سي في أوائل عام 2025.
تأثير ضئيل على مصنعي أجهزة أندرويد
لقد تحول مصنعو أجهزة أندرويد إلى حد كبير إلى يو إس بي-سي على مدار السنوات القليلة الماضية، مما يجعل قرار الاتحاد الأوروبي بمثابة تعديل بسيط لمعظم العلامات التجارية. ولكن بالنسبة لشركة أبل، فإن اللائحة تؤكد على تحول أوسع نحو المعايير العالمية، مما يؤثر على خارطة طريق منتجاتها واستراتيجيات التصميم المستقبلية.
تعكس خطوة الاتحاد الأوروبي لتوحيد منافذ الشحن التزاماً متزايداً بالاستدامة وراحة المستخدم. ومن خلال التخلص التدريجي من الحلول المسجلة الملكية مثل لايتنينغ، من المتوقع أن يؤدي هذا التنظيم إلى توفير المال للمستهلكين وتبسيط استخدام الأجهزة والحد بشكل كبير من التأثير البيئي للأجهزة الإلكترونية المهملة.