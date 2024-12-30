الاتحاد الأوروبي يلزم "أبل" بوقف إنتاج آيفون 14 و "إس إي"

اعتمدت أبل بشكل استباقي منفذ يو إس بي-سي في مجموعة آيفون 15 لعام 2023، مما يعد بداية النهاية لمنفذ لايتنينغ في منتجاتها. تاريخياً، كانت الشركة تقدم النماذج القديمة بأسعار مخفضة، لكن القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي أجبرت أبل على إيقاف إنتاج آيفون 14 وآيفون SE في أوروبا. ومع ذلك، لا تزال هذه النماذج، التي تفتقر إلى منافذ يو إس بي-سي، متاحة عبر بائعي الطرف الثالث في المنطقة طالما أن المخزون متوفر.