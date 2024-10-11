الإمارات وجهة أفضل الأحداث الرياضية والموسيقية العالمية

"لقد شهدنا في الأسابيع القليلة الماضية موجة من أغاني فرقة كولد بلاي. وأعتقد أنه في العام الماضي، أو في وقت مبكر من هذا العام، كان لدينا إيد شيران هنا. لذا، أود أن أقول إن الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من تلك البلدان النادرة التي تجذب أفضل الفنانين من كلا القطاعين".