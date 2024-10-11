الإمارات وجهة أفضل الأحداث الرياضية والموسيقية العالمية
ما الذي يجعل الأحداث الحية تثير الحماس والإثارة؟ لا شك أن عشاق الموسيقى لا يستطيعون مقاومة فرصة التواجد هناك عندما تغني فرقة (بينك فلويد) أغنية (هاي هوبس) مع البيانو والجيتار في تناغم مع الغناء السماوي.
أو تخيلوا البهجة التي سادت بين مشجعي كرة القدم عندما وصل فريق برشلونة المهيب، بقيادة بيب جوارديولا والشاب ليونيل ميسي، إلى هذا المكان لإطلاق العنان لـ"تيكي تاكا" (أسلوب لعب في كرة القدم يعتمد على التمريرات المتقنة) في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2009 في أبوظبي.
لا عجب أن التذاكر لمثل هذه الأحداث يمكن أن تجلب ابتسامة المليون دولار إلى وجهك.
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، اجتاحت موجة كولدبلاي عشاق الموسيقى في الإمارات العربية المتحدة.
في حين أن بعض المعجبين المحظوظين لفرقة الروك البريطانية الذين حصلوا على التذاكر يبتسمون من الأذن إلى الأذن، إلا أن العديد منهم بقيت قلوبهم مكسورة.
وعلى الرغم من تمديد العروض في يناير/كانون الثاني المقبل، فقد ثبت أنه من المستحيل تقريباً بالنسبة لمعظم الناس الوصول إلى خط النهاية في سباق الحصول على التذاكر عبر الإنترنت.
وكانت لين حفار، وهي مهاجرة سورية، مليئة بالحماس عندما تم الإعلان عن عروض كولدبلاي.
لكن كل جهود أصدقائها للحصول على التذاكر كانت بلا جدوى.
قالت"كانت تجربة مرهقة للغاية، حيث لم نتمكن من الحصول على تذاكر على الرغم من الانتظار في قائمة الانتظار عبر الإنترنت لعدة ساعات. لقد كان الأمر مخيباً للآمال جداً بالنسبة لنا لأن كولدبلاي مدرجة على قائمة أمنياتنا".
لكن لين، التي انتقلت إلى دبي قبل ثماني سنوات في خضم الحرب الأهلية المميتة في سوريا، تشكر حظها كل يوم لكونها مقيمة في الإمارات العربية المتحدة - وهي الدولة التي تستضيف أحداثاً رياضية عالمية رفيعة المستوى فضلاً عن جذب بعض أشهر المطربين والفرق الموسيقية إلى هذه البوتقة المنصهرة من الثقافات.
إن بي أيه أبو ظبي
في الأسبوع الماضي، توجهت لين إلى أبو ظبي لتجربة ما يشبه التواجد بين آلاف المشجعين المجانين لكرة السلة داخل استاد الاتحاد لحضور مباراة ما قبل الموسم في الدوري الأميركي للمحترفين بين بوسطن سيلتيكس ودينفر ناجتس.
وقالت: "كانت بطولة الدوري الأميركي للمحترفين في أبو ظبي واحدة من أفضل التجارب التي خضتها في حياتي حتى الآن. كانت الأجواء رائعة، وكان الحضور هائلاً، بل ورأيت مشاهير مثل رونالدينيو في الملعب".
"أنت تعلم أنني أتيت من سوريا حيث تحظى كرة السلة بشعبية كبيرة، ولكن ليس لدينا ملاعب ضخمة مثل ملعب الاتحاد. لقد شاهدت بعض مباريات كرة السلة المحلية في بلدي، لكن هذا لا يقارن بمدى ضخامة الحدث في أبوظبي ومدى تنظيمه. لذا، أشعر بسعادة كبيرة لأنني أعيش في الإمارات العربية المتحدة لأنني أحب حضور هذه الفعاليات".
ومن بين الأحداث الرياضية الكبيرة التي حضرتها لين في الإمارات العربية المتحدة بطولة دبي الحرة للتنس - وهي بطولة حائزة على جوائز جذبت على مر السنين أسماء شهيرة مثل روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال وأندريه أغاسي والأخوات ويليامز وفينوس وسيرينا ومونيكا سيليش ومارتينا هينجيس وماريا شارابوفا.
وقد استقطبت هذه البطولة أيضاً مشجعين من دول أجنبية خلال أسبوعين من منافسات التنس كل عام.
وقال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبي الحرة للتنس، لصحيفة الخليج تايمز: "تشتهر دبي بمجتمعها الرياضي النابض بالحياة والمتنوع، حيث يستمتع المشجعون بحضور العروض المباشرة. وباعتبارها مدينة تستضيف العديد من الأحداث الرياضية العالمية، فإننا نشهد باستمرار طلباً مرتفعاً على التذاكر".
وأضاف أن "العامل الرئيسي الآخر الذي يحرك هذا الطلب هو تدفق المشجعين الدوليين، الذين تجذبهم معالم البلد الشهيرة في دبي والتواصل الممتاز، مما يسمح لهم بالاستمتاع الكامل بوقتهم في المدينة".
حفلات ما بعد السباق
قبل شهر من صعود كريس مارتن وفرقته الموسيقية على المسرح لتقديم أربع حفلات في يناير/كانون الثاني المقبل، ستصل نخبة من نجوم رياضة السيارات إلى أبوظبي للمشاركة في جولة جديدة من سباقات الفورمولا 1 المثيرة.
قال ستيفن أمفريفيل، المدير التنفيذي التجاري في شركة إيثارا، المجموعة المسؤولة عن مبيعات تذاكر الفورمولا 1 في ياس مارينا، حضر أكثر من 170 ألف مشجع سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2023، "ما يجعله أكبر حدث للفورمولا 1 في الشرق الأوسط حتى الآن".
يصل الطلب على التذاكر إلى ذروته عندما تصل المنافسة في بطولة العالم لسائقي الفورمولا 1 إلى نهايتها، حيث يرفع الفائز الكأس في ياس مارينا، مكان السباق النهائي للموسم كل عام.
وقال أمفريفيل: "عندما يكون لقب البطولة على المحك، فإن الإثارة والطلب على التذاكر يشهدان ارتفاعاً طبيعياً. خلال المواجهة (في بطولة العالم) بين ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون في عام 2021، تابع أكثر من 108 ملايين شخص السباق في أبو ظبي، مما يجعله السباق الأكثر مشاهدة على مدار العام بأكمله".
إن ما يزين احتفالات المشجعين خلال عطلة نهاية الأسبوع هو الحفلات الموسيقية المسائية التي شهدت مشاركة بعض من أكبر الأسماء العالمية على مر السنين.
وتضم قائمة هذا العام أيضاً إيمينيم، حيث سيتمكن المشجعون الذين يحملون تذاكر الفورمولا 1 من حضور جميع الحفلات الموسيقية بعد السباق مجاناً.
وقال أمفريفيل: "في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، كنا نؤمن دائماً بتقديم أكثر من مجرد سباق. الأمر يتعلق بقضاء تجربة عطلة نهاية أسبوع كاملة تحتفي بالرياضة والثقافة والترفيه في مكان واحد".
مركز عالمي
ربما لم تحضر المغتربة الفلبينية ماري جين مانالو أي أحداث رياضية كبيرة، ولكن في أقل من ثلاثة أشهر، ستكون من بين الحشد الهادر في إتحاد أرينا عندما تهز فرقة كولدبلاي المسرح.
قالت ماري التي لا تستطيع أن تتخيل بدء وإنهاء يومها بدون موسيقى: "كان الحصول على تلك التذاكر بمثابة صراع كبير، ولكنني الآن أشعر بسعادة بالغة. إن كولدبلاي هي إحدى الحفلات الموسيقية التي لا تريد أن تفوتها".
"لقد شاهدتهم على الهواء مباشرة في إكسبو 2020 دبي، ولكن عندما تعود فرقة شهيرة مثل كولدبلاي لتقديم عروضها، لا يمكنك إلا أن ترغب في تجربة ذلك مرة أخرى."
رأى مشجع فريق تشيلسي مارك كونلون، الذي كان ضمن الحضور في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ عندما تغلب البلوز على بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012، كيف يمكن للأسماء الكبيرة في صناعة الموسيقى أن تأسر الجماهير.
كما قال المغترب البريطاني. "لقد رأيت بروس سبرينغستين، وبون جوفي، وليونيل ريتشي، ومادونا، ورود ستيوارت في ويمبلي"، لكن مارك أصبح الآن معجباً حقاً بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الموسيقى والرياضة كل عام.
وأضاف "أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزاً رياضياً عالمياً، وتستضيف العديد من الأحداث الكبرى. وفيما يتعلق بالموسيقى، فإن حجم الحفلات الموسيقية التي تقام هنا يتزايد أكثر فأكثر".
"لقد شهدنا في الأسابيع القليلة الماضية موجة من أغاني فرقة كولد بلاي. وأعتقد أنه في العام الماضي، أو في وقت مبكر من هذا العام، كان لدينا إيد شيران هنا. لذا، أود أن أقول إن الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من تلك البلدان النادرة التي تجذب أفضل الفنانين من كلا القطاعين".
فرقة غانس إن روسيز وميسي الساحر
ينتمي كل من سيدارثا باتاتشاريا وأميتانجشو ديف تشودري إلى منطقة شمال شرق الهند، التي تتردد فيها أصداء إيقاع موسيقى الروك والشغف بالرياضة، وخاصة كرة القدم. وقد حضر كلاهما بعضاً من أكبر الأحداث الرياضية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم التي يستضيفها نادي ريال مدريد.
لكن، بما أن المقيمين في هذا البلد مدللون بالخيارات، لم نستطع مقاومة وضعهم في موقف محرج: "إذا كان هناك حفل لفرقة بينك فلويد أو فرقة غانس إن روسيز ومباراة كرة قدم رفيعة المستوى تضم فريقك المفضل في نفس الليلة في الإمارات العربية المتحدة، فأين تفضل أن تكون؟"
وقال سيدهارثا، الذي شاهد بالفعل حفلات برايان آدمز وسكوربيونز وبون جوفي مباشرةً في الإمارات العربية المتحدة: "أنا من كبار مشجعي مانشستر يونايتد، لكنني أفضل أن أكون في الحفل إذا أقيم كلا الحفلين في نفس الليلة."
"السبب وراء ذلك بسيط. إذا خسر مانشستر يونايتد مباراة أشاهدها على الهواء مباشرة، فسوف يؤثر ذلك على مزاجي. سأشعر بالسوء لمدة سبعة أيام مقبلة. ولكن إذا شاهدت إحدى فرق الموسيقى المفضلة لدي على الهواء مباشرة، فسوف أشعر بالسعادة لعدة أسابيع."
أميتانجشو أفضل صديق لـسيدارثا في دبي ، يجلس في الطرف الآخر عندما يتعلق الأمر بولاء النادي.
كما قال"أنا من أشد المعجبين بفريق أرسنال، ولكن إذا كان هناك عرض لفرق مثل بينك فلويد أو جانز إن روسيز، فإنني أفضل أن أكون حاضراً في الحفل".
"لن يموت نادي آرسنال، يمكنني دائماً مشاهدتهم في وقت آخر. لكن العديد من الموسيقيين العظماء في هذه الفرق الأسطورية أصبحوا متقدمين في السن، ولا نعرف إلى متى يمكنهم العزف. لذا سأحاول دائماً اغتنام كل فرصة تتاح لي لمشاهدتهم على الهواء مباشرة!"
ربما لم يسمع أميتانجشو عن سيلفيا جريكو التي فازت بجائزة أفضل مشجعة في عام 2019 لسردها الأحداث لابنها الكفيف، نيكولاس، في كل مباراة على أرض نادي بالميراس البرازيلي الشهير.
ولكن هذا المقيم في الإمارات العربية المتحدة لديه قصة مذهلة خاصة به في كرة القدم، حيث سافر ذات مرة إلى أبو ظبي من دبي لحضور نصف نهائي كأس العالم للأندية مع برشلونة دون تذكرة المباراة.
كما قال"كنت متلهفاً لمشاهدة ميسي على الهواء مباشرة. كان لدى أصدقائي تذاكر، لكنني ذهبت معهم على أي حال في محاولة أخيرة (للحصول على تذكرة) في الملعب".
وكان أميتانجشو مستعداً للانتظار خارج الملعب حتى نهاية المباراة حتى يعود أصدقاؤه.
لكن حدث شيء سحري قبل بداية المباراة.
ابتسم "لقد صادفت رجلاً خارج أحد المدرجات وكان لديه تذكرة إضافية لأن صديقه اضطر إلى إلغاء خطته في اللحظة الأخيرة. لذلك أعطاني تلك التذكرة".
بالنسبة لشخص شاهد حفل لم شمل فرقة غانس إن روسيز في دبي بعد مرور ما يقارب من 25 عاماً على انفصالهم، يقول أميتانجشو إنه لا يمكنه أبداً أن ينسى فرحة مشاهدة ميسي على الهواء مباشرة.
وقال "لقد كان في قمة عطائه في ذلك الوقت (في عام 2009)، وكان ساحراً والكرة بين قدميه".
"لذا فإن مشاهدته على الهواء مباشرة وحضور حفل غانس إن روسيز مع أكسل روز و سلاش معاً سيكون دائماً من بين أعظم اللحظات في حياتي!"