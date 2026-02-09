الإمارات نموذجاً.. "كريس فيد" يدافع عن "باد باني" برسالة إنسانية عابرة للحدود

تعرض الفنان "باد باني" (Bad Bunny)، الحائز على جائزة "غرامي" لأفضل ألبوم هذا العام، لانتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع ذلك، تلقى الموسيقي دعماً غير مشروط من أحد أبرز الوجوه الإعلامية في دولة الإمارات.

أشاد كريس فيد، مقدم البرامج والموسيقي، عبر حسابه على "إنستغرام" يوم الاثنين، بأداء باد باني — واسمه الحقيقي بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو — خلال عرض استراحة ما بين الشوطين في مباراة "السوبر بول".

فخر بالجذور والتعددية

كتب كريس فيد، مقدم برنامج "The Kris Fade Show" على راديو فيرجن دبي وأحد نجوم "دبي بلينغ": "ابني نصف مكسيكي ونصف لبناني.. أنا فخور جداً بعرض باد باني". وأضاف في منشور بدا وكأنه رد مباشر على وصف ترامب للعرض بأنه "فظيع للغاية": "لا أفهم لماذا يعارضه البعض.. أفكاركم الفردية هي التي تفرقنا".

وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز"، قال فيد إن العرض لمس مشاعره لأن الموسيقى تملك القدرة على ربط الناس بغض النظر عن اللغة أو الخلفية، مضيفاً: "الموسيقى عالمية، لا تحتاج لفهم الكلمات لتشعر بها".

الخوف من المجهول

وأشار فيد إلى أن ردود الفعل العنيفة يقودها ما وصفه بـ "الأقلية الصاخبة"، موضحاً: "أحياناً يأتي الهجوم من الخوف من المجهول، فعندما تخاف مما لا تعرفه، تتمرد ضده. لكن بمجرد أن تدرك أننا جميعاً متشابهون أكثر مما نظن، تتغير هذه النظرة".

وبالعودة إلى جذوره، ذكر فيد أن نشأته في عائلة مهاجرة شكلت رؤيته للتنوع، حيث انتقل والداه من لبنان إلى أستراليا خلال الحرب وبذلا جهداً كبيراً لبناء حياة هناك، مؤكداً: "أنا فخور بدمي العربي، وبكون ابني مكسيكياً، وبناتي بنصف أصول يونانية.. كلنا بشر في النهاية".

