الإمارات: مخيمات صيفية مبتكرة ومغامرات تعليمية وترفيهية لأطفالكم بأسعار مناسبة

هل ما زلتم تواجهون صعوبة في وضع خطة صيفية منظمة وممتعة وتعليمية لأطفالكم؟ لا تقلقوا، فنحن هنا لمساعدتكم. خلال عطلة المدارس للأسابيع القليلة القادمة، سجّلوا أطفالكم في مغامرات إبداعية. من التعرّف على وظائف حقيقية إلى المشاركة في البحث عن الكنز، تُقدّم هذه المخيمات ما يُناسب جميع الأذواق. يُقدّم معظمها أسعاراً يومية وأسبوعية وخصومات للأشقاء، مما يجعلها في متناول الجميع.
إليك نظرة على خياراتك في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة:
قد تكون المدرسة مغلقة ولكن هذا لا يعني أن هناك توقفاً للمغامرة. سجل طفلك في رحلة استكشاف مدتها ثمانية أسابيع (يمكنك أيضاً اختيار رحلة بناءً على الأسبوع). تستضيف منطقة اللعب الاندماجية بو بو لاند معسكراً صيفياً يغير الموضوعات كل أسبوع. تم تصميم البرنامج للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وثماني سنوات ولكن يمكن قبول الأطفال في سن ثلاث سنوات (على أساس كل حالة على حدة). يأخذ الأسبوع الأول المشاغبين الصغار في رحلة حورية البحر والقراصنة، المليئة بالقصص والبحث عن الكنز. الأسبوع الثاني، الأبطال الخارقين والفتاة الخارقة، يدور حول المحاربين ذوي العباءات، بينما سيغوص الأسبوع الثالث في أسرار البحار. سيطلق الأسبوع الرابع خيالات في الفضاء (الموضوع هو الهروب الكبير من الفضاء). وسيكون الأسبوع الخامس رحلة عبر الزمن كمستكشفين جوراسيين. في الأسبوع السادس، سينطلق مغامركم الصغير في رحلة سفاري بو بو، بينما ستُعلّمه الجلسة التالية، "حراس الأرض الصغار"، عن الطبيعة والاستدامة. أما الموضوع الأخير فهو "جولة بو بو العالمية العظيمة".
٣٥٠ درهماً إماراتياً (يومياً)؛ ١٤٠٠ درهم إماراتي (أسبوعياً)؛ ٥٢٠٠ درهم إماراتي (شهرياً). خصم ١٠٪ للأشقاء متاح. من ٣٠ يونيو إلى ٢٢ أغسطس، من الساعة ٩ صباحاً إلى ١ ظهرًا. دبي مول. booboolaand.com.
هل لديك طفل فضولي؟ لدينا الحل الأمثل. يتيح هذا المخيم للأطفال الوصول إلى ستة أماكن ترفيهية: كيدزانيا؛ دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية؛ حلبة دبي للتزلج؛ قمة برج خليفة؛ ريل سينما؛ بلاي دي إكس بي على مدار أربعة أيام. يُنصح بالمشاركة للأطفال من سن 7 إلى 14 عاماً، ولكن يمكن للأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات الانضمام أيضاً، بشرط أن يكونوا برفقة شخص بالغ.
٧٩٩ درهماً إماراتياً (شامل الطعام)؛ ٨٩٩ درهماً إماراتياً (بدون الطعام). من ٣٠ يونيو إلى ٢١ أغسطس، من الساعة ١٠ صباحاً إلى ١٠ مساءً. دبي مول.
سيلعب الأطفال بنشاط في إكسبو سيتي دبي هذا الصيف. يمكنهم التسجيل إما في مخيم إكسبو الصيفي (للأعمار من 5 إلى 12 عاماً) أو مخيم مختبر المستقبل للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (للأعمار من 8 إلى 12 عاماً). في المخيم الأول، المقام في أنحاء إكسبو سيتي، سيجرون تجارب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وجلسات فنية فوضوية، وتحديات رياضية، وورش عمل إعلامية. أما الجزء الثاني فهو حفل حافل بالعلوم، حيث يمكن للعقول الشابة التفاعل مع علماء سابقين من ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية، وبناء روبوتات تقاتل البالونات، وإجراء تجارب الذكاء الاصطناعي، وتصميم مركبات استكشاف المريخ، وحتى إطلاق طائرات بدون طيار. مع غرف الهروب ذات الطابع الفضائي والمهام العملية، من المؤكد أن هذا الحدث سيثير حماس الصغار.
مخيم إكسبو سيتي الصيفي: ١٥٢ درهماً إماراتياً (لليوم، عند الحجز قبل ٣٠ يونيو). ١٩٠ درهماً إماراتياً (يوميًا)؛ ٨٤٥ درهماً إماراتياً (أسبوعياً)؛ ٣٥٠٠ درهم إماراتي (تذكرة الصيف). من ٧ يوليو إلى ٢٢ أغسطس، من الساعة ٩ صباحاً حتى ٢ ظهراً. تتوفر خدمة التوصيل المبكر وساعات عمل إضافية.
مخيم STEM "مختبر المستقبل": ١٥٠٠ درهم (لمدة أسبوعين). من ٧ يوليو إلى ١٥ أغسطس، من الساعة ٩:٣٠ صباحاً إلى ١٢:٣٠ ظهراً. مدينة إكسبو دبي.
نداء إلى جميع علماء الحيوان الصغار الذين يستعدون للانطلاق (أو أي طفل محب للحيوانات، في الحقيقة). سيبدأ كل يوم من أيام المخيم بتمارين إحماء وكسر حواجز موضوعية. ثم أيام مليئة بالعلوم والطبيعة. يتضمن جدول الأيام الأربعة كل أسبوع لقاءات مع الحيوانات، وورش عمل إبداعية، وألعاباً، وتحديات. كل يوم له موضوعه الخاص: أيام الاثنين مع حراس الغابات المطيرة، حيث يستكشفون النظم البيئية للغابات والتنوع البيولوجي؛ وأيام الثلاثاء مع مغامرات الحيوانات حيث يلعب الأطفال دور حارس حديقة الحيوانات؛ وأيام الأربعاء مع أبطال البيئة حيث نزرع البذور، ونصنع السماد، ونعرض أعمالاً فنية مُعاد تدويرها. وفي أيام الخميس مع علماء الغابة، ستكون هناك تجارب جوية، وألعاب STEM، وجولات استكشافية. إنه مثالي للأطفال من سن 5 إلى 12 عاماً.
٢٥٠ درهماً إماراتياً (يومياً)؛ ٧٥٠ درهماً إماراتياً (أسبوعياً). من ٧ يوليو إلى ٢١ أغسطس، من الساعة ٩ صباحاً حتى ٣ مساءً. thegreenplanetdubai.com
المشكلة الوحيدة التي قد تواجهها في هذا المخيم هي أن الأطفال لن يرغبوا في العودة إلى المنزل. يمكنهم الاستمتاع بخمس تجارب في المتنزهات الترفيهية. في عالم فيراري أبوظبي، على سبيل المثال، سيتعرفون على أصدقاء جدد، ويواجهون تحديات جماعية بما في ذلك البحث عن الكنز. يمكنهم أيضاً تصميم ألعابهم الخاصة وتحدي أنفسهم من خلال الألعاب التنافسية في ساحة فيراري وورلد للرياضات الإلكترونية. كما تعد العروض الحية والعروض الترفيهية بالترفيه. وفي الوقت نفسه، سيستمتع الصغار باللعب في ياس ووتروورلد بينما يتناثر الماء من حولهم! هناك ألعاب ومنزلقات بالطبع، ولكن أيضاً لعبة Splash and Match المزدوجة، والبحث عن الكنز. في عالم وارنر براذرز، سيتبع المحققون الصغار الأدلة ويكتشفون الأسرار. سيصنعون أيضاً أقنعة وعباءات خاصة بهم ويشاهدون عرضاً مسرحياً حياً يضم شخصيات دي سي سوبر هيرو. في سي وورلد، سيشارك المخيمون في أنشطة متنوعة من صنع ألعاب لوحية ذات طابع المحيط إلى صنع أسماك ملونة باستخدام مواد معاد تدويرها. هناك العديد من الأنشطة المُخطط لها للقاء الحيوانات، بما في ذلك إطعام أسماك مانتا وأسود البحر، ولقاء حيوان الدوجونغ مالكوت. يُجسّد كلايم أبوظبي متعة الطيران، حيث يُمكن للأطفال خوض مغامرة جوية، والتحليق في أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، وتسلق جدران التسلق. تتيح البطاقة للأطفال دخول مدينة ملاهي واحدة يومياً، ووجبة غداء، وحقيبة، ودفتر ملاحظات، وقلم، وزجاجة ماء، وقميصاً رياضياً.
١٥٩٥ درهماً إماراتياً (للطفل الواحد، من ٧ إلى ١٣ عاماً). من ٧ يوليو إلى ٢٢ أغسطس، من الساعة ٩ صباحاً حتى ٢ ظهراً (من الإثنين إلى الجمعة). تتوفر خصومات للأشقاء. yasisland.com
إن كان الغرض أن يكون التعلم ممتعاً، فلا بد أن يكون أولي أولي وجهتك المُفضلة، فهو يضم معارض دائمة تُقدم تجارب علمية مُمتعة، ومخيماً صيفياً بموضوعات مُختلفة أسبوعياً، بما في ذلك العصر الجوراسي، والفضاء، والعبث، والفوضى. سيتمكن الأطفال المُسجلون من سن 4 إلى 10 سنوات من دخول معرض SlimeMania. تشمل الأنشطة بناء حوض زجاجي وألعاب البحث عن الكنز.
٩٩٠ درهماً إماراتياً (أسبوعياً، صباحاً)؛ ٦٩٠ درهماً إماراتياً (أسبوعياً، بعد الظهر)؛ ١٥٥٠ درهماً إماراتياً (أسبوعياً، طوال اليوم). من ٣٠ يونيو إلى ٢ أغسطس، من ٩:٣٠ صباحاً إلى ٥ مساءً. القوز ١، دبي. olioli.ae
سيستمتع الأطفال بالقفز في هذه المنطقة. سيعلمهم المخيم في قاعتي باونس وميني باونس حيل وألعاب الترامبولين التي يمكن الاستمتاع بها بمفردهم أو مع مجموعة من الأصدقاء.
ابتداءً من ٢١٠ دراهم (نصف يوم)؛ ٨٤٠ درهماً (أسبوعياً، نصف يوم)؛ ٣٠٠ درهم (يوم كامل)؛ ١١٠٠ درهم (أسبوع كامل). من ٣٠ يونيو إلى ٢٩ أغسطس، من ٨ صباحاً إلى ١:٣٠ ظهراً أو ١:٣٠ ظهراً إلى ٥ مساءً (نصف يوم)؛ من ٨ صباحاً إلى مساءً (يوم كامل). متوفر في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ٠٤٣٠٤٩٣٣٣. bounce.ae
أنشطة يمكنك القيام بها في الإمارات العربية المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع هذه: تناول الطعام، والإقامة في المنزل، والمتعة العائلية