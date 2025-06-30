الإمارات: مخيمات صيفية مبتكرة ومغامرات تعليمية وترفيهية لأطفالكم بأسعار مناسبة

المشكلة الوحيدة التي قد تواجهها في هذا المخيم هي أن الأطفال لن يرغبوا في العودة إلى المنزل. يمكنهم الاستمتاع بخمس تجارب في المتنزهات الترفيهية. في عالم فيراري أبوظبي، على سبيل المثال، سيتعرفون على أصدقاء جدد، ويواجهون تحديات جماعية بما في ذلك البحث عن الكنز. يمكنهم أيضاً تصميم ألعابهم الخاصة وتحدي أنفسهم من خلال الألعاب التنافسية في ساحة فيراري وورلد للرياضات الإلكترونية. كما تعد العروض الحية والعروض الترفيهية بالترفيه. وفي الوقت نفسه، سيستمتع الصغار باللعب في ياس ووتروورلد بينما يتناثر الماء من حولهم! هناك ألعاب ومنزلقات بالطبع، ولكن أيضاً لعبة Splash and Match المزدوجة، والبحث عن الكنز. في عالم وارنر براذرز، سيتبع المحققون الصغار الأدلة ويكتشفون الأسرار. سيصنعون أيضاً أقنعة وعباءات خاصة بهم ويشاهدون عرضاً مسرحياً حياً يضم شخصيات دي سي سوبر هيرو. في سي وورلد، سيشارك المخيمون في أنشطة متنوعة من صنع ألعاب لوحية ذات طابع المحيط إلى صنع أسماك ملونة باستخدام مواد معاد تدويرها. هناك العديد من الأنشطة المُخطط لها للقاء الحيوانات، بما في ذلك إطعام أسماك مانتا وأسود البحر، ولقاء حيوان الدوجونغ مالكوت. يُجسّد كلايم أبوظبي متعة الطيران، حيث يُمكن للأطفال خوض مغامرة جوية، والتحليق في أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، وتسلق جدران التسلق. تتيح البطاقة للأطفال دخول مدينة ملاهي واحدة يومياً، ووجبة غداء، وحقيبة، ودفتر ملاحظات، وقلم، وزجاجة ماء، وقميصاً رياضياً.