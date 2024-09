الإمارات : كيف تربح رحلة مجانية إلى كوريا؟

هل ترغب في التعرف على الثقافة الكورية؟ توجه إلى المركز الثقافي الكوري في مجمع ياس للإبداع في أبوظبي. احتفالاً بعام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يستضيف المركز، بالتعاون مع مركز آسيا الثقافي، معرضاً بعنوان "Bandi Walk: One Step Closer to Our Earth". يضم المعرض أعمالاً وفنوناً إعلامية، ويسلط الضوء على حقبة التأثير البشري (الأنثروبوسين) وقصة النظم البيئية للأرض.