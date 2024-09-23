الإمارات : كيف تربح رحلة مجانية إلى كوريا؟
إلى جميع محبي الكيبوب، هذه هي فرصتك للفوز برحلة مجانية إلى كوريا. كيف؟ ببساطة، قم بزيارة أي فرع من فروع مطاعم "يمي دوسا" وجرب الدوسا الكورية المميزة. تتضمن الأطباق المتاحة K Sada Dosa (17 درهم)، K Noodles Dosa (24 درهم)، Korean Spiced Noodles (28 درهم)، وKorean Spiced Bhel (21 درهم). كل طبق يحتوي على نكهات قوية من صلصة جوتشوجانج. يمكنك الدخول في السحب بمجرد الطلب من قائمة K، والفائز سيطير إلى كوريا في 17 أكتوبر. مطاعم يمي دوسا لديها خمسة فروع في الإمارات: أبو شغارة، الشارقة؛ الكرامة، باي أفينيو مول، غرينز، دبي وأبوظبي.
هل ترغب في التعرف على الثقافة الكورية؟ توجه إلى المركز الثقافي الكوري في مجمع ياس للإبداع في أبوظبي. احتفالاً بعام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يستضيف المركز، بالتعاون مع مركز آسيا الثقافي، معرضاً بعنوان "Bandi Walk: One Step Closer to Our Earth". يضم المعرض أعمالاً وفنوناً إعلامية، ويسلط الضوء على حقبة التأثير البشري (الأنثروبوسين) وقصة النظم البيئية للأرض.
سيقام المعرض في الفترة من 1 أكتوبر إلى 22 نوفمبر، ويضم أعمال الفنانين "أوم ألونغ" و "شوي جي" و "جانج جونجوان" و "ايه ايه بي بي" و "ليم يونغهيون". تفتح الأبواب للجمهور من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً (من الأحد إلى الخميس) ومن الساعة 10 صباحاً حتى 2 مساءً يوم الجمعة.
الدخول مجاني.