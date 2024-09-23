الإمارات : كيف تربح رحلة مجانية إلى كوريا؟

إلى جميع محبي الكيبوب، هذه هي فرصتك للفوز برحلة مجانية إلى كوريا. كيف؟ ببساطة، قم بزيارة أي فرع من فروع مطاعم "يمي دوسا" وجرب الدوسا الكورية المميزة. تتضمن الأطباق المتاحة K Sada Dosa (17 درهم)، K Noodles Dosa (24 درهم)، Korean Spiced Noodles (28 درهم)، وKorean Spiced Bhel (21 درهم). كل طبق يحتوي على نكهات قوية من صلصة جوتشوجانج. يمكنك الدخول في السحب بمجرد الطلب من قائمة K، والفائز سيطير إلى كوريا في 17 أكتوبر. مطاعم يمي دوسا لديها خمسة فروع في الإمارات: أبو شغارة، الشارقة؛ الكرامة، باي أفينيو مول، غرينز، دبي وأبوظبي.