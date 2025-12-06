الإمارات تحتفل: ديسمبر ينطلق بصفقات"دبي للتسوق" وولائم الأعياد

تطور شهر ديسمبر في الإمارات ليصبح شهراً كاملاً من الاحتفالات، بدءاً من الدورة 31 لمهرجان دبي للتسوق (DSF)، الذي انطلق في 5 ديسمبر بجوائز يومية عبارة عن سيارة ونقود، وصولاً إلى الأطعمة الاحتفالية، وإضاءة أشجار عيد الميلاد، ووجبات الغداء المتأخر (البرانش)، وولائم يوم "بوكسينغ داي" المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

يُطلق مهرجان دبي للتسوق النغمة الاحتفالية بسحب "ميغا رافل"، الذي يوفر للمتسوقين فرصة يومية للفوز بسيارة نيسان جديدة كلياً بالإضافة إلى 100,000 درهم، وجائزة كبرى بقيمة 400,000 درهم في اليوم الأخير للمهرجان، مما يجعل ديسمبر واحداً من أكثر الشهور إثارة للصفقات والنزهات الاحتفالية.

عشاء ليلة عيد الميلاد (من 135 درهماً إلى 550 درهماً)

في جميع أنحاء الإمارات، تقدم المطاعم قوائم طعام فاخرة لـ ليلة عيد الميلاد بأسعار تتراوح بين 135 درهماً لوجبات شواء تقليدية في الأحياء و 550 درهماً للعشاء الإيطالي الفاخر.

يمكن للمقيمين الاستمتاع بقوائم طعام متعددة الأطباق، وعروض ترفيهية حية، وأطباق ذات طابع خاص، سواء تناولوا الطعام على الواجهة البحرية في مدينة جميرا أو احتفلوا في الأماكن الفاخرة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

أين تذهب: