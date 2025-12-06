الإمارات تحتفل: ديسمبر ينطلق بصفقات"دبي للتسوق" وولائم الأعياد

تطور شهر ديسمبر في الإمارات ليصبح شهراً كاملاً من الاحتفالات، بدءاً من الدورة 31 لمهرجان دبي للتسوق (DSF)، الذي انطلق في 5 ديسمبر بجوائز يومية عبارة عن سيارة ونقود، وصولاً إلى الأطعمة الاحتفالية، وإضاءة أشجار عيد الميلاد، ووجبات الغداء المتأخر (البرانش)، وولائم يوم "بوكسينغ داي" المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.
يُطلق مهرجان دبي للتسوق النغمة الاحتفالية بسحب "ميغا رافل"، الذي يوفر للمتسوقين فرصة يومية للفوز بسيارة نيسان جديدة كلياً بالإضافة إلى 100,000 درهم، وجائزة كبرى بقيمة 400,000 درهم في اليوم الأخير للمهرجان، مما يجعل ديسمبر واحداً من أكثر الشهور إثارة للصفقات والنزهات الاحتفالية.
في جميع أنحاء الإمارات، تقدم المطاعم قوائم طعام فاخرة لـ ليلة عيد الميلاد بأسعار تتراوح بين 135 درهماً لوجبات شواء تقليدية في الأحياء و 550 درهماً للعشاء الإيطالي الفاخر.
يمكن للمقيمين الاستمتاع بقوائم طعام متعددة الأطباق، وعروض ترفيهية حية، وأطباق ذات طابع خاص، سواء تناولوا الطعام على الواجهة البحرية في مدينة جميرا أو احتفلوا في الأماكن الفاخرة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
أين تذهب:
يقدم مطعم سوشيال (Social) في فندق والدورف أستوريا نخلة جميرا عشاء إيطالياً احتفالياً بخمسة أطباق بإشراف الشيف كارمين، باستخدام وصفات متوارثة عن جدته.
في سوق مدينة جميرا، سيقدم مطعم تراتوريا (Trattoria) قائمة إيطالية احتفالية بثلاثة أطباق مع إطلالات على برج العرب وموسيقى حية.
وفي دبي هيلز، يعد مطعم هيلهاوس براسيري (Hillhouse Brasserie) طبق عيد الميلاد غني بالمكونات مع ديك رومي مشوي كلاسيكي وكرنب بروكسل، بينما يقدم ذا نودل هاوس (The Noodle House) وجبات غداء وعشاء احتفالية ذات طابع آسيوي في جميع فروعه.
لأمسية أكثر رقياً، يقدم مطعم بول آند بير (Bull & Bear) في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي قائمة طعام راقية تتميز بأطباق الكمأة ومقبلات شهية وموسيقى حية.
سيستضيف ذا غورميه يارد (The Gourmet Yard) في "إمباسي سويتس بيزنس باي" (Embassy Suites Business Bay) احتفالاً بهيجاً بأطباق مشتركة ومحطات طهي حية.
تظل وجبات البرانش في يوم عيد الميلاد واحدة من أكثر التقاليد الاحتفالية المحبوبة في دبي، وتتراوح الأسعار هذا العام على نطاق واسع من 165 درهماً للأطباق العادية إلى 995 درهماً لوجبات البرانش الفاخرة التي تشمل الشمبانيا. يمكن للعائلات الاختيار بين احتفالات بجانب المسبح، أو ولائم إيطالية، أو بوفيهات على طراز الأحياء.
أين تذهب:
يقدم مطعم وصالة ريو (Rio Restaurant and Lounge) في "إمباسي سويتس بيزنس باي" بوفيه بجانب المسبح مع أطباق بنكهات شتوية وترفيه حي.
يمكن للعائلات التي تبحث عن لمسة ممتعة التوجه إلى فايف آيرون جولف دبي (Five Iron Golf Dubai)، الذي يجمع بين برانش احتفالي وأجهزة محاكاة غولف داخلية متطورة.
سيستضيف مطعم سوشيال (Social) في فندق والدورف أستوريا نخلة جميرا برانشاً إيطالياً صاخباً مع كوكتيلات موسمية وترفيه وأطباق للمشاركة.
وفي فيلانوفا، يقدم مطعم ذا بولت هول (The Bolt Hole) ترفيهاً حياً خلال الغداء وأطباقاً احتفالية عند العشاء.
أصبح شاي ما بعد الظهيرة أحد طقوس ديسمبر النهارية الأكثر شعبية، حيث يوفر للمقيمين تجربة احتفالية أبطأ وأكثر أناقة. تتراوح الأسعار من 210 دراهم لمجموعة الشاي الكلاسيكية إلى 325 درهماً للتجارب ذات الطابع الخاص مع كأس من النبيذ الفوار.
أين تذهب:
يقدم بيكوكس آلي (Peacock Alley) في والدورف أستوريا نخلة جميرا حلويات كلاسيكية مستوحاة من العطلات مصحوبة بموسيقى بيانو حية.
في مركز دبي المالي العالمي، يتعاون بيكوكس آلي في والدورف أستوريا مع "غاليري لافاييت" (Galeries Lafayette) لتقديم شاي ما بعد الظهيرة بطابع خاص يضم معجنات مستوحاة من فرنسا وحقيبة هدايا احتفالية.
أصبحت احتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد، التي يمكن حضور العديد منها مجاناً، تقليداً مجتمعياً محبوباً. تتجمع العائلات للاستمتاع بالشوكولاتة الساخنة، وزيارات سانتا، والأغاني الاحتفالية، والاحتفالات الخارجية تحت الأضواء المتلألئة.
أين تذهب:
يقدم إمباسي سويتس باي هيلتون بيزنس باي (Embassy Suites by Hilton Business Bay) احتفالاً ساحراً في الردهة مع حلويات احتفالية وظهور خاص لسانتا.
وفي فيلانوفا، يستضيف ذا بولت هول احتفالاً مريحاً على طراز الحي مع الأغاني، والشوكولاتة الساخنة، وحتى مشروبات "puppuccinos" للحيوانات الأليفة.
في دبي هيلز، يقدم هيلهاوس براسيري وذا دك هوك (The Duck Hook) حفلاً مشتركاً يضم شجرة بطول 20 قدماً، وفرقة كورال حية، ومشروبات احتفالية.