"الإمارات السينمائي" يطلق دورته الـ 12 برؤية عالمية متجددة ويفتح باب الإبداع

أعلن مهرجان الإمارات السينمائي، أول مهرجان سينمائي مستقل في الإمارات العربية المتحدة، عن فتح باب التقديم لدورته الثانية عشرة رسمياً، داعياً صناع الأفلام من مختلف أنحاء المنطقة والعالم إلى تقديم أفلامهم القصيرة عبر موقعه الإلكتروني الذي أطلقه حديثاً، emiratesfilmfest.com .

ويُمثل المهرجان فصلاً جديداً في مسيرته، إذ يُركز في دورته لهذا العام على دعم المواهب المحلية وتوسيع نطاقه الدولي. وسيُسلّط موسم 2026 الضوء على المجتمع الإبداعي النابض بالحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب أصوات سينمائية متنوعة من جميع أنحاء العالم.