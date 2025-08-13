الإمارات: احتفل بيوم الاستقلال الهندي والباكستاني مع عروض لذيذة

يُقدّم ديسكو بولي حفل زفاف هنديّ تقليديّ في دبي، يوم 15 أغسطس، في فندق السيف التراثي، مجموعة كوريو باي هيلتون، من الساعة 9 مساءً حتى وقت متأخر. يُحوّل هذا الحدث الغامر دبي القديمة إلى مشهدٍ احتفاليّ أشبه بقصورٍ احتفاليّة، مع عزفٍ حيّ على أنغام بوليوود، وديكوراتٍ نابضة بالحياة، يمزج بين سحر حفلات الزفاف التقليديّة وروح المرح المفعمة بالحيوية. يُمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعةٍ من مأكولات الشارع الهنديّ، بما في ذلك باني بوري، ومصاصات دجاج شيزوان، والسمبوسة، وباف باجي، ولفائف الخاتي، بينما يتأنّقون بأزياءٍ هنديّةٍ أنيقة، ويحصلون على الحناء، ويرقصون طوال الليل. سعر الدخول 60 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد، بدعوةٍ خاصّةٍ عبر @discobolly، ممّا يجعل هذا الحدث من أكثر احتفالات المدينة تميّزًا بعيد الاستقلال.