الإمارات: احتفل بيوم الاستقلال الهندي والباكستاني مع عروض لذيذة

تستعد الإمارات العربية المتحدة لعطلة نهاية أسبوع حافلة بالبهجة بمناسبة يوم الاستقلال، وسواء كنتم ترغبون في تذوق النكهات الهندية والباكستانية الأصيلة، أو الاستمتاع بالموسيقى النابضة بالحياة، أو الانغماس في احتفالات ثقافية، فإن الدولة تزخر بالأنشطة المتنوعة. من البوفيهات المميزة في أفخم الفنادق وتجارب الطعام الهندي العصرية، إلى ولائم مأكولات الشارع، وعروض الدهول الحية، وحتى الحفلات ذات الطابع المميز، ستجدون ما يناسب الجميع للاحتفال بروح الحرية والثقافة. إليكم دليلكم المختار لأفضل احتفالات يوم الاستقلال التي تُقام في دبي وأبوظبي يومي 14 و15 أغسطس.
ليلة آسيوية في ذا سبايسيري
يحتفل مطعم ذا سبايسيري في فندق نوفوتيل دبي جولد ديستريكت بعيد استقلال باكستان في 14 أغسطس مع بوفيه "الليلة الآسيوية" من الساعة 6:30 مساءً حتى 10:30 مساءً، حيث يقدم تشكيلة متنوعة من النكهات التقليدية، ومحطات طهي حية، وأجواء دافئة مصممة خصيصاً لجمع العائلات. بسعر 69 درهماً إماراتياً، تضمن الأمسية تجربة طهي رائعة تجمع بين الفخر الثقافي والمأكولات الشهية. كما يمكن للضيوف الباكستانيين الاستمتاع بخصم 30% على إجمالي الفاتورة خلال أسبوع الأعياد، رهناً بالشروط والأحكام.
بوفيه احتفالي في بولفار
يحتفل فندق راديسون بلو، خور ديرة دبي، بيوم استقلال الهند التاسع والسبعين في 15 أغسطس مع بوفيه احتفالي لليلة واحدة فقط في مطعم بولفار، من الساعة 7 مساءً حتى 11 مساءً. بسعر 79 درهمًا إماراتيًا، ستتضمن الأمسية تشكيلة واسعة من الأطباق الهندية المفضلة، بما في ذلك البرياني، والكاري المطهو ببطء، وأطباق التندوري الخاصة، وبابدي شات، وأطباق التاوا الطازجة، على أنغام موسيقى بوليوود النابضة بالحياة، وديكورات مستوحاة من أجواء الفندق، وعروض حية لرقصتي الدهول والبانغرا. ويمكن للضيوف مواصلة الاحتفال في حفل ما بعد الحفل في مطعم ماربل مع الكاريوكي، مما يجعله مزيجًا حيويًا من الثقافة والطعام والترفيه.
متع ديسي في رانغ محل
يحتفل مطعم رانغ محل في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي بعيد استقلال الهند في 15 أغسطس بتجربة "ديزي ديلايتس"، حيث يقدم قائمة طعام من ثلاثة أطباق مقابل 145 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد من الساعة 6 مساءً حتى 7:30 مساءً. يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة مختارة من المأكولات الهندية، بدءًا من المقبلات مثل دجاج كيرالا المقلي وكباب لحم الضأن المفروم، وصولًا إلى الأطباق الرئيسية بما في ذلك لحم روغان جوش، والروبيان المشوي بالسمن، وبانير ماخاني، ودجاج تيكا ماسالا، وجميعها تُقدم مع الأرز أو الخبز الطازج. تُختتم الوجبة بحلوى روز بهابا دوي، وتتوفر تشكيلة من المشروبات لتُكمل التجربة. مع ديكورات نابضة بالحياة، ونكهات جريئة، وأجوائه المفعمة بالحيوية، يَعِد رانغ محل باحتفال نابض بالحياة وغامر بالثقافة والمأكولات الهندية.
أطعمة الشوارع الهندية وإيقاعات بوليوود
يُقدّم ديسكو بولي حفل زفاف هنديّ تقليديّ في دبي، يوم 15 أغسطس، في فندق السيف التراثي، مجموعة كوريو باي هيلتون، من الساعة 9 مساءً حتى وقت متأخر. يُحوّل هذا الحدث الغامر دبي القديمة إلى مشهدٍ احتفاليّ أشبه بقصورٍ احتفاليّة، مع عزفٍ حيّ على أنغام بوليوود، وديكوراتٍ نابضة بالحياة، يمزج بين سحر حفلات الزفاف التقليديّة وروح المرح المفعمة بالحيوية. يُمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعةٍ من مأكولات الشارع الهنديّ، بما في ذلك باني بوري، ومصاصات دجاج شيزوان، والسمبوسة، وباف باجي، ولفائف الخاتي، بينما يتأنّقون بأزياءٍ هنديّةٍ أنيقة، ويحصلون على الحناء، ويرقصون طوال الليل. سعر الدخول 60 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد، بدعوةٍ خاصّةٍ عبر @discobolly، ممّا يجعل هذا الحدث من أكثر احتفالات المدينة تميّزًا بعيد الاستقلال.
بوفيه عشاء خاص وموسيقى حية
يحتفل مطعم واغاه بوردر بيوم استقلال باكستان هذا الخميس مع بوفيه عشاء مميز بسعر 99 درهمًا إماراتيًا، مع موسيقى حية من الساعة 6:30 مساءً حتى 10:00 مساءً. المقاعد محدودة، ويمكن الحجز على الرقم 0581016706.
حلوى غوار مجانية
بمناسبة يوم الاستقلال، يدعو مطعم بينكود، للشيف الشهير كونال كابور، رواد المطعم للاحتفال بحلوى غيوار مجانية يوم 15 أغسطس في فرعيه بدبي هيلز مول وأبوظبي غاليريا. يشتهر بينكود بلمسته العصرية من المأكولات الهندية التقليدية، وهو عبارة عن حلوى راجاستانية مقرمشة منقوعة في الزعفران، مزينة بأوراق الفضة والمكسرات. تمنح هذه البادرة الضيوف انعكاسًا جميلًا للتراث، بينما يستمتعون بنكهات المطعم النابضة بالحياة وتجربة الطعام الهندي العصرية.