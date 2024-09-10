الإمارات: أسعار آيفون 16 تبدأ من 3399 درهماً

انطلق حدث شركة آبل "Apple Glowtime 2024" في "كوبرتينو بارك" بكاليفورنيا، وعرض مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك تشكيلة آيفون 16 المرتقبة. كما عرضت الفعالية التحديثات المقدمة في منتجات آبل الرئيسية الأخرى، بما في ذلك "ساعات آبل 10" و وآبل الترا واتش 2 و "ايربودز 4" و "ايربودز ماكس" و "ايربودز برو 2".