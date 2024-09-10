الإمارات: أسعار آيفون 16 تبدأ من 3399 درهماً
انطلق حدث شركة آبل "Apple Glowtime 2024" في "كوبرتينو بارك" بكاليفورنيا، وعرض مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك تشكيلة آيفون 16 المرتقبة. كما عرضت الفعالية التحديثات المقدمة في منتجات آبل الرئيسية الأخرى، بما في ذلك "ساعات آبل 10" و وآبل الترا واتش 2 و "ايربودز 4" و "ايربودز ماكس" و "ايربودز برو 2".
إليكم كل ما حدث في فعالية "جلو تايم"Glowtime" من شركة آبل.
دعونا نلقي نظرة على تشكيلة آيفون 16 ومميزاتها الرئيسية وأسعارها الرسمية في الإمارات العربية المتحدة:
تشكيلة آيفون 16
كشفت شركة آبل عن هاتفي "آيفون 16" و "آيفون 16 بلس"، المزودين بشريحة A18 الجديدة لتحسين الأداء والكفاءة. ويبدأ سعر آيفون 16 من 3399 درهماً إماراتياً، بينما يبلغ سعر آيفون 16 بلس 3799 درهماً إماراتياً للطراز الأساسي. ويأتي كلا الطرازين بزر تحكم جديد في الكاميرا وزر "Action" المبتكر للوصول السريع إلذي يؤدي وظائفاً مختلفة.
يدمج آيفون 16 نظام "ذكاء آبل" ، وهو نظام ذكاء اصطناعي رائد سيتوفر في الإصدار التجريبي كتحديث مجاني للبرنامج في الشهر المقبل. يعمل هذا الذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة الكاميرا باستخدام الذكاء البصري، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور أو مقاطع فيديو ماكرو دون عناء. يتميز آيفون 16 بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع طول بؤري 26 مم وعدسة واسعة للغاية بدقة 48 ميجابكسل مع التركيز التلقائي. وهو يدعم فيديو 4K60 بتقنية "دولبي فيجن" ويتضمن ميزات فيديو متطورة مثل تقليل ضوضاء الرياح.
آيفون 16 برو وبرو ماكس
كما تم الإعلان عن إطلاق "آيفون 16 برو" و "آيفون 16 برو ماكس"، اللذين يتميزان بشاشات أكبر مقاس 6.3 بوصة و 6.9 بوصة. يتميز آيفون 16 برو بأرفع حواف على الإطلاق في منتج من منتجات آبل ويقدم خيار لون جديد، "تيتانيوم الصحراء"، الذي يحل محل اللون الأزرق. يعمل آيفون 16 برو بشريحة A18 برو، ويوفر أداءً وكفاءة محسّنين.
يشتمل آيفون 16 برو الآن على كاميرا تليفوتوغرافي 5x، وهي ميزة كانت حصرية سابقاً لطراز برو ماكس. كما يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا جديدة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب زر تحكم جديد في الكاميرا. لمحبي تصوير الفيديو، يدعم آيفون 16 برو تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية.
في الإمارات العربية المتحدة، يبدأ سعر آيفون 16 برو من 4299 درهماً إماراتياً، بينما يبلغ سعر آيفون 16 برو ماكس 5099 درهماً إماراتياً للطراز الأساسي.
الطلبات المسبقة والتوافر
ستبدأ الطلبات المسبقة لكلا الطرازين يوم الجمعة المقبل، مع التوافر الرسمي على موقع آبل في الإمارات العربية المتحدة بدءاً من 20 سبتمبر.